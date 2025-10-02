Поломоечная машина B 70 R Bp Pack Classic
Особенности и преимущества
Простота управленияНаглядная панель управления с понятной символикой. Простота освоения машины. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Технология дисковой щеткиКрепкое конструктивное исполнение с интегрированной дисковой щеточного головой Высокая производительность благодаря большой рабочей ширине Замена щеток нажатием педали
Компактный, узкий дизайнОчень маневренная машина Отличный обзор рабочей зоны Удобство транспортировки.
Дополнительные аксессуары: моп для предварительного подметания
- Собирает сухой мусор, что облегчает процесс уборки
- Уменьшает вероятность засорения всасывающего канала машины.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|510
|Ширина всасывающей балки (мм)
|900
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|70 / 75
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|2805
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2000
|Батарея (В/Ач)
|24 / 105
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|95 - 253 / 50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|13 / 20
|Ширина разворота (мм)
|1650
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,3
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|66
|Потребляемая мощность (Вт)
|1400
|Полная нормативная масса (кг)
|345
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|100
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1310 x 590 x 1060
Описание комплектации
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Батарея
- Батарея и зарядное устройство
- V-образная всасывающая балка
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Электромагнитные клапаны
- Система 2 резервуаров
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
Видео
Области применения
- Идеальное решение для супермаркетов, торговых центров или больниц
- Подходит также для уборки производственных цехов и складов