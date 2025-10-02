Поломоечная машина B 150 R + D 75
Особенности и преимущества
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
- С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
- Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
- Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.
Головка щетки с дисковой системой
- Легкость изменения дисковых щеток
- Дисковые щетки доступны различной твердости: мягкие, средние и жесткие
- Модели с дисковой щеткой, особенно для использования на гладких поверхностях
Инновационная система KIK
- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание
- Простая настройка для индивидуальных задач очистки без больших затрат времени для пользователя
Система заправки водой Auto-Fill (опция)
- Автоматическое заполнение бака для чистой воды.
- Подключите шланг для подачи чистой воды. Заполнение бака автоматически останавливается, когда бак полон.
4 батареи на выбор
- Типы батарей: не требует обслуживания с напряжением 36 В / 180 Ач, с низким уровнем обслуживания с 36 В / 180 Ач, без обслуживания с 36 В / 240 Ач, с низким уровнем обслуживания с 36 В / 240 Ач.
Энергосберегающий режим eco!efficiency
- Сокращение энергопотребления на 40%
- Продление времени работы от одного заряда на 40 %.
- Еще тише и тем самым незаменима для чувствительных к шуму местам (ежедневная уборка в больницах, отелях и т.п.)
Панель управления с большим цветным дисплеем
- Наглядное отображение всех режимов настройки.
- Простая и быстрая регулировка режимов работы.
Автоматическая промывка бака (опция)
- Легкая очистка резервуара для грязной воды.
- Экономия воды до 70% в сравнении с очисткой обычным шлангом.
- Улучшенные гигиенические показатели.
Встроенное зарядное устройство
- Не требуется отдельного зарядного устройства
- Удобное и простое обслуживание.
- Настраивается для различных типов батарей
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Рабочая ширина щеток (мм)
|750
|Ширина всасывающей балки (мм)
|950
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|150 / 150
|Батарея (В)
|36
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Преодолеваемый подъем (%)
|10
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²)
|46
|Расход воды (л/мин)
|макс. 7
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|61
|Потребляемая мощность (Вт)
|до 2200
|Полная нормативная масса (кг)
|957
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1790 x 800 x 1410
Описание комплектации
- Дисковая щетка: 2 шт.
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки
- Боковые щетки
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Система DOSE
- Электромагнитные клапаны
- Система 2 резервуаров
Области применения
- Торговые центры/магазины DIY
- Многоэтажные парковки
- Для уборки контейнеров и других внутренних поверхностей в траснопортно-логистическом секторе, сельском хозяйстве, пищевой и химической промышленности
- Для очистки в пищевой и химической промышленности