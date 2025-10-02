Профессиональный пылесос сухой уборки T 7/1
Профессиональный пылесос сухой уборки начального класса оснащен особопрочным основным фильтром, ножным переключателем, антистатическим изгибом и бортовым хранением практичных аксессуаров.
Пылесос сухой уборки T 7/1 Professional с мощным двигателем 1200 Вт обладает силой всасывания до 24,5 кПа. В комлект поставки входит 2,00 м всасывающий шланг с большим ножным переключателем для удобной работы. Эргономичный изгиб с переменной регулировкой мощности всасывания для работы в режиме нон-стоп. Пылесос оснащен двумя фиксированными колесами, которые обеспечивают высокую маневренность. Встроенный бампер предотвращает повреждение мебели и других предметов, так же в пылесос встроен семи литровом ударопрочный контейнер.
Особенности и преимущества
Сверхпрочный основной фильтрВСасывание без рукавного фильтра - для непрерывного использования
Держатель для сетевого кабеляКабель легко крепится к специальному крюку. Это предотвращает риск споткнуться во время переноски аппрата.
Хранение принадлежностейПрактичная хранение аксессуаров на задней панели.
Педальный выключатель для дополнительного удобства
- Не нужно наклоняться.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|240 / 24
|Расход воздуха (л/с)
|53
|Потребляемая мощность (Вт)
|800
|Объем мусоросборника (л)
|7
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|65
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|350 x 310 x 340
Описание комплектации
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 505 мм
- Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
- Комбинированная насадка для пола.
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный основной фильтр: Флис
Оснащение
- Материал контейнера для мусора: Пластик
- Держатель для сетевого кабеля
Видео
Области применения
- Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.