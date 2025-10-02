Профессиональный пылесос сухой уборки T 12/1
Уборка с соблюдением тишины. Пылесос T 12/1 отличается очень низким уровнем шума и идеально подходит для уборки в местах, требующих соблюдения тишины, например, в гостиницах или больницах. Ножной выключатель и удобная ручка для переноски значительно облегчают работу. Система соединения с защелкой. Штепсельная розетка для электрощетки ESB 28. Удобный ножной выключатель.
Особенности и преимущества
Фильтр HEPA для чистого выдуваемого воздуха
- Задерживающий мельчайшие частицы HEPA-фильтр (опция) обеспечивает гигиеническую чистоту выходящего из пылесоса воздуха.
Хранение кабеля на корпусе
- Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Корзина главного фильтра
- Допускающий промывку стационарный основной фильтр большого размера для оптимального отделения пыли.
- Возможность эксплуатации пылесоса как с фильтр-мешком, так и без него.
Высокая эргономичность
- Педальный выключатель для простоты использования. Не нужно наклоняться.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|220 / 22
|Расход воздуха (л/с)
|43
|Потребляемая мощность (Вт)
|700
|Объем мусоросборника (л)
|12
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|12
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|60
|Мощность двигателя привода щетки (Вт)
|1300
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|410 x 315 x 340
Описание комплектации
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
- Телескопическая всасывающая трубка.: 615 мм, 1007 мм
- Материал телескопической всасывающей трубки.: Сталь, хромированная
- Комбинированная насадка для пола.
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный основной фильтр: Флис
Оснащение
- Материал контейнера для мусора: Пластик
- Интегрированный органайзер для кабеля питания
- Держатель для сетевого кабеля
Области применения
- Идеальное решение для уборки в офисах
- Для уборки в ресторанах, столовых или магазинах
- Пригодность для уборки в местах, требующих соблюдения тишины, например в больницах, школах и гостиницах