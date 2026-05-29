Электрогенератор PGG 3/1

Надежный синхронный генератор PGG 3/1 мощностью 2,8 кВт оснащен бензиновым двигателем, устойчивыми к повреждениям колесами и 15-литровым топливным баком. Он рассчитан на продолжительную (до 12 ч) непрерывную работу на объектах без централизованного электроснабжения.

Высокая производительность при компактной конструкции: мобильный синхронный генератор PGG 3/1 впечатляет высокой мощностью двигателя – 2,8 кВт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель обеспечивает автономное электроснабжение с постоянной отдаваемой мощностью на протяжении долгого времени (до 12 ч, в режиме полной нагрузки – 6,5 ч). Благодаря этому запаса топлива в 15-литровом баке может хватить на целый рабочий день. Практичная и компактная конструкция генератора PGG 3/1 позволяет использовать его в любых местах, например, на строительных площадках, в сельском хозяйстве или на объектах коммунального хозяйства. Надежные предохранительные устройства (в частности, системы защиты от перегрузки и недостатка масла) гарантируют безопасную работу генератора, а устойчивые к повреждениям колеса и складная ручка для перемещения – его легкую транспортировку. 2 штепсельные розетки с защитным контактом оснащены автоматическим регулятором напряжения, что позволяет использовать генератор для питания чувствительных электронных устройств.

Особенности и преимущества
Исключительная простота использования
Высокая надежность и безопасность
Надежность и высокая мощность
Возможность использования аппаратов высокого давления Kärcher
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 230
Уровень звукового давления (дБ(А)) 74
Потребляемая мощность (кВт) 2,8
Мощность (кВт) 3
Тип привода Бензин
Рабочий объем (см³) 208
Мощность двигателя (кВт/л.с.) 4 / 5,4
Расход топлива (л/ч) 2,3
Емкость бака (л) 15
Время работы при 50% мощности (ч) 12
Время работы при 100% мощности (ч) 6,5
Вес (с упаковкой) (кг) 56,1
Вес (без аксессуаров) (кг) 51,7
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 645 x 622 x 549

Описание комплектации

  • Индикатор режима работы
  • Выход постоянного тока (12 В)
  • Степень защиты IP 23
  • Система защиты от недостатка масла и перегрузки
  • Указатель уровня топлива
  • 1-фазная штепсельная розетка типа F (с защитным контактом)
  • Автоматическое регулирование напряжения (AVR)
Электрогенератор PGG 3/1
Электрогенератор PGG 3/1

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Автономный источник энергии для муниципальных хозяйств, например, для пылесосов
  • Автономный источник энергии в строительстве, например, для угловых шлифовальных машин
  • Автономный источник энергии в сельском хозяйстве, например,для аппаратов высокого давления