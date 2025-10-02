Многофункциональный аппарат AP 100/50 M представляет собой простое и гибкое комплексное решение по удалению грязи и бактерий с различных поверхностей. Распыление и всасывание чистящего средства производится одним устройством, что позволяет выполнять работу продуктивно и с экономией времени. Мощная турбина производит всасывание чистящего средства на треть быстрее, чем это происходит обычно. В результате получается сухая удобная для ходьбы поверхность. Машина не требует много времени для настройки и быстро приводится в состояние готовности. Может использоваться для ежедневной работы.