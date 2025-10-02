Маневренная альтернатива любой большой машине c ручным управлением! Особенностью поломоечной машины с питанием от электросети B 90 R Bp Pack является щеточная насадка нового поколения. Можно использовать роликовые и дисковые щеточные насадки разной рабочей ширины (55-75 см). Щетки управляются механизмом храпового колеса. С радиусом поворота всего 1,6 м, эта машина является очень подвижной и демонстрирует отличную маневренность. Среди других характеристик машины - повышенная емкость бака и легкость его заполнения чистой водой. Машина – компактная, что очень удобно при хранении и транспортировке, например, в лифтах. Отверстия в батарейном отсеке обеспечивают достаточную вентиляцию в течение длительного периода использования. Дополнительный плоский гофрированный фильтр защищает турбину от коррозии.