Solutie RM 531 pentru ingrijirea podelei pentru parchet izolat / laminat / din pluta, 1 L, 1l

Protectie si intretinere optima pentru parchetul izolat, laminat si pentru podeaua din pluta. Urmele de pasi sunt eliminate, stratul de protectie este reinnoit, iar podeaua capata un aspect semi-mat.Nota: Lasati solutia sa se intareasca 24 de ore, nu spalati podeaua in acest interval, nu asezati mobilier si nu intrati incaltat pe pardoseala.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 1
Unitate ambalare (Bucată) 6
Greutate cu ambalaj (kg) 1,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 100 x 100 x 215
Solutie RM 531 pentru ingrijirea podelei pentru parchet izolat / laminat / din pluta, 1 L, 1l
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Parchet lacuit
  • Podele laminate
  • Podele din pluta