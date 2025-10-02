Чрезвычайно простая в использовании, благодаря цветовой кодировке основных элементов аккумуляторная поломоечная машина с сиденьем для водителя – BD 50/70 R Classic. Это компактная, небольшая машина с обтекаемым дизайном облегчает работу и транспортировку, тем самым обеспечивая высокую степень маневренности. Благодаря этому машина класса 70 л становится отличной альтернативой машине с ручным управлением. Всевозможные детали помогут вам в ежедневной работе, такие как Home Base – система креплений крючков для удобной перевозки ручного инвентаря и установки лотка для моющих средств и аксессуаров, или аналогично на машине закрепляются мешки для мусора, либо моп для предварительного подметания. Машина конфигурируется по запросу клиента, стоимость рассчитывается в зависимости от конфигурации