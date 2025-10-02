Поломоечная машина B 90 R Classic Bp Pack
Поломоечная управляемая водителем с питанием от аккумуляторной батареи машина B 90 R Classic Bp Pack – это компактная, универсальная с баком повышенной емкости и переменной рабочей шириной (55-75 см).
Маневренная альтернатива любой большой машине c ручным управлением! Особенностью поломоечной машины с питанием от электросети B 90 R Bp Pack является щеточная насадка нового поколения. Можно использовать роликовые и дисковые щеточные насадки разной рабочей ширины (55-75 см). Щетки управляются механизмом храпового колеса. С радиусом поворота всего 1,6 м, эта машина является очень подвижной и демонстрирует отличную маневренность. Среди других характеристик машины - повышенная емкость бака и легкость его заполнения чистой водой. Машина – компактная, что очень удобно при хранении и транспортировке, например, в лифтах. Отверстия в батарейном отсеке обеспечивают достаточную вентиляцию в течение длительного периода использования. Дополнительный плоский гофрированный фильтр защищает турбину от коррозии.
Особенности и преимущества
Чрезвычайная легкость маневрированияКомпактная и обтекаемая конструкция делает эту машину чрезвычайно маневренной – несмотря на большой объем воды. Рулевое управление на 90° позволяет разворачиваться на месте. Низкий центр тяжести гарантирует хорошее сцепление колес с поверхностью.
Простота управленияОсновные функции легко управляются переключателем EASY. На дисплее отображаются рабочие часы. Роликовые щетки экономят воду и моющее средство.
Продолжительное время работыВместительный отсек для батарей большой емкости. Не требующие обслуживания гелевые батареи.
Быстрая замена
- Щеточная голова легко заменяется без использования инструментов.
- Замена цилиндрических щеток занимает несколько секунд.
- Щетки или падодержатели, установленные на дисковой щеточной голове, отсоединяются одним нажатием педали.
Тяговый привод со скоростью до 6 км / ч
- Электромагнитный тормоз
Прямая или изогнутая всасывающая балка
- Для оптимального всасывания воды на всех типах напольных покрытий.
Большой отсек для батарей
- Позволяет использовать более емкие батареи - для еще более длительного времени работы
Хорошая способность преодолевать подъемы и хороший клиренс
- Для простоты транспортировки и загрузки.
Плоский складчатый фильтр, стойкий к коррозии
- Для защиты турбины от преждевременного повреждения
Компактный и современный дизайн
- Сверхманевренная и простая в управлении (несмотря на большой размер)
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|550 - 750
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850 - 940
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|90 / 90
|Бункер (л)
|5 / 7
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|24 / 170
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 3,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|230 / 50 - 60
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|20 - 315 / 28 - 37
|Расход воды (л/мин)
|3,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Потребляемая мощность (Вт)
|2200
|Полная нормативная масса (кг)
|460
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1450 x 800 x 1200
Описание комплектации
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Система 2 резервуаров