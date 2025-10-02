Система Tact ² от Kärcher - это новый уровень пылесосов для сухой и влажной уборки. Аппараты серии Tact достигают наивысшей производительности благодаря автоматической очистке фильтра. Два мотора обеспечивают постоянно высокую силу всасывания, а с новой системой фильтрации можно забыть о необходимости менять фильтр вообще. Пылесос Kärcher серии NT с системой Tact ² представляет собой комплексную систему, которая позволяет удалить не только большое количество как сухой, так и влажной грязи, но и использовать там, где необходима постоянная высокая сила всасывания, например, на строительстве, в пищевой, транспортной промышленностях и т . д.