Поломоечная машина B 150 R Adv + R 90
Особенности и преимущества
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
- С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
- Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
- Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.
Щеточная голова с роликовыми щетками и встроенным подметальным устройством
- Из прочного литого под давлением алюминия, с большими отбойными роликами.
- Экономит время за счет одновременного сбора с пола крупного мусора.
- Высокая плавность хода и низкий уровень шума для уборки в местах, требующих соблюдения тишины.
Полный привод
Инновационная система KIK
- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание
- Простая настройка для индивидуальных задач очистки без больших затрат времени для пользователя
4 батареи на выбор
- Типы батарей: не требует обслуживания с напряжением 36 В / 180 Ач, с низким уровнем обслуживания с 36 В / 180 Ач, без обслуживания с 36 В / 240 Ач, с низким уровнем обслуживания с 36 В / 240 Ач.
Энергосберегающий режим eco!efficiency
- Сокращение энергопотребления на 40%
- Продление времени работы от одного заряда на 40 %.
- Еще тише и тем самым незаменима для чувствительных к шуму местам (ежедневная уборка в больницах, отелях и т.п.)
Автоматическая промывка бака (опция)
- Легкая очистка резервуара для грязной воды.
- Экономия воды до 70% в сравнении с очисткой обычным шлангом.
- Улучшенные гигиенические показатели.
Конфигурационная машина
- Все опции легко подбираются.
- Оптимальная настройка машины, исходя из требований к уборке
- Эффективное, разумное решение.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|900
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1180
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|150 / 150
|Бункер (л)
|9
|Батарея (В)
|36
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Преодолеваемый подъем (%)
|15
|Частота вращения щетки (об/мин)
|600 - 1300
|Давление прижима щетки (г/см²)
|505
|Расход воды (л/мин)
|макс. 7
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|61
|Потребляемая мощность (Вт)
|до 3500
|Полная нормативная масса (кг)
|957
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1790 x 910 x 1410
Описание комплектации
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
- Боковые щетки
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Система DOSE
- Интегрированное подметальное устройство
- Подметальное устройство
- Система 2 резервуаров
Области применения
- Также идеально подходит для логистических операций, например, для уборки складов
- Многоэтажные парковки