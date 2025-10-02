Поломоечная машина B 150 R

B 150 R – поломойно-всасывающая машина с сиденьем водителя, прекрасно подходящая для уборки площадей средних размеров (от 2500 до 6000 м²). Компактность и превосходная обзорность обеспечивают эффективную уборку в помещениях, а система KIK и цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины. Машину B 150 R можно оснастить в соответствии с индивидуальными потребностями. На выбор предлагаются различные батареи и всасывающие балки, щеточные головки разных типов и размеров, а также различное дополнительное оборудование, повышающее эффективность эксплуатации.

Особенности и преимущества
Конфигурационная машина
  • Все опции легко подбираются.
  • Оптимальная настройка машины, исходя из требований к уборке
  • Эффективное, разумное решение.
Инновационная система KIK
  • Защита от ошибочных действий оператора
  • Уменьшение расходов на обслуживание
  • Простая настройка для индивидуальных задач очистки без больших затрат времени для пользователя
Система заправки водой Auto-Fill (опция)
  • Автоматическое заполнение бака для чистой воды.
  • Подсоедините шланг для подачи чистой воды. Заполнение автоматически прекратится, как только емкость будет наплнена.
4 батареи на выбор
  • Типы батарей: не требует обслуживания с напряжением 36 В / 180 Ач, с низким уровнем обслуживания с 36 В / 180 Ач, без обслуживания с 36 В / 240 Ач, с низким уровнем обслуживания с 36 В / 240 Ач.
Энергосберегающий режим eco!efficiency
  • Сокращение энергопотребления на 40%
  • Продление времени работы от одного заряда на 40 %.
  • Еще тише и тем самым незаменима для чувствительных к шуму местам (ежедневная уборка в больницах, отелях и т.п.)
Панель управления с большим цветным дисплеем
  • Наглядное отображение всех режимов настройки.
  • Простая и быстрая регулировка режимов работы.
Автоматическая промывка бака (опция)
  • Легкая очистка резервуара для грязной воды.
  • Экономия воды до 70% в сравнении с очисткой обычным шлангом.
  • Улучшенные гигиенические показатели.
Встроенное зарядное устройство (опция)
  • Не требуется отдельного зарядного устройства
  • Удобное и простое обслуживание.
  • Настраивается для различных типов батарей
Простота эксплуатации
  • Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.
  • Легкое управление сокращает время обучения.
Спецификации

Технические характеристики

Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 750 - 900
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 1300
Ширина всасывающей балки (мм) 940 - 1060
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 150 / 150
Теор. производительность по площади (м²/ч) 9000
Практ. производительность по площади (м²/ч) 6000
Тип батареи отдельный
Батарея (В) 36
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 5
Частота вращения щетки (об/мин) 180 - 1300
Давление прижима щетки (г/см²) 34 - 560
Расход воды (л/мин) 9
Полная нормативная масса (кг) 957
Масса (без принадлежностей) (кг) 560
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1790 x 1080 x 1410
Видео

Принадлежности
Чистящее средство