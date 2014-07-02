Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 75/2 Tact² Me

Система Керхер Tact² довольно популярна среди пользователей благодаря высокому уровню мобильности, превосходной производительности, прочной конструкции и широкому кругу практических конструктивных особенностей. NT 75/2 Me Tact² способен удалить даже мелкую невидимую глазу пыль.

Система Керхер Tact² - новый этап в сфере профессиональных пылесосов сухой и влажной уборки. Данный вид пылесосов отличается высокой производительностью и автоматической системой чистки фильтра. Благодаря наличию двух двигателей, Tact² имеет стабильно высокие показатели мощности всасывания и более продолжительный срок службы фильтра. Вы можете практически забыть о необходимости замены фильтра. Пылесосы NT Tact² отлично собирают не только мелкую сухую пыль, но и прочий строительный мусор, грязь и воду. По этой причине данный пылесос активно применяется на строительных площадках, в пищевой и автомобильной промышленности.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 75/2 Tact² Me: Удобство транспортировки
Удобство транспортировки
Большие колеса и телескопическая ручка делают аппарат транспортабельным даже по бездорожью
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 75/2 Tact² Me: Удобное хранение аксессуаров
Удобное хранение аксессуаров
К примеру, насадку для пола можно заменить в любое время
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 75/2 Tact² Me: Автоматическая система очистки фильтра Tact²
Автоматическая система очистки фильтра Tact²
Новый плоский гофрированный фильтр очищается сильным потоком воздуха Мелкая пыль не в состоянии забить фильтр. Постоянно высокая сила всасывания
Практичное хранение
  • Практичное хранения аксессуаров и других принадлежностей на корпусе аппарата
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Расход воздуха (л/с) 2 x 74
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Объем мусоросборника (л) 75
Материал контейнера для мусора Из нержавеющей стали
Потребляемая мощность (Вт) макс. 2760
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 40
Длина кабеля (м) 10
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Цвет серебряный
Масса (без принадлежностей) (кг) 27,8
Вес (с упаковкой) (кг) 35
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 630 x 545 x 920

Описание комплектации

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Тип всасывающего шланга: электропроводный
  • Колено: электропроводный
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Из нержавеющей стали
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Бумажный
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Сливной шланг (маслостойкий)
  • Плоский складчатый фильтр: Материал из целлюлозного волокна
  • Рукоятка для перемещения

Оснащение

  • Функция автоматического отключения при максимальном наполнении пылесборника.
  • Антистатическая система
  • Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact²
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: I
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 75/2 Tact² Me
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 75/2 Tact² Me

Видео

Принадлежности