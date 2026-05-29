Поломоечная машина BD 60/95 RS Bp Pack

Поломойно-всасывающая машина с площадкой для оператора с запатентованной системой Aqua-Mizer, что позволяет экономить потребление воды и моющих средств на 50 %. Оснащена необслуживаемыми гелевыми батареями. Рабочая ширина 60 см. Удобная, высокотехнологичная и маневренная поломоечная машина. Отличные результаты очистки.

Меньше воды, меньше моющих средств - запатентованная система Aqua-Mizer делает это возможным. Компактная поломойно-всасывающая машина с площадкой для оператора BD 60/95 RS Bp шаг имеет рабочую ширину 60 см и характеризуется высокой маневренностью. Небольшой радиус поворота (около 130 см) позволяет использовать машину даже в труднодоступных местах. Машина готова к работе сразу при нажатии кнопки. Давление прижима и количество воды могут быть отрегулированы в зависимости от обрабатываемой поверхности. Замена щеток производится без применения дополнительных инструментов. Отдельный фильтр грубой очистки предотвращает засорение шланга с грязной водой. Быстрая и легкая замена батареи.

Особенности и преимущества
Высокое положение для оператора
  • Лучшая обзорность и повышенная безопасность
  • Обеспечивается быстрое движение машины с уменьшенным риском причинения вреда окружающим и повреждения машины, стен или предметов обстановки.
Концепция управления с площадки
  • Вертикальная поза значительно улучшает обзорность
  • Очень малый радиус разворота для превосходной маневренности в узких местах
Две дисковые щетки
  • Запатентованая система Aqua-Mizer позволяет уменьшить расход воды и чистящего средства
  • Увеличение интервалов работы до 30%
  • Автоматическое поднятие/опускание щеточной головы и всасывающей балки
Легкий поворотный переключатель
  • Автоматическая подача воды, запуск щеточной головы и всасывающей балки
Режим Eco
  • Экономия времени, энергии, воды и моющего средства, обеспечивая тем самым более длительный срок службы
Очень компактная
  • Большая зона покрытия
С батареями и зарядным устройством
  • Готова к работе: включает в себя необслуживаемые гелевые батареи 36В/105 Ач и соответствующее зарядное устройство для аккумулятора для продления срока службы батарей
Интегрированное подметальное устройство
  • Устранение грязи аккуратно и надежно.
Компактные размеры
  • Полный обзор с расстояния 30 см от лицевой части машины. Для продуманной уборки
Возможность комплектации разными видами батарей
  • Для быстрой замены батареи и более длительного интервала работы.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Рабочая ширина щеток (мм) 600
Ширина всасывающей балки (мм) 830
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 95 / 95
Теор. производительность по площади (м²/ч) 3300
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2475
Тип батареи необслуживаемая
Батарея (В/Ач) 36 / 105
Частота вращения щетки (об/мин) 280
Давление прижима щетки (г/см²) 40
Расход воды (л/мин) 2,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 67
Потребляемая мощность (Вт) 1800
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1330 x 690 x 1285

Описание комплектации

  • Дисковая щетка: 2 шт.
  • Всасывающая балка, изогнутая
  • Батарея и зарядное устройство

Оснащение

  • Система “мешок в баке”
  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Стояночный тормоз
  • Электромагнитные клапаны
Поломоечная машина BD 60/95 RS Bp Pack
Принадлежности
Чистящее средство