Компактная поломойная машина BR 55/40 RS Bp с мощной батареей 36 V сочетает в себе маневренность и легкость работы. Небольшой радиус поворота около 120 см делает модель идеальной для использования в узких и труднодоступных местах. Благодаря ее высокой эфффективности возможно удалить стойкую грязь на структурированных поверхностях. Всасывающие губы, щетки и скребки могут легко регулироваться без дополнительных инструментов за считанные секунды. Режим ECO может быть выбран при нажатии всего одной кнопки. Благодаря этому, аппарат переходит в режим энергосбережения. Батарея быстро и легко заряжается от любой стандартной электрической розетки.Благодаря всему этому, модель щироко применяется для уборки в супермаркетах, общественных зданиях и медицинских учреждениях.