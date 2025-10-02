Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 65/2 Tact²

Аппараты с системой Tact ² от Kärcher чрезвычайно популярны среди специалистов, которые ценят высокую производительность, надежность, многосторонее применения аппарата. Модели с подвижным шасси особенно эффективны в промышленных условиях, когда необходимо удалить жидкости, грязь или мусор.

Система Tact ² от Kärcher - это новый уровень пылесосов для сухой и влажной уборки. Аппараты серии Tact достигают наивысшей производительности благодаря автоматической очистке фильтра. Два мотора обеспечивают постоянно высокую силу всасывания, а с новой системой фильтрации можно забыть о необходимости менять фильтр вообще. Пылесос Kärcher серии NT с системой Tact ² представляет собой комплексную систему, которая позволяет удалить не только большое количество как сухой, так и влажной грязи, но и использовать там, где необходима постоянная высокая сила всасывания, например, на строительстве, в пищевой, транспортной промышленностях и т . д.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 65/2 Tact²: Удобство транспортировки
Удобство транспортировки
Большие колеса и телескопическая ручка делают аппарат транспортабельным даже по бездорожью
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 65/2 Tact²: Удобное хранение аксессуаров
Удобное хранение аксессуаров
К примеру, насадку для пола можно заменить в любое время
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 65/2 Tact²: Автоматическая система очистки фильтра Tact²
Автоматическая система очистки фильтра Tact²
Новый плоский гофрированный фильтр очищается сильным потоком воздуха Мелкая пыль не в состоянии забить фильтр. Постоянно высокая сила всасывания Более 1000 кг пыли можно собрать пилесосом, не меняя фильт
Практичное хранение
  • Практичное хранения аксессуаров и других принадлежностей на корпусе аппарата
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 2 x 74
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Объем мусоросборника (л) 65
Материал контейнера для мусора Пластик
Потребляемая мощность (Вт) макс. 2760
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 40
Длина кабеля (м) 10
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 24,5
Вес (с упаковкой) (кг) 31,332
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 575 x 490 x 880

Описание комплектации

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Тип всасывающего шланга: электропроводный
  • Колено: электропроводный
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Сливной шланг (маслостойкий)
  • Плоский складчатый фильтр: Материал из целлюлозного волокна
  • Рукоятка для перемещения

Оснащение

  • Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
  • Антистатическая система
  • Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact²
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: л
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 65/2 Tact²

Видео

Принадлежности