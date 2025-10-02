Промышленный пылесос IVS 100/40
Базовая модель в линейке наших промышленных пылесосов супер-класса: IVS 100/40 с боковым канальным вентилятором мощностью 4 кВт, звездообразным фильтром класса M и горизонтальным стряхивателем фильтра с механической передачей.
Горизонтальный стряхиватель фильтра с механической передачей является одной из самых заметных особенностей нашего промышленного пылесоса IVS 100/40 супер-класса с трёхфазным двигателем и боковым канальным вентилятором мощностью 4 кВт. Интегрированная механическая передача обеспечивает целенаправленную передачу усилия, что гарантирует стабильно высокое качество очистки фильтра независимо от силы нажатия пользователя. Дозированная передача усилия также способствует увеличению срока службы большого звездообразного фильтра. Коррозионностойкий контейнер из нержавеющей стали объёмом 100 литров предназначен для сбора крупных объёмов твёрдых частиц, а удобный механизм установки контейнера облегчает его опорожнение. На корпусе пылесоса предусмотрены различные безопасные места для хранения аксессуаров.
Особенности и преимущества
Износостойкая турбина с боковым каналомПотребляемая мощность 4 кВт и плавный пуск для сбора больших объемов пыли и твердых веществ. Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч). Подходит для работы в несколько смен и/или с несколькими точками всасывания.
Ручная очистка фильтра IVSПри необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом. Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата. Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размераДля безопасного сбора твердых веществ и пыли класса M (средней степени опасности). Пригодность для сбора больших объемов пыли.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|138 / 500
|Разрежение (мбар/кПа)
|175 / 17,5
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|4,2
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 70 НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|75
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|2,2
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|130
|Вес (с упаковкой) (кг)
|142,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1202 x 771 x 1470
Оснащение
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Видео