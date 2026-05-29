Поломоечная машина B 250 R + R 120
Мощная поломойно-всасывающая машина с сиденьем оператора B 250 R обеспечивает максимально производительную уборку и расчитана на условия жесткой эксплуатации. Имеет широкие возможности индивидуального конфигурирования и бак в 250 литров. Может комплектоваться дополнительным передним щёточным узлом для подметания.
Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора B 250 R со сменными щеточными узлами дисковыми и роликовыми - рассчитана на самые интенсивные нагрузки - современный выбор для эффективной уборки больших площадей. Отличительные особенности и преимущества B 250 R: превосходная маневренность за счет короткой колесной базы и малой габаритной ширины при колоссальной рабочей ширине - до 1200 мм; режим eco!efficiency с уменьшенным энергопотреблением, позволяющий увеличивать непрерывное время работы до 8 часов; автоматическая заправочная система, позволяющая быстро и просто заполнять бак чистой водой, а также обширный выбор полезного специального оборудования. Возможность конфигурирования позволяет реализовать на основе базовой модели B 250 R машину, в точности удовлетворяющую индивидуальным запросам. В зависимости от потребностей можно ограничиться поломойно-всасывающей B 250 R или выбрать комбинированный вариант, с подметально-всасывающим узлом - версия B 250 R I.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Рабочая ширина щеток (мм)
|1200
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1420
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|250 / 250
|Бункер (л)
|24
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|9600
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|7200
|Тип батареи
|Малообслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|36 / 630
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 6
|Частота вращения щетки (об/мин)
|600 - 1200
|Давление прижима щетки (г/см²)
|230
|Расход воды (л/мин)
|8
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|67
|Потребляемая мощность (Вт)
|до 5200
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1900 x 1260 x 1550
Описание комплектации
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Система 2 резервуаров