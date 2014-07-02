Solutie RM 531 pentru ingrijirea podelei pentru parchet izolat / laminat / din pluta, 1 L, 1l
Protectie si intretinere optima pentru parchetul izolat, laminat si pentru podeaua din pluta. Urmele de pasi sunt eliminate, stratul de protectie este reinnoit, iar podeaua capata un aspect semi-mat.Nota: Lasati solutia sa se intareasca 24 de ore, nu spalati podeaua in acest interval, nu asezati mobilier si nu intrati incaltat pe pardoseala.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|1
|Unitate ambalare (Bucată)
|6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|100 x 100 x 215
Domenii de intrebuintare
- Parchet lacuit
- Podele laminate
- Podele din pluta