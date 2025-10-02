Универсальный аппарат высокого давления AP 100/50 M
AP 100/50 M является простым и гибким решением «Все в одном» для применения на различных поверхностях с использованием как разбрызгивающей, так и отсасывающей функции.
Многофункциональный аппарат AP 100/50 M представляет собой простое и гибкое комплексное решение по удалению грязи и бактерий с различных поверхностей. Распыление и всасывание чистящего средства производится одним устройством, что позволяет выполнять работу продуктивно и с экономией времени. Мощная турбина производит всасывание чистящего средства на треть быстрее, чем это происходит обычно. В результате получается сухая удобная для ходьбы поверхность. Машина не требует много времени для настройки и быстро приводится в состояние готовности. Может использоваться для ежедневной работы.
Спецификации
Технические характеристики
|Объем бака для чистой воды (л)
|100
|Объем бака для грязной воды (л)
|70
|Мощность турбины (Вт)
|1800
|Мощность насоса (Вт)
|370
|Напряжение (В)
|230
|Вес (кг)
|100
Оснащение
- Длина шланга высокого давления: 15 м
- Тип шланга высокого давления: для пищевой промышленности
- Спецификация шланга высокого давления: DN 6, 250 бар
- Всасывающий шланг
- Всасывающяя насадка
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 40 мм
- Материал всасывающих трубок.: Металл
- Пистолет: Пистолет Easy Press
- Распылительная трубка: 600 мм