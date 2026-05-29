Поломоечная машина BR 55/40 RS Bp Pack
Компактная поломойная машина, обладающая энергосберегающим режимом идеально подойдет для уборки коммерческих помещений. Рабочая ширина 55см , 40-литровый бак, диаметр разворота 120 см.
Компактная поломойная машина BR 55/40 RS Bp с мощной батареей 36 V сочетает в себе маневренность и легкость работы. Небольшой радиус поворота около 120 см делает модель идеальной для использования в узких и труднодоступных местах. Благодаря ее высокой эфффективности возможно удалить стойкую грязь на структурированных поверхностях. Всасывающие губы, щетки и скребки могут легко регулироваться без дополнительных инструментов за считанные секунды. Режим ECO может быть выбран при нажатии всего одной кнопки. Благодаря этому, аппарат переходит в режим энергосбережения. Батарея быстро и легко заряжается от любой стандартной электрической розетки.Благодаря всему этому, модель щироко применяется для уборки в супермаркетах, общественных зданиях и медицинских учреждениях.
Особенности и преимущества
Компактные размеры
С функцией подметания
Универсальные возможности
Опция автонаполнения
Режим Eco
Простота использования.
Легкое переключение
Чрезвычайная легкость маневрирования
Разбирается полностью
С аккумулятором и зарядным устройством
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|550
|Ширина всасывающей балки (мм)
|716
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|40 / 40
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|3025
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2200
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|36 / 76
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|230
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1200
|Давление прижима щетки (кг/г/см²)
|24 / 315
|Расход воды (л/мин)
|1,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|60
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1480
|Полная нормативная масса (кг)
|330
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1118 x 691 x 1316
Описание комплектации
- Цилиндрические щетки: 2 шт.
- Всасывающая балка, изогнутая
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Подметальное устройство
- Система 2 резервуаров