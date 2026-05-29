Поломоечная машина B 200 R Bp Pack DOSE+285AhAGM+D110+Rins+
Две большие AGM-батареи на 285 Ач в поломоечной машине B 200 R Bp Pack обеспечивают достаточно энергии для впечатляющих шести часов непрерывной уборки. С 200-литровыми баками и рабочей шириной 110 см.
Быстро и тщательно очистите очень большие площади без опасений, что закончится заряд, с помощью высокопроизводительной поломоечной машины с сиденьем для оператора B 200 R Bp Pack от Kärcher. Машина оснащена двумя долговечными батареями AGM емкостью 285 Ач и встроенным зарядным устройством, что обеспечивает до шести часов непрерывной работы по очистке полов. В сочетании с шириной рабочей зоны 110 см, прочной всасывающей балкой последнего поколения и двумя 200-литровыми баками для чистой и грязной воды, машина способна очищать до 6600 м² в час. Элементы управления кодированы цветом для удобства эксплуатации, а запатентованная система ключей KIK эффективно предотвращает ошибки оператора. Система автонаполнения, экономящая время при наполнении бака для чистой воды, автоматическая система промывки бака для грязной воды, система дозирования моющего средства DOSE, дневные ходовые огни, мигающий маячок, прочная передняя защита от ударов и возможность подключения к системе Kärcher Fleet делают B 200 R Bp Pack одной из самых производительных поломоечных машин в своем классе.
Особенности и преимущества
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
Головка щетки с дисковой системой
С системой для дозировочного устройства моющего средства "DOSE"
Энергосберегающий режим eco!efficiency
Инновационная система KIK
Запатентованная система промывки бака
Панель управления с большим цветным дисплеем
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|1100
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1180
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|200 / 200
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|5100
|Батарея (В/Ач)
|36 / 285
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 6
|Время заряда батареи (ч)
|прим. 13
|Преодолеваемый подъем (%)
|10
|Давление прижима щетки (кг)
|94
|Расход воды (л/мин)
|макс. 7
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|67
|Потребляемая мощность (Вт)
|2500
|Полная нормативная масса (кг)
|994
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1925 x 1106 x 1420
Описание комплектации
- Дисковая щетка: 2 шт.
- Батарея и зарядное устройство
- Всасывающая балка, изогнутая
- Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия
- Канистра для дозирования моющего средства замкнутого типа
Оснащение
- Система Auto-Fill
- Запатентованная система промывки бака
- Автоматическое отключение подачи воды
- Система DOSE
- Стандартное рабочее освещение
- Тип уплотнительных полос: Linatex®
- Прочный передний отбойник
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
- Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
- Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
- Электрический и механический поплавковый выключатель
- Переключатель системы управления EASY
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Области применения
- Идеальное решение для очистки производственных цехов, складов, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности.