Boquilla suelos embalado NW35 360mm
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda de 360 mm de ancho con aplicaciones que se pueden cambiar fácilmente. Incluye tiras de cepillo y labios de goma.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar ( )
|B 35
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Anchura (mm)
|360
|Color
|Antracita
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|360 x 220 x 90
Videos
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.