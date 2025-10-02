Профессиональный пылесос сухой уборки T 12/1

Уборка с соблюдением тишины. Пылесос T 12/1 отличается очень низким уровнем шума и идеально подходит для уборки в местах, требующих соблюдения тишины, например, в гостиницах или больницах. Ножной выключатель и удобная ручка для переноски значительно облегчают работу. Система соединения с защелкой. Штепсельная розетка для электрощетки ESB 28. Удобный ножной выключатель.

Особенности и преимущества
Фильтр HEPA для чистого выдуваемого воздуха
  • Задерживающий мельчайшие частицы HEPA-фильтр (опция) обеспечивает гигиеническую чистоту выходящего из пылесоса воздуха.
Хранение кабеля на корпусе
  • Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Корзина главного фильтра
  • Допускающий промывку стационарный основной фильтр большого размера для оптимального отделения пыли.
  • Возможность эксплуатации пылесоса как с фильтр-мешком, так и без него.
Высокая эргономичность
  • Педальный выключатель для простоты использования. Не нужно наклоняться.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Разрежение (мбар/кПа) 220 / 22
Расход воздуха (л/с) 43
Потребляемая мощность (Вт) 700
Объем мусоросборника (л) 12
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 12
Уровень звукового давления (дБ(А)) 60
Мощность двигателя привода щетки (Вт) 1300
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,4
Вес (с упаковкой) (кг) 9,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 410 x 315 x 340

Описание комплектации

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
  • Телескопическая всасывающая трубка.: 615 мм, 1007 мм
  • Материал телескопической всасывающей трубки.: Сталь, хромированная
  • Комбинированная насадка для пола.
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Стационарный основной фильтр: Флис

Оснащение

  • Материал контейнера для мусора: Пластик
  • Интегрированный органайзер для кабеля питания
  • Держатель для сетевого кабеля
Профессиональный пылесос сухой уборки T 12/1
Области применения
  • Идеальное решение для уборки в офисах
  • Для уборки в ресторанах, столовых или магазинах
  • Пригодность для уборки в местах, требующих соблюдения тишины, например в больницах, школах и гостиницах
