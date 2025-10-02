Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 65/2 Tact²
Аппараты с системой Tact ² от Kärcher чрезвычайно популярны среди специалистов, которые ценят высокую производительность, надежность, многосторонее применения аппарата. Модели с подвижным шасси особенно эффективны в промышленных условиях, когда необходимо удалить жидкости, грязь или мусор.
Система Tact ² от Kärcher - это новый уровень пылесосов для сухой и влажной уборки. Аппараты серии Tact достигают наивысшей производительности благодаря автоматической очистке фильтра. Два мотора обеспечивают постоянно высокую силу всасывания, а с новой системой фильтрации можно забыть о необходимости менять фильтр вообще. Пылесос Kärcher серии NT с системой Tact ² представляет собой комплексную систему, которая позволяет удалить не только большое количество как сухой, так и влажной грязи, но и использовать там, где необходима постоянная высокая сила всасывания, например, на строительстве, в пищевой, транспортной промышленностях и т . д.
Особенности и преимущества
Удобство транспортировкиБольшие колеса и телескопическая ручка делают аппарат транспортабельным даже по бездорожью
Удобное хранение аксессуаровК примеру, насадку для пола можно заменить в любое время
Автоматическая система очистки фильтра Tact²Новый плоский гофрированный фильтр очищается сильным потоком воздуха Мелкая пыль не в состоянии забить фильтр. Постоянно высокая сила всасывания Более 1000 кг пыли можно собрать пилесосом, не меняя фильт
Практичное хранение
- Практичное хранения аксессуаров и других принадлежностей на корпусе аппарата
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|2 x 74
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Объем мусоросборника (л)
|65
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2760
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|10
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|24,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|31,332
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|575 x 490 x 880
Описание комплектации
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Тип всасывающего шланга: электропроводный
- Колено: электропроводный
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Сливной шланг (маслостойкий)
- Плоский складчатый фильтр: Материал из целлюлозного волокна
- Рукоятка для перемещения
Оснащение
- Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
- Антистатическая система
- Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact²
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: л
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Видео