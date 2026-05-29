Поломоечная машина BD 60/95 RS Bp Pack
Поломойно-всасывающая машина с площадкой для оператора с запатентованной системой Aqua-Mizer, что позволяет экономить потребление воды и моющих средств на 50 %. Оснащена необслуживаемыми гелевыми батареями. Рабочая ширина 60 см. Удобная, высокотехнологичная и маневренная поломоечная машина. Отличные результаты очистки.
Меньше воды, меньше моющих средств - запатентованная система Aqua-Mizer делает это возможным. Компактная поломойно-всасывающая машина с площадкой для оператора BD 60/95 RS Bp шаг имеет рабочую ширину 60 см и характеризуется высокой маневренностью. Небольшой радиус поворота (около 130 см) позволяет использовать машину даже в труднодоступных местах. Машина готова к работе сразу при нажатии кнопки. Давление прижима и количество воды могут быть отрегулированы в зависимости от обрабатываемой поверхности. Замена щеток производится без применения дополнительных инструментов. Отдельный фильтр грубой очистки предотвращает засорение шланга с грязной водой. Быстрая и легкая замена батареи.
Особенности и преимущества
Высокое положение для оператора
- Лучшая обзорность и повышенная безопасность
- Обеспечивается быстрое движение машины с уменьшенным риском причинения вреда окружающим и повреждения машины, стен или предметов обстановки.
Концепция управления с площадки
- Вертикальная поза значительно улучшает обзорность
- Очень малый радиус разворота для превосходной маневренности в узких местах
Две дисковые щетки
- Запатентованая система Aqua-Mizer позволяет уменьшить расход воды и чистящего средства
- Увеличение интервалов работы до 30%
- Автоматическое поднятие/опускание щеточной головы и всасывающей балки
Легкий поворотный переключатель
- Автоматическая подача воды, запуск щеточной головы и всасывающей балки
Режим Eco
- Экономия времени, энергии, воды и моющего средства, обеспечивая тем самым более длительный срок службы
Очень компактная
- Большая зона покрытия
С батареями и зарядным устройством
- Готова к работе: включает в себя необслуживаемые гелевые батареи 36В/105 Ач и соответствующее зарядное устройство для аккумулятора для продления срока службы батарей
Интегрированное подметальное устройство
- Устранение грязи аккуратно и надежно.
Компактные размеры
- Полный обзор с расстояния 30 см от лицевой части машины. Для продуманной уборки
Возможность комплектации разными видами батарей
- Для быстрой замены батареи и более длительного интервала работы.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Рабочая ширина щеток (мм)
|600
|Ширина всасывающей балки (мм)
|830
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|95 / 95
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|3300
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2475
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|36 / 105
|Частота вращения щетки (об/мин)
|280
|Давление прижима щетки (г/см²)
|40
|Расход воды (л/мин)
|2,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|67
|Потребляемая мощность (Вт)
|1800
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1330 x 690 x 1285
Описание комплектации
- Дисковая щетка: 2 шт.
- Всасывающая балка, изогнутая
- Батарея и зарядное устройство
Оснащение
- Система “мешок в баке”
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Стояночный тормоз
- Электромагнитные клапаны