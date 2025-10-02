Профессиональный пылесос сухой уборки T 12/1 400Hz

Специальный пылесос T 12/1 для уборки салона самолета, подключаемый к бортовой сети 110 V, 400 Hz.

Профессиональный пылесос для уборки сухого мусора в салонах самолетов, что обеспечивается электропитанием от стандартной во всем мире бортовой сети самолета 110 V, 400 Hz, использованием в комплектации очень длинного сетевого шнура 25 м, и антистатического шланга. Предусмотренна возможность установить HEPA-фильтр.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос сухой уборки T 12/1 400Hz: Специально для очистки авиационных кабин и салонов
T 12/1 Hf работает от бортовой системы электропитания и имеет 25-метровый кабель. Идеально подходит для самолетов.
Профессиональный пылесос сухой уборки T 12/1 400Hz: Фильтр HEPA для чистого выдуваемого воздуха
Задерживающий мельчайшие частицы HEPA-фильтр (опция) обеспечивает гигиеническую чистоту выходящего из пылесоса воздуха.
Профессиональный пылесос сухой уборки T 12/1 400Hz: Корзина главного фильтра
Педальный выключатель для дополнительного удобства
  • Не нужно наклоняться.
Держатель для сетевого кабеля
  • Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 110
Частота (Гц) 400
Разрежение (мбар/кПа) 240 / 24
Расход воздуха (л/с) 53
Потребляемая мощность (Вт) 900
Объем мусоросборника (л) 12
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 25
Уровень звукового давления (дБ(А)) 62
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 7,8
Вес (с упаковкой) (кг) 11,189
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 410 x 315 x 340

Описание комплектации

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 505 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
  • Насадка для пола
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Стационарный основной фильтр: Флис

Оснащение

  • Материал контейнера для мусора: Пластик
  • Интегрированный органайзер для кабеля питания
  • Держатель для сетевого кабеля
Видео

Области применения
  • Оптимальное решение для уборки в автобусах, поездах и самолетах.
  • Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.
Принадлежности