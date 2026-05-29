Машина BR 47/35 Esc предназначена для чистки эскалаторов и движущихся дорожек (травелаторов). Машина располагается в нижней части эскалатора. Специальные насадки распыляют чистящее вещество на моечные щетки, которыми затем очищают ступени. (Ступени должны двигаться в направлении от машины) Загрязненный раствор всасывается в том же рабочем процессе. В это время поглощающие щетки передают раствор к всасывающим головкам. Форма щеточной головки и двигатель центральной щетки позволяют чистить внешние профильные канавки ступенек. Центрирующая направляющая посередине щеточной головки выравнивает машину во время процесса чистки. BR 47/35 Esc может применяться для очистки эскалаторов и движущихся дорожек разных производителей. Для этого применяется 4 комплекта разных гребенок. Они проникают в канавки протектора для обеспечения уплотнения между машиной и протектором для эффективной чистки.