Очень надежная и прочная однодисковая машина BDS 43/150 C Classic отличается превосходным соотношением цены и производительности, а также является очень универсальной, благодаря возможности глубокой очистки самых различных напольных покрытий. Мощный двигатель в 1500 Вт с высоким крутящим моментом обеспечивает эффективную тщательную очистку как твердых полов, так и эластичных и текстильных покрытий. Рабочая ширина полотера BDS 43/150 C Classic - 430 мм, это идеально подходит для решения большинства задач уборки и очистки при обслуживании объектов коммерческой недвижимости. Кроме того, необслуживаемый планетарный редуктор, изготовленный из износостойких металлических шестерен, обеспечивает длительный срок службы, значительно меньший износ и низкие эксплуатационные расходы по сравнению с машинами с ременным приводом. В комплект поставки аппарата также входит падодержатель.