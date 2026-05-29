Поломоечная машина B 250 R + D 100
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Рабочая ширина щеток (мм)
|1000
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1060
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|250 / 250
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|8000
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|6000
|Тип батареи
|Малообслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|36 / 630
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 6
|Частота вращения щетки (об/мин)
|140
|Давление прижима щетки (г/см²)
|35
|Расход воды (л/мин)
|8
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|67
|Потребляемая мощность (Вт)
|до 4600
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1900 x 1060 x 1550
Описание комплектации
- Дисковая щетка: 2 шт.
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Система 2 резервуаров