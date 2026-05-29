Поломоечная машина B 150 R + R 90

Особенности и преимущества
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
  • С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
  • Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
  • Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.
Щеточная голова с роликовыми щетками и встроенным подметальным устройством
  • Из прочного литого под давлением алюминия, с большими отбойными роликами.
  • Экономит время за счет одновременного сбора с пола крупного мусора.
  • Высокая плавность хода и низкий уровень шума для уборки в местах, требующих соблюдения тишины.
Инновационная система KIK
  • Защита от ошибочных действий оператора
  • Уменьшение расходов на обслуживание
  • Простая настройка для индивидуальных задач очистки без больших затрат времени для пользователя
Энергосберегающий режим eco!efficiency
  • Сокращение энергопотребления на 40%
  • Продление времени работы от одного заряда на 40 %.
  • Еще тише и тем самым незаменима для чувствительных к шуму местам (ежедневная уборка в больницах, отелях и т.п.)
Система заправки водой Auto-Fill (опция)
  • Автоматическое заполнение бака для чистой воды.
Панель управления с большим цветным дисплеем
  • Наглядное отображение всех режимов настройки.
  • Простая и быстрая регулировка режимов работы.
Автоматическая промывка бака (опция)
  • Легкая очистка резервуара для грязной воды.
  • Экономия воды до 70% в сравнении с очисткой обычным шлангом.
  • Улучшенные гигиенические показатели.
Простота эксплуатации
  • Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.
  • Легкое управление сокращает время обучения.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 850
Ширина всасывающей балки (мм) 1180
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 150 / 150
Бункер (л) 9
Теор. производительность по площади (м²/ч) 5100
Практ. производительность по площади (м²/ч) 3600
Батарея (В) 36
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 5
Преодолеваемый подъем (%) 10
Частота вращения щетки (об/мин) 600 - 1300
Давление прижима щетки (г/см²) 505
Расход воды (л/мин) 10
Уровень звукового давления (дБ(А)) 61
Потребляемая мощность (Вт) до 2400
Полная нормативная масса (кг) 957
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1700 x 860 x 1420

Описание комплектации

  • Вращающаяся щетка: 2 шт.

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Интегрированное подметальное устройство
  • Подметальное устройство
  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина B 150 R + R 90
Поломоечная машина B 150 R + R 90

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Принадлежности
Чистящее средство