Professional

Все продукты Kärcher для ручной уборки специально разработаны в соответствии с требованиями клининговых компаний. Средства Керхер для ручной уборки быстро и надежно удаляют основные типичные загрязнения без повреждения поверхности. Но не только производительность очистки является сейчас ключевым фактором для компаний по предоставлению услуг по уборке. К чистящих средств выдвигается гораздо больше требований: приятный аромат, соответствие современным экологическим нормам, оптимальное разведение концентрата и удобное использование в эргономических бутылках. Все это было учтено компанией Керхер при разработке моющих средств для ручной уборки.