Поломоечная машина BD 50/70 R Bp Classic
Для уборки площадей в 2000 м² за час: аккумуляторная поломоечная машина с сиденьем для оператора и дисковой щёточной головой BD 50/70 R Classic.
Чрезвычайно простая в использовании, благодаря цветовой кодировке основных элементов аккумуляторная поломоечная машина с сиденьем для водителя – BD 50/70 R Classic. Это компактная, небольшая машина с обтекаемым дизайном облегчает работу и транспортировку, тем самым обеспечивая высокую степень маневренности. Благодаря этому машина класса 70 л становится отличной альтернативой машине с ручным управлением. Всевозможные детали помогут вам в ежедневной работе, такие как Home Base – система креплений крючков для удобной перевозки ручного инвентаря и установки лотка для моющих средств и аксессуаров, или аналогично на машине закрепляются мешки для мусора, либо моп для предварительного подметания. Машина конфигурируется по запросу клиента, стоимость рассчитывается в зависимости от конфигурации
Особенности и преимущества
Простота управленияНаглядная панель управления с понятной символикой. Простота освоения машины. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Технология дисковой щеткиКрепкое конструктивное исполнение с интегрированной дисковой щеточного головой Высокая производительность благодаря большой рабочей ширине Замена щеток нажатием педали
Компактный, узкий дизайнОчень маневренная машина Отличный обзор рабочей зоны Удобство транспортировки.
Дополнительные аксессуары: моп для предварительного подметания
- Собирает сухой мусор, что облегчает процесс уборки
- Помогает предотвратить блокирование всасываещего канала
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|510
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|70 / 75
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|2805
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2000
|Батарея (В)
|24
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|13 / 20
|Ширина разворота (мм)
|1650
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,3
|Потребляемая мощность (Вт)
|1400
|Полная нормативная масса (кг)
|345
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|112
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1310 x 590 x 1060
Описание комплектации
- Дисковая щетка: 1 шт.
- V-образная всасывающая балка
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Электромагнитные клапаны
- Система 2 резервуаров
Видео