Трейлер HDS HDS 9/50 De Tr1
Автономний апарат високого тиску з підігрівом води забезпечує тиск 500 бар! HDS 9/50 з потужним дизельним двигуном та шасі-трейлером є ідеальним вибором для будівельних майданчиків, промисловості або комунального сектору.
HDS 9/50 створює тиск 500 бар, забезпечує високу мобільність та належить до класу апаратів високого тиску з підігрівом на шасі трейлера. Завдяки потужному дизельному двигуну апарат працює повністю незалежно від джерел енергії в будь-якому місці.
Особенности и преимущества
АвтономностьРекуперация тепла за счет использования отходящего тепла двигателя. Режим eco!efficiency уменьшает эксплуатационные расходы и способствует охране окружающей среды. Большой бак для воды (500 л) для 30-минутной работы при максимальной производительности.
Универсальные возможности2 барабана для шлангов (опции) обеспечивают быструю подготовку к работе и транспортировке после ее завершения. Швидке здійснення підготовчо-завершальних операцій завдяки двом барабанам для шлангів (опції). Великі відсіки для зберігання захисного оснащення, приладдя та чистячих засобів.
Простота управления100-литровый бак для дизельного топлива гарантирует продолжительную непрерывную работу. Зі 100-літровим баком для дизельного палива – для тривалої роботи. Потужні дизельні двигуни Yanmar забезпечують роботу без підключення до електромережі.
- Варианты Skid и Cab обеспечивают гибкие возможности мобильной или стационарной эксплуатации.
- Поставка у варіантах Skid або Cab для мобільного (на причепі) або стаціонарного застосування.
Надежность
- Продуманное сервисное программное обеспечение для быстрой диагностики неисправностей.
- Испытанные высококачественные компоненты Kärcher гарантируют долгий срок службы.
- Встроенная система умягчения воды для защиты нагревательного змеевика от обызвествления.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
- Многочисленные предохранительные устройства защищают трейлер HDS от повреждения в случае возникновения неполадок.
- Предусмотрен режим защиты от замерзания, оберегающий все компоненты от повреждений, вызываемых низкими температурами окружающей среды.
- Применение в коммунальном хозяйстве (уборка общественных территорий, очистка дорог и тротуаров, удаление граффити и жевательной резинки)
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Дизель
|Производитель двигателя
|Yanmar
|Мощность двигателя (кВт/л.с.)
|19 / 26
|Производительность (л/ч)
|500 - 900
|Давление (бар/МПа)
|150 - 500 / 15 - 50
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|7,5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|3646 x 1747 x 1735
Описание комплектации
- Пистолет: Промышленность
- Шланг высокого давления: 30 м
- Распылительная трубка: 700 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Регулировка давления за счет изменения частоты вращения
Области применения
- Применение в строительстве (очистка строительной техники, лесов, опалубки, снаряжения)
- Чистка в промышленности (удаление лакокрасочных и других защитных покрытий, очистка станков, деталей и оснастки)
- Автоматическое снижение частоты вращения