Boquilla para automóvil, B 35, 90 mm
Boquilla de aspiración para automóviles plana, de plástico, angular, con ancho útil de 90 mm aprox. Solo para aspiradoras NT.
Boquilla de aspiración para automóviles plana, de plástico, angular, con ancho útil de 90 mm aprox. Solo para aspiradoras NT.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar ( )
|B 35
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Anchura (mm)
|90
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|240 x 130 x 100