Напольные покрытия
Чистящие средства Kärcher FloorPro для уборки пола являются высокоэффективными и обеспечивают отличный результат уборки. Все это достигается в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями. Все продукты Kärcher, а именно аппараты, аксессуары и чистящие средства, идеально сбалансированы для достижения максимального результата очистки. Это делает работу значительно легче, быстрее и гораздо удобнее. В то же время, преимуществами являются оптимальная защита аппаратов и поверхностей при очистке.
Ежедневная уборка
Универсальное средство; подходит для поддерживающей чистки любых водостойких твердых и эластичных напольных покрытий; чрезвычайно экономичное; очень низкое пенообразование; надежно устраняет масляные, жировые и минеральные загрязнение; быстро высыхает без образования полос
Средства для ухода
Средство по уходу и защите твердых и эластичных напольных покрытий; отлично покрывает поверхность, устойчив к истиранию; противоскользящий, грязеотталкивающий; пол более твердый и износостойкий