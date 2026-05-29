Поломоечная машина B 95 RS Bp Pack
Поломойная машина с площадкой для оператора 95-l-class с не требующей ухода гелиевой батареей и рабочей шириной от 60 до 75 см.Удобная, высокотехнологичная и маневренная. Отлично справляется с уборкой.
Компактная поломоечная машина с управлением стоя B 95 RS Bp Pack. С небольшим радиусом поворота, равным 130 см, эту машину удобно применять в помещениях с нестандартной формой. Машина начинает работать нажатием одной кнопки. Давление контакта щетки и количество подаваемой воды можно настраивать в зависимости от типа поверхности. Щетки заменяются без применения специальных инструментов. Амортизированная всасывающая балка гарантирует полное всасывание грязной воды, даже на крутых поворотах. Поверхность моментально становится чистой, сухой и безопасной для движения. Специальный фильтр грубой очистки грязи предотвращает шланг с грязной водой от засорения. Тележка с еще одной батареей доступна дополнительно для расширения применения машины – батарея заменяется легко и быстро. Машина идеально подходит для применения клининговыми компаниями, а также для организации уборочного процесса в супермаркетах, на заводах, в общественных местах и учреждениях здравоохранения.
Особенности и преимущества
eco!efficiency
- Один поворотный переключатель управляет всеми функциями. Простое и быстрое упровление, не требующее долгого обучения.
Легкий поворотный переключатель
- Автоматическая подача воды, запуск щеточной головы и всасывающей балки
Очень компактная
- Большая зона покрытия
Режим Eco
- Экономия времени, энергии, воды и моющего средства, обеспечивая тем самым более длительный срок службы
Высокое положение для оператора
- Лучшая обзорность и повышенная безопасность
- Обеспечивается быстрое движение машины с уменьшенным риском причинения вреда окружающим и повреждения машины, стен или предметов обстановки.
С батареями и зарядным устройством
- Готова к работе: включает в себя необслуживаемые гелевые батареи 36В/105 Ач и соответствующее зарядное устройство для аккумулятора для продления срока службы батарей
Интегрированное подметальное устройство
- Устранение грязи аккуратно и надежно.
- Устранение грязи аккуратно и надежно.
Компактные размеры
- Полный обзор с расстояния 30 см от лицевой части машины. Для продуманной уборки
Возможность комплектации разными видами батарей
- Для быстрой замены батареи и более длительного интервала работы.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|95 / 95
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|4100
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|3075
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|36 / 105
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Расход воды (л/мин)
|2,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|68
|Потребляемая мощность (Вт)
|1800
|Полная нормативная масса (кг)
|500
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1330 x 690 x 1285
Описание комплектации
- Батарея и зарядное устройство
Оснащение
- Система “мешок в баке”
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Система DOSE
- Интегрированное подметальное устройство