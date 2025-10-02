Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1 Adv
Пылесос T 10/1 - бюджетное профессиональное решение. Этот эргономичный пылесос начального уровня гарантирует удобное и качественное выполнение любых уборочных работ. Оснащен особо прочным основным фильтром, ножным выключателем, антистатическим коленом и держателями для принадлежностей.
Особенности и преимущества
Большой перманентный фильтр круглой формы из моющегося нейлонаВозможность применения без фильтр-мешка
Удобство обслуживанияКабель можно легко и быстро заменить, открутив два винта
Педальный выключатель для дополнительного удобстваНе нужно наклоняться.
Хранение кабеля на корпусе
- Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|220 / 22
|Расход воздуха (л/с)
|43
|Потребляемая мощность (Вт)
|700
|Объем мусоросборника (л)
|10
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|12
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|57
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9,194
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|355 x 310 x 410
Описание комплектации
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 505 мм
- Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
- Комбинированная насадка для пола.
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный основной фильтр: Флис
Оснащение
- Материал контейнера для мусора: Пластик
- Интегрированный органайзер для кабеля питания
- Отсоединяемый сетевой кабель: Стандарт
Видео
Области применения
- Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
- Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.