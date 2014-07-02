Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 75/2 Tact² Me
Система Керхер Tact² довольно популярна среди пользователей благодаря высокому уровню мобильности, превосходной производительности, прочной конструкции и широкому кругу практических конструктивных особенностей. NT 75/2 Me Tact² способен удалить даже мелкую невидимую глазу пыль.
Система Керхер Tact² - новый этап в сфере профессиональных пылесосов сухой и влажной уборки. Данный вид пылесосов отличается высокой производительностью и автоматической системой чистки фильтра. Благодаря наличию двух двигателей, Tact² имеет стабильно высокие показатели мощности всасывания и более продолжительный срок службы фильтра. Вы можете практически забыть о необходимости замены фильтра. Пылесосы NT Tact² отлично собирают не только мелкую сухую пыль, но и прочий строительный мусор, грязь и воду. По этой причине данный пылесос активно применяется на строительных площадках, в пищевой и автомобильной промышленности.
Особенности и преимущества
Удобство транспортировкиБольшие колеса и телескопическая ручка делают аппарат транспортабельным даже по бездорожью
Удобное хранение аксессуаровК примеру, насадку для пола можно заменить в любое время
Автоматическая система очистки фильтра Tact²Новый плоский гофрированный фильтр очищается сильным потоком воздуха Мелкая пыль не в состоянии забить фильтр. Постоянно высокая сила всасывания
Практичное хранение
- Практичное хранения аксессуаров и других принадлежностей на корпусе аппарата
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Расход воздуха (л/с)
|2 x 74
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Объем мусоросборника (л)
|75
|Материал контейнера для мусора
|Из нержавеющей стали
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2760
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|10
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Цвет
|серебряный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|27,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|35
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|630 x 545 x 920
Описание комплектации
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Тип всасывающего шланга: электропроводный
- Колено: электропроводный
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: Из нержавеющей стали
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Бумажный
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Сливной шланг (маслостойкий)
- Плоский складчатый фильтр: Материал из целлюлозного волокна
- Рукоятка для перемещения
Оснащение
- Функция автоматического отключения при максимальном наполнении пылесборника.
- Антистатическая система
- Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact²
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: I
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
