Поломоечная машина B 150 R
B 150 R – поломойно-всасывающая машина с сиденьем водителя, прекрасно подходящая для уборки площадей средних размеров (от 2500 до 6000 м²). Компактность и превосходная обзорность обеспечивают эффективную уборку в помещениях, а система KIK и цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины. Машину B 150 R можно оснастить в соответствии с индивидуальными потребностями. На выбор предлагаются различные батареи и всасывающие балки, щеточные головки разных типов и размеров, а также различное дополнительное оборудование, повышающее эффективность эксплуатации.
Особенности и преимущества
Конфигурационная машина
- Все опции легко подбираются.
- Оптимальная настройка машины, исходя из требований к уборке
- Эффективное, разумное решение.
Инновационная система KIK
- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание
- Простая настройка для индивидуальных задач очистки без больших затрат времени для пользователя
Система заправки водой Auto-Fill (опция)
- Автоматическое заполнение бака для чистой воды.
- Подсоедините шланг для подачи чистой воды. Заполнение автоматически прекратится, как только емкость будет наплнена.
4 батареи на выбор
- Типы батарей: не требует обслуживания с напряжением 36 В / 180 Ач, с низким уровнем обслуживания с 36 В / 180 Ач, без обслуживания с 36 В / 240 Ач, с низким уровнем обслуживания с 36 В / 240 Ач.
Энергосберегающий режим eco!efficiency
- Сокращение энергопотребления на 40%
- Продление времени работы от одного заряда на 40 %.
- Еще тише и тем самым незаменима для чувствительных к шуму местам (ежедневная уборка в больницах, отелях и т.п.)
Панель управления с большим цветным дисплеем
- Наглядное отображение всех режимов настройки.
- Простая и быстрая регулировка режимов работы.
Автоматическая промывка бака (опция)
- Легкая очистка резервуара для грязной воды.
- Экономия воды до 70% в сравнении с очисткой обычным шлангом.
- Улучшенные гигиенические показатели.
Встроенное зарядное устройство (опция)
- Не требуется отдельного зарядного устройства
- Удобное и простое обслуживание.
- Настраивается для различных типов батарей
Простота эксплуатации
- Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.
- Легкое управление сокращает время обучения.
Спецификации
Технические характеристики
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|750 - 900
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|1300
|Ширина всасывающей балки (мм)
|940 - 1060
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|150 / 150
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|9000
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|6000
|Тип батареи
|отдельный
|Батарея (В)
|36
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 5
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180 - 1300
|Давление прижима щетки (г/см²)
|34 - 560
|Расход воды (л/мин)
|9
|Полная нормативная масса (кг)
|957
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|560
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1790 x 1080 x 1410
