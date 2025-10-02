Профессиональный пылесос сухой уборки T 12/1 400Hz
Специальный пылесос T 12/1 для уборки салона самолета, подключаемый к бортовой сети 110 V, 400 Hz.
Профессиональный пылесос для уборки сухого мусора в салонах самолетов, что обеспечивается электропитанием от стандартной во всем мире бортовой сети самолета 110 V, 400 Hz, использованием в комплектации очень длинного сетевого шнура 25 м, и антистатического шланга. Предусмотренна возможность установить HEPA-фильтр.
Особенности и преимущества
Специально для очистки авиационных кабин и салоновT 12/1 Hf работает от бортовой системы электропитания и имеет 25-метровый кабель. Идеально подходит для самолетов.
Фильтр HEPA для чистого выдуваемого воздухаЗадерживающий мельчайшие частицы HEPA-фильтр (опция) обеспечивает гигиеническую чистоту выходящего из пылесоса воздуха.
Корзина главного фильтра
Педальный выключатель для дополнительного удобства
- Не нужно наклоняться.
Держатель для сетевого кабеля
- Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|110
|Частота (Гц)
|400
|Разрежение (мбар/кПа)
|240 / 24
|Расход воздуха (л/с)
|53
|Потребляемая мощность (Вт)
|900
|Объем мусоросборника (л)
|12
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|25
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|62
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,189
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|410 x 315 x 340
Описание комплектации
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 505 мм
- Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
- Насадка для пола
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный основной фильтр: Флис
Оснащение
- Материал контейнера для мусора: Пластик
- Интегрированный органайзер для кабеля питания
- Держатель для сетевого кабеля
Видео
Области применения
- Оптимальное решение для уборки в автобусах, поездах и самолетах.
- Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.