Профессиональный пылесос сухой уборки начального класса оснащен особопрочным основным фильтром, ножным переключателем, антистатическим изгибом и бортовым хранением практичных аксессуаров.

Пылесос сухой уборки T 7/1 Professional с мощным двигателем 1200 Вт обладает силой всасывания до 24,5 кПа. В комлект поставки входит 2,00 м всасывающий шланг с большим ножным переключателем для удобной работы. Эргономичный изгиб с переменной регулировкой мощности всасывания для работы в режиме нон-стоп. Пылесос оснащен двумя фиксированными колесами, которые обеспечивают высокую маневренность. Встроенный бампер предотвращает повреждение мебели и других предметов, так же в пылесос встроен семи литровом ударопрочный контейнер.

Особенности и преимущества
Сверхпрочный основной фильтр
Сверхпрочный основной фильтр
ВСасывание без рукавного фильтра - для непрерывного использования
Держатель для сетевого кабеля
Держатель для сетевого кабеля
Кабель легко крепится к специальному крюку. Это предотвращает риск споткнуться во время переноски аппрата.
Хранение принадлежностей
Хранение принадлежностей
Практичная хранение аксессуаров на задней панели.
Педальный выключатель для дополнительного удобства
  • Не нужно наклоняться.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Разрежение (мбар/кПа) 240 / 24
Расход воздуха (л/с) 53
Потребляемая мощность (Вт) 800
Объем мусоросборника (л) 7
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 65
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 5
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 350 x 310 x 340

Описание комплектации

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 505 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
  • Комбинированная насадка для пола.
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Стационарный основной фильтр: Флис

Оснащение

  • Материал контейнера для мусора: Пластик
  • Держатель для сетевого кабеля
Видео

Области применения
  • Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.
