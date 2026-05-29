Аппарат для чистки эскалаторов BR 47/35 Esc
Машина для основной и поддерживающей уборки эскалаторов и траволаторов с производительностью 2-3 эскалатора/траволатора в час.
Машина BR 47/35 Esc предназначена для чистки эскалаторов и движущихся дорожек (травелаторов). Машина располагается в нижней части эскалатора. Специальные насадки распыляют чистящее вещество на моечные щетки, которыми затем очищают ступени. (Ступени должны двигаться в направлении от машины) Загрязненный раствор всасывается в том же рабочем процессе. В это время поглощающие щетки передают раствор к всасывающим головкам. Форма щеточной головки и двигатель центральной щетки позволяют чистить внешние профильные канавки ступенек. Центрирующая направляющая посередине щеточной головки выравнивает машину во время процесса чистки. BR 47/35 Esc может применяться для очистки эскалаторов и движущихся дорожек разных производителей. Для этого применяется 4 комплекта разных гребенок. Они проникают в канавки протектора для обеспечения уплотнения между машиной и протектором для эффективной чистки.
Особенности и преимущества
Мощная сила всасывания
- Отработанная вода надежно всасывается двумя мощными турбинами, четырьмя прямыми впитывающими шлангами
- Предотвращает проникновение воды в шахту эскалатора
Подходит для эскалаторов
- Гребешки щетки прникають в пазы эскалаторов, обеспечивая оптимальные результаты очистки
- Щетки с разной длиной щетины для различных типов эскалаторов
Машино легко поднимается во время работы
- Простота в использовании
Замена щеток без использования инструментов
- Когда баки пусты, щетки можно заменить без использования инструментов
Щеточным голова опускается на эскалаторах
- Безопасность в управлении
Высокое качество
- Высококачественные компоненты снижают требования обслуживания к минимуму
Без вибрации
- Повышение комфорта
Мощная всасывающая турбина
- Для очень высокой силы всасывания. Отработанная вода надежно всасывается двумя мощными турбинами, четырьмя прямыми впитывающими шлангами
Краткая щеточная голова
- Для универсального применения. Также подходит для очистки эскалаторов.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Питание от сети
|Рабочая ширина щеток (мм)
|470
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|35 / 35
|Частота вращения щетки (об/мин)
|870 - 1090
|Расход воды (л/мин)
|макс. 1
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|75
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1129 x 480 x 1031
Описание комплектации
- Моющие щетки
- Собирающие щетки
- Питание от сети
Оснащение
- Двигатель привода всасыв. турбины: 800 Вт
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