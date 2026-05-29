Компактная поломоечная машина с управлением стоя B 95 RS Bp Pack. С небольшим радиусом поворота, равным 130 см, эту машину удобно применять в помещениях с нестандартной формой. Машина начинает работать нажатием одной кнопки. Давление контакта щетки и количество подаваемой воды можно настраивать в зависимости от типа поверхности. Щетки заменяются без применения специальных инструментов. Амортизированная всасывающая балка гарантирует полное всасывание грязной воды, даже на крутых поворотах. Поверхность моментально становится чистой, сухой и безопасной для движения. Специальный фильтр грубой очистки грязи предотвращает шланг с грязной водой от засорения. Тележка с еще одной батареей доступна дополнительно для расширения применения машины – батарея заменяется легко и быстро. Машина идеально подходит для применения клининговыми компаниями, а также для организации уборочного процесса в супермаркетах, на заводах, в общественных местах и учреждениях здравоохранения.