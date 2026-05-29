Поломоечная машина B 150 R Bp D90
Особенности и преимущества
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
- С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
- Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
- Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.
Инновационная система KIK
- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание
- Простая настройка для индивидуальных задач очистки без больших затрат времени для пользователя
Система заправки водой Auto-Fill (опция)
- Автоматическое заполнение бака для чистой воды.
Энергосберегающий режим eco!efficiency
- Сокращение энергопотребления на 40%
- Продление времени работы от одного заряда на 40 %.
- Еще тише и тем самым незаменима для чувствительных к шуму местам (ежедневная уборка в больницах, отелях и т.п.)
Панель управления с большим цветным дисплеем
- Наглядное отображение всех режимов настройки.
- Простая и быстрая регулировка режимов работы.
Автоматическая промывка бака (опция)
- Легкая очистка резервуара для грязной воды.
- Экономия воды до 70% в сравнении с очисткой обычным шлангом.
- Улучшенные гигиенические показатели.
Простота эксплуатации
- Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.
- Легкое управление сокращает время обучения.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|900
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1200
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|150 / 150
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|5400
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|3800
|Батарея (В)
|36
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 5
|Преодолеваемый подъем (%)
|10
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²)
|34
|Расход воды (л/мин)
|10
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|61
|Потребляемая мощность (Вт)
|2400
|Полная нормативная масса (кг)
|957
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1700 x 860 x 1420
Описание комплектации
- Дисковая щетка: 2 шт.
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Система 2 резервуаров
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