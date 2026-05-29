Поломоечная машина B 95 RS Bp Pack

Поломойная машина с площадкой для оператора 95-l-class с не требующей ухода гелиевой батареей и рабочей шириной от 60 до 75 см.Удобная, высокотехнологичная и маневренная. Отлично справляется с уборкой.

Компактная поломоечная машина с управлением стоя B 95 RS Bp Pack. С небольшим радиусом поворота, равным 130 см, эту машину удобно применять в помещениях с нестандартной формой. Машина начинает работать нажатием одной кнопки. Давление контакта щетки и количество подаваемой воды можно настраивать в зависимости от типа поверхности. Щетки заменяются без применения специальных инструментов. Амортизированная всасывающая балка гарантирует полное всасывание грязной воды, даже на крутых поворотах. Поверхность моментально становится чистой, сухой и безопасной для движения. Специальный фильтр грубой очистки грязи предотвращает шланг с грязной водой от засорения. Тележка с еще одной батареей доступна дополнительно для расширения применения машины – батарея заменяется легко и быстро. Машина идеально подходит для применения клининговыми компаниями, а также для организации уборочного процесса в супермаркетах, на заводах, в общественных местах и учреждениях здравоохранения.

Особенности и преимущества
eco!efficiency
  • Один поворотный переключатель управляет всеми функциями. Простое и быстрое упровление, не требующее долгого обучения.
Легкий поворотный переключатель
  • Автоматическая подача воды, запуск щеточной головы и всасывающей балки
Очень компактная
  • Большая зона покрытия
Режим Eco
  • Экономия времени, энергии, воды и моющего средства, обеспечивая тем самым более длительный срок службы
Высокое положение для оператора
  • Лучшая обзорность и повышенная безопасность
  • Обеспечивается быстрое движение машины с уменьшенным риском причинения вреда окружающим и повреждения машины, стен или предметов обстановки.
С батареями и зарядным устройством
  • Готова к работе: включает в себя необслуживаемые гелевые батареи 36В/105 Ач и соответствующее зарядное устройство для аккумулятора для продления срока службы батарей
Интегрированное подметальное устройство
  • Устранение грязи аккуратно и надежно.
  • Устранение грязи аккуратно и надежно.
Компактные размеры
  • Полный обзор с расстояния 30 см от лицевой части машины. Для продуманной уборки
Возможность комплектации разными видами батарей
  • Для быстрой замены батареи и более длительного интервала работы.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 95 / 95
Теор. производительность по площади (м²/ч) 4100
Практ. производительность по площади (м²/ч) 3075
Тип батареи необслуживаемая
Батарея (В/Ач) 36 / 105
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Расход воды (л/мин) 2,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 68
Потребляемая мощность (Вт) 1800
Полная нормативная масса (кг) 500
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1330 x 690 x 1285

Описание комплектации

  • Батарея и зарядное устройство

Оснащение

  • Система “мешок в баке”
  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Система DOSE
  • Интегрированное подметальное устройство
Поломоечная машина B 95 RS Bp Pack
Поломоечная машина B 95 RS Bp Pack
Поломоечная машина B 95 RS Bp Pack
Поломоечная машина B 95 RS Bp Pack
Поломоечная машина B 95 RS Bp Pack
Принадлежности
Чистящее средство