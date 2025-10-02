Поломоечная машина B 90 R Classic Bp
B 90 R Classic Bp – это компактная аккумуляторная поломоечная машина с баком на 90 л и сиденьем для оператора. Может оснащаться дисковыми и роликовыми щеточными головами различной ширины (55, 65, 75 см). Идеальный выбор для проведения регулярной поддерживающей уборки средних и больших площадей. Имеет широкие возможности индивидуального конфигурирования.
Маневренная и быстрая машина с сидением для водителя – прекрасная альтернатива любой большой машине c ручным управлением! Особенностью аккумуляторной поломоечной машины B 90 R Bp Pack являются щеточные головы нового поколения. Можно использовать роликовые и дисковые щеточные головы разной рабочей ширины (55-75 см). С радиусом поворота всего 1,6 м, эта машина демонстрирует отличную маневренность. Среди других преимуществ – большая емкость бака – 90 литров, и простота его заполнения чистой водой. Машина компактная, что очень удобно при хранении и транспортировке, например, в лифтах.
Особенности и преимущества
Чрезвычайная легкость маневрированияКомпактная и обтекаемая конструкция делает эту машину чрезвычайно маневренной – несмотря на большой объем воды. Рулевое управление на 90° позволяет разворачиваться на месте. Низкий центр тяжести гарантирует хорошее сцепление колес с поверхностью.
Простота управленияОсновные функции легко управляются переключателем EASY. На дисплее отображаются рабочие часы. Роликовые щетки экономят воду и моющее средство.
Продолжительное время работыВместительный отсек для батарей большой емкости. Не требующие обслуживания гелевые батареи.
Быстрая замена
- Щеточная голова легко заменяется без использования инструментов.
- Замена цилиндрических щеток занимает несколько секунд.
- Щетки или падодержатели, установленные на дисковой щеточной голове, отсоединяются одним нажатием педали.
Прямая или изогнутая всасывающая балка
- Для оптимального всасывания воды на всех типах напольных покрытий.
Большой отсек для батарей
- Позволяет использовать более емкие батареи - для еще более длительного времени работы
Хорошая способность преодолевать подъемы и хороший клиренс
- Для простоты транспортировки и загрузки.
Плоский складчатый фильтр, стойкий к коррозии
- Для защиты турбины от преждевременного повреждения
Компактный и современный дизайн
- Сверхманевренная и простая в управлении (несмотря на большой размер)
Быстрое заполнение (опция)
- Для автоматического залива чистой воды.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|550 - 750
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850 - 940
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|90 / 90
|Батарея (В)
|24
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 3,5
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|20 - 315 / 28 - 37
|Расход воды (л/мин)
|3,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Потребляемая мощность (Вт)
|2200
|Полная нормативная масса (кг)
|460
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1450 x 800 x 1200
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды