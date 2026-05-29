Электрогенератор PGG 3/1
Надежный синхронный генератор PGG 3/1 мощностью 2,8 кВт оснащен бензиновым двигателем, устойчивыми к повреждениям колесами и 15-литровым топливным баком. Он рассчитан на продолжительную (до 12 ч) непрерывную работу на объектах без централизованного электроснабжения.
Высокая производительность при компактной конструкции: мобильный синхронный генератор PGG 3/1 впечатляет высокой мощностью двигателя – 2,8 кВт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель обеспечивает автономное электроснабжение с постоянной отдаваемой мощностью на протяжении долгого времени (до 12 ч, в режиме полной нагрузки – 6,5 ч). Благодаря этому запаса топлива в 15-литровом баке может хватить на целый рабочий день. Практичная и компактная конструкция генератора PGG 3/1 позволяет использовать его в любых местах, например, на строительных площадках, в сельском хозяйстве или на объектах коммунального хозяйства. Надежные предохранительные устройства (в частности, системы защиты от перегрузки и недостатка масла) гарантируют безопасную работу генератора, а устойчивые к повреждениям колеса и складная ручка для перемещения – его легкую транспортировку. 2 штепсельные розетки с защитным контактом оснащены автоматическим регулятором напряжения, что позволяет использовать генератор для питания чувствительных электронных устройств.
Особенности и преимущества
Исключительная простота использования
Высокая надежность и безопасность
Надежность и высокая мощность
Возможность использования аппаратов высокого давления Kärcher
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|74
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,8
|Мощность (кВт)
|3
|Тип привода
|Бензин
|Рабочий объем (см³)
|208
|Мощность двигателя (кВт/л.с.)
|4 / 5,4
|Расход топлива (л/ч)
|2,3
|Емкость бака (л)
|15
|Время работы при 50% мощности (ч)
|12
|Время работы при 100% мощности (ч)
|6,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|56,1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|51,7
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|645 x 622 x 549
Описание комплектации
- Индикатор режима работы
- Выход постоянного тока (12 В)
- Степень защиты IP 23
- Система защиты от недостатка масла и перегрузки
- Указатель уровня топлива
- 1-фазная штепсельная розетка типа F (с защитным контактом)
- Автоматическое регулирование напряжения (AVR)
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Области применения
- Автономный источник энергии для муниципальных хозяйств, например, для пылесосов
- Автономный источник энергии в строительстве, например, для угловых шлифовальных машин
- Автономный источник энергии в сельском хозяйстве, например,для аппаратов высокого давления