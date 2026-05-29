Поломоечная машина B 250 R I + D 100

Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Рабочая ширина щеток (мм) 1000
Ширина всасывающей балки (мм) 1060
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 250 / 250
Бункер (л) 60
Теор. производительность по площади (м²/ч) 8000
Практ. производительность по площади (м²/ч) 6000
Тип батареи Малообслуживаемая
Батарея (В/Ач) 36 / 630
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 5
Частота вращения щетки (об/мин) 140
Давление прижима щетки (г/см²) 35
Расход воды (л/мин) 8
Уровень звукового давления (дБ(А)) 67
Потребляемая мощность (Вт) до 6500
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 2730 x 1060 x 1550
Поломоечная машина B 250 R I + D 100
Поломоечная машина B 250 R I + D 100
Принадлежности
Чистящее средство