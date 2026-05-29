Поломоечная машина BR 55/40 RS Bp Pack

Компактная поломойная машина, обладающая энергосберегающим режимом идеально подойдет для уборки коммерческих помещений. Рабочая ширина 55см , 40-литровый бак, диаметр разворота 120 см.

Компактная поломойная машина BR 55/40 RS Bp с мощной батареей 36 V сочетает в себе маневренность и легкость работы. Небольшой радиус поворота около 120 см делает модель идеальной для использования в узких и труднодоступных местах. Благодаря ее высокой эфффективности возможно удалить стойкую грязь на структурированных поверхностях. Всасывающие губы, щетки и скребки могут легко регулироваться без дополнительных инструментов за считанные секунды. Режим ECO может быть выбран при нажатии всего одной кнопки. Благодаря этому, аппарат переходит в режим энергосбережения. Батарея быстро и легко заряжается от любой стандартной электрической розетки.Благодаря всему этому, модель щироко применяется для уборки в супермаркетах, общественных зданиях и медицинских учреждениях.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина BR 55/40 RS Bp Pack: Компактные размеры
Компактные размеры
Поломоечная машина BR 55/40 RS Bp Pack: С функцией подметания
С функцией подметания
Поломоечная машина BR 55/40 RS Bp Pack: Универсальные возможности
Универсальные возможности
Опция автонаполнения
Режим Eco
Простота использования.
Легкое переключение
Чрезвычайная легкость маневрирования
Разбирается полностью
С аккумулятором и зарядным устройством
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 550
Ширина всасывающей балки (мм) 716
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 40 / 40
Теор. производительность по площади (м²/ч) 3025
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2200
Тип батареи необслуживаемая
Батарея (В/Ач) 36 / 76
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 230
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 1200
Давление прижима щетки (кг/г/см²) 24 / 315
Расход воды (л/мин) 1,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 60
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1480
Полная нормативная масса (кг) 330
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1118 x 691 x 1316

Описание комплектации

  • Цилиндрические щетки: 2 шт.
  • Всасывающая балка, изогнутая
  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Подметальное устройство
  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина BR 55/40 RS Bp Pack
Поломоечная машина BR 55/40 RS Bp Pack
Поломоечная машина BR 55/40 RS Bp Pack
Поломоечная машина BR 55/40 RS Bp Pack
Принадлежности
Чистящее средство