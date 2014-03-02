Instalación de rociado con regulación de caudal (sin boquillas)

Adición de detergente para la pulverización al chorro de alta presión. Para eliminar capas de pintura y óxido y para decapar.Montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión.Con regulación de caudal

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido. (kg) 4
Accesorios
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