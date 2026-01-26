Mopuri electrice

Vrei ca spălarea podelei să fie mai rapidă și mai comodă? Sau poate îți dorești să finalizezi tot procesul de curățare dintr-o singură mișcare, ideal fără să mai fie nevoie să aspiri înainte? Avem soluții impresionante pentru fiecare sarcină – iar alegerea îți aparține. Dacă ești în căutarea unui mop electric ușor și manevrabil, cea mai bună opțiune este FC 2-4 cu acumulator interschimbabil. Însă dacă preferi o variantă de top, cu mai multe moduri de curățare, alege FC 8, cu un ecran LCD atrăgător și conectivitate la aplicație.

Mopul electric FC 8 Smart Signature Line – produsul nostru vedetă

Mopul electric FC 8 Smart Signature Line elimină cu ușurință vechea regulă a curățeniei -  „întâi aspiri, apoi ștergi”. La fel de ușor cum elimină și toate tipurile de murdărie uscată și umedă din viața de zi cu zi. Cele două perechi de role care se rotesc în sens opus intră imediat în acțiune și redau strălucirea podelei tale în jumătate din timpul obișnuit.** Acum cu un ecran LCD atractiv și conectivitate la aplicație, poți transfera în dispozitiv unul dintre cele zece moduri de curățare optimizate pentru diferite tipuri de podea sau poți configura moduri personalizate pentru rezultate perfecte de curățare.

Aplicația Home & Garden

Află cum să obții rezultate perfecte de curățare cu mopul electric FC 8 Smart Signature Line. Prin Bluetooth, îți poți conecta cu ușurință mopul electric la smartphone, folosind aplicația Home & Garden. Profită de sfaturile experților noștri și de o varietate de moduri de curățare recomandate pentru diferite tipuri de pardoseli – sau creează propriile tale moduri personalizate.

FC 8 Signature Line tiles

Două moduri standard de curățare și funcție Boost

Setarea potrivită pentru fiecare tip de murdărie. Două moduri standard de curățare, cu volume diferite de apă și viteze variate ale rolelor, precum și o funcție Boost pentru murdăria persistentă, sunt presetate pe dispozitiv. Astfel, orice pardoseală poate fi curățată delicat și eficient.

FC 8 Signature Line cleaning mode

10 moduri de curățare pentru 10 tipuri de pardoseli, disponibile prin aplicație

Adaptează procesul de curățare în funcție de nevoile tale. Cu ajutorul aplicației, poți transfera permanent pe dispozitiv unul dintre cele zece moduri de curățare – fiecare cu volume diferite de apă și viteze ale rolelor, special concepute pentru diverse tipuri de pardoseli. Astfel, obții întotdeauna cele mai bune rezultate de curățare, indiferent de suprafață.

FC 8 Signature Line bathroom

25 de combinații posibile pentru moduri de curățare personalizate

Configurează-ți propriile moduri de curățare setând volumul de apă și viteza rolelor în cinci trepte și găsește combinația optimă pentru pardoselile tale.

FC 8 Signature Line warnings

Instrucțiuni pas cu pas și avertismente

Instrucțiunile pas cu pas și avertismentele, disponibile atât în aplicație, cât și pe afișaj, te ghidează perfect pe tot parcursul procesului de curățare și îți oferă sfaturi utile.

FC 8 Signature Line settings

Setări personalizate

Personalizează-ți experiența exact așa cum îți dorești. Setări utile, precum indicatorul acumulatorului și alegerea dintre 36 de limbi, pot fi ajustate direct de pe display-ul dispozitivului. Prin intermediul aplicației, poți seta un mesaj de întâmpinare personalizat, poți regla LED-urile, durata de pre-umezire, durata funcției Boost și afișarea notificărilor.

FC 8 Signature Line updates

Actualizări de sistem

Dacă sunt disponibile actualizări noi de sistem pentru dispozitivul tău, vei primi o notificare în aplicație, iar actualizarea poate fi efectuată direct din aplicație.

Signature Line floor cleaner

Gama Signature Line

Originea efectului WOW. Doar cele mai performante și inovatoare produse din categoriile Indoor poartă semnătura lui Alfred Kärcher și fac parte din gama Signature Line. Mai mult, aceste produse beneficiază de 3 ani garanție la înregistrarea pe site!

Înregistrează produsul

Cum se utilizează mopul electric FC 8 Smart Signature Line

Avantajele care fac diferența

Tehnologie patentată de îndepărtare a murdăriei: 500 de rotații ale rolelor pe minut pentru o curățare puternică

Datorită tehnologiei inovatoare, patentate de răzuire, mopurile electrice Kärcher nu necesită o unitate de aspirare. Rolele cu funcție de autocurățare sunt umezite constant cu apă curată și curăță podeaua eficient, cu până la 500 de rotații pe minut. Apa murdară este colectată într-un rezervor separat.

FC 8

Podele curățate cu 50% mai rapid**

Datorită tehnologiei patentate de îndepărtare a murdăriei, obții rezultate perfecte cu mopurile electrice all-in-one de la Karcher. Acestea șterg și preiau dintr-o singură trecere toate tipurile de murdărie zilnică, uscată sau umedă. Inclusiv în colțuri și de-a lungul marginilor. Firele de păr sunt colectate cu ușurință datorită pieptenilor integrați.

Fast cleaning with Kärcher floor cleaners

Curățare fără efort datorită tehnologiei de manevrare

 

Descoperă cât de ușoară poate fi curățarea podelelor cu tehnologia unică de manevrare a mopurilor electrice FC 7 și FC 8. Cele patru role care se rotesc în sens contrar alunecă delicat pe podea, îndepărtând fără efort murdăria și resturile. Efectul de "plutire" face ca mopul electric să alunece lin pe podea, reducând considerabil efortul necesar la curățare.

Articulația flexibilă cu pivotare face manevrarea în jurul mobilei și a colțurilor extrem de ușoară.

Floor cleaner with hover technology

Poate fi înclinat la 180° pentru a ajunge cu ușurință sub mobilier

Mopurile electrice de la Kärcher ajung cu ușurință în fiecare colț. Datorită designului subțire, se pot roti la 180° și alunecă fără efort sub mobilier, îndepărtând murdăria și petele chiar și din cele mai greu accesibile locuri.

Kärcher floor cleaners can be lowered 180°

Curățenia chiar poate fi atât de silențioasă

Fără gălăgie în timpul curățeniei! Datorită tehnologiei patentate de îndepărtare a murdăriei, mopurile electrice de la Kärcher funcționează fără unitate de aspirare, oferind o curățare puternică și silențioasă. Asta înseamnă că poți face curățenie în timp ce copiii dorm sau se joacă, iar animalele de companie nu se vor speria de zgomot.

Kärcher floor cleaners without suction fans are quiet as a mouse
Floor cleaner with integrated self-cleaning system

Funcție de auto-curățare

Role curate în doar câteva secunde! Cu funcția integrată de auto-curățare System!Clean, disponibilă la mopurile electrice FC 8, FC 7 și FC 4-4, curățarea obositoare a rolelor devine o amintire. Activează modul de auto-curățare, iar rolele se rotesc cu 400 de rotații pe minut, îndepărtând eficient murdăria și firele de păr. La mopul electric FC 8, această funcție poate fi activată direct din meniul de pe display, pentru un plus de confort. Iar pentru o igienă sporită, rolele pot fi spălate în mașina de spălat la 60 °C. Economisește timp și bucură-te de confortul oferit de sistemul automat de curățare.

Floor cleaners with adjustable cleaning modes for different types of floors and dirt

Moduri de curățare ajustabile pentru diferite tipuri de podele și murdărie

Mopurile electrice Karcher oferă setări variate pentru diferite tipuri de pardoseli și niveluri de murdărie. În cazul modelului FC 8, conexiunea cu aplicația permite transferul a zece moduri de curățare predefinite direct pe dispozitiv. De asemenea, acest model oferă opțiunea de a configura propriile moduri personalizate de curățare, adaptate perfect nevoilor tale.

FC 4-4

Sistem de acumulatori interschimbabili pentru autonomie extinsă

Libertate totală de mișcare și flexibilitate, plus un timp de funcționare care poate fi extins oricât dorești datorită acumulatorilor interschimbabili de 4 V Kärcher Battery Power, compatibili cu mopurile electrice FC 4-4 și FC 2-4. Performanță de durată și eficiență ridicată datorită celulelor litiu-ion. Acumulatorul interschimbabil poate fi folosit și cu toate celelalte dispozitive Kärcher Battery Power de 4 V.

FC 2 4 Living room

Elimină până la 99,9% dintre bacterii

Datorită tehnologiei Hygienic!Spin, mopurile electrice de la Kärcher elimină până la 99,9% dintre bacteriile obișnuite de pe toate tipurile comune de pardoseli dure din locuință.****

Floor cleaner with self-cleaning function

Curățarea pardoselilor fără efort

Fără frecare manuală. Fără stoarcerea obositoare a lavetei de curățat podelele, deoarece murdăria este îndepărtată continuu de pe role prin funcția de autocurățare. Fără cărat găleți, datorită rezervoarelor separate și ușor detașabile pentru apa curată și cea murdară.

Floor cleaner for stone, tiles, parquet, laminate, vinyl

Potrivit pentru toate pardoselile dure

Umiditatea reziduală scăzută face ca mopurile electrice Kärcher să fie potrivite pentru toate tipurile de pardoseli dure (piatră, gresie, parchet, laminat, vinil). Podelele pot fi folosite din nou aproape imediat. Îngrijire perfectă a podelelor în combinație cu detergenții și agenții de întreținere Kärcher.

Floor cleaner for edge cleaning

Curățare perfectă a marginilor

Acționarea centrală a rolelor de la mopurile electrice FC 8, FC 7 și FC 4-4 asigură rezultate excelente de curățare în colțuri și de-a lungul marginilor.

Floor cleaner with washable rollers

Role lavabile

Rolele de curățare de înaltă calitate sunt ușor și rapid de montat și demontat. De asemenea, acestea pot fi spălate la mașină la temperaturi de până la 60 °C.

Floor cleaner with fresh water tank

Până la 93% economie de apă***

În comparație cu utilizarea unui mop tradițional cu găleată.***

Standalone floor cleaner

Poziție de parcare

Ideal pentru pauzele de lucru – mopurile electrice Karcher stau în picioare singure.

Kärcher floor cleaner technology

Pionier în domeniul mopurilor electrice

Cu tehnologia patentată de ștergere, Kärcher a fost unul dintre primele branduri din lume care a lansat un dispozitiv pentru curățare 2-în-1 (îndepărtarea murdăriei grosiere și ștergerea într-un singur pas) și astfel a creat o nouă categorie de produse.

Redă strălucirea pardoselilor tale

Pardoseala poate fi dură, dar asta nu înseamnă că și curățenia trebuie să fie dificilă. Mopurile electrice Karcher fac totul mai curat, fie că sunt dispozitive practice all-in-one sau modele de bază, alimentate cu acumulator.

FC 8 Signature Line

Mop electric FC 8 SMART SIGNATURE LINE

 

Performanță de curățare aprox. 230 m² per încărcare a acumulatorului

  • Îndepărtează toate tipurile de murdărie uscată și umedă de zi cu zi
  • Ștergere + colectare praf + colectare murdărie grosieră
  • Durata de funcționare a acumulatorului aprox. 60 min.
  • Potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure + 2 moduri standard de curățare + mod Boost + un număr nelimitat de moduri suplimentare de curățare prin aplicație
  • Curățare perfectă în colțuri și pe margini
  • Include 4 role + 1 detergent universal
  • Curățare extrem de lină datorită rolelor rotative în sens contrar
  • Tehnologie de acționare cu 4 role
  • LED-uri integrate
  • Ecran LCD atractiv și conectare prin aplicație
  • Mod de auto-curățare cu 400 rotații ale rolelor pe minut
The FC 7 Cordless floor cleaner removes all types of dry and wet everyday dirt

Mop electric FC 7 CORDLESS

 

Performanță de curățare aprox. 175 m² per încărcare a acumulatorului

  • Îndepărtează toate tipurile de murdărie uscată și umedă de zi cu zi
  • Ștergere + colectare praf + colectare murdărie grosieră
  • Durata de funcționare a acumulatorului aprox. 45 min.
  • Potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure + 2 moduri de curățare + mod Boost
  • Curățare perfectă în colțuri și pe margini
  • Include 4 role + 1 detergent universal
  • Curățare extrem de lină datorită rolelor rotative în sens contrar
  • Tehnologie de acționare cu 4 role
  • Mod de auto-curățare cu 400 rotații ale rolelor pe minut

 

FC 4-4 floor cleaner

Mop electric FC 4-4 BATTERY SET

 

Performanță de curățare aprox. 90 m² per încărcare a acumulatorului

  • Îndepărtează toate tipurile de murdărie uscată și umedă de zi cu zi
  • Ștergere + colectare praf + colectare murdărie grosieră
  • Durata de funcționare a acumulatorului aprox. 30 min.
  • Potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure + 2 moduri de curățare
  • Curățare perfectă în colțuri și pe margini
  • Include 2 role + 1 aparat multifuncțional pentru pardoseli + doi acumulatori interschimbabili de 4 V
  • Mod de auto-curățare cu 400 rotații ale rolelor pe minut

 

FC 2-4 floor cleaner

Mop electric FC 2-4 BATTERY SET

 

Performanță de curățare aprox. 70 m² per încărcare a acumulatorului

  • Îndepărtează toate tipurile de murdărie uscată și umedă de zi cu zi
  • Ștergere + colectare praf + colectare murdărie grosieră
  • Durata de funcționare a acumulatorului aprox. 20 min.
  • Potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure
  • Curățare optimizată în colțuri și pe margini
  • Include 1 rolă + 1 detergent universal + acumulator interschimbabil de 4 V

 

Detergenți și accesorii

Cu gama de accesorii disponibile pentru mopurile electrice Kärcher, curățarea și întreținerea pot fi adaptate perfect în funcție de tipul pardoselii. De exemplu, detergentul universal pentru pardoseli este potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure, în timp ce detergenții speciali pentru lemn sau piatră oferă îngrijire suplimentară și protecție pentru aceste suprafețe.

Întrebări frecvente

Întrebări despre produs

Alege modelul care se potrivește nevoilor tale:

FC 2-4 Battery Set:
Mopul electric FC 2-4 impresionează prin greutatea sa redusă – doar 2,2 kg – și funcția automată de pornire/oprire. Este suficient să tragi mânerul înapoi pentru a porni aparatul și a îndepărta cu ușurință murdăria uscată și umedă dintr-o singură mișcare.

FC 4-4 Battery Set:
Cu o durată de funcționare a acumulatorului de până la 30 de minute per încărcare, poate curăța fără efort suprafețe de până la 90 m². Volumul de apă poate fi ajustat în funcție de tipul pardoselii prin cele două moduri de curățare. FC 4-4 curăță eficient și până la margini.

FC 7 Cordless:
Pentru suprafețe mari, de până la 175 m², recomandăm modelul FC 7, cu o autonomie de 45 de minute și patru role pentru o curățare cât mai eficientă. Include și o funcție Boost pentru murdăria persistentă.

FC 8 Smart Signature Line:
Dotat cu un afișaj LCD atractiv, FC 8 oferă instrucțiuni clare pentru fiecare etapă a curățării. Prin conectarea la aplicație, poți transfera moduri de curățare predefinite pentru diferite tipuri de pardoseli sau îți poți crea propriile moduri personalizate. Acest model curăță până la 230 m² și are o autonomie de 60 de minute.

EWM 2:
Ca alternativă la mopurile electrice, este disponibil modelul EWM 2 – un mop electric care oferă confort maxim în timpul spălării podelei, fără a prelua murdăria grosieră.

Poți folosi următorii detergenți împreună cu mopul electric:

Detergent universal pentru pardoseli RM 536, cod produs 6.295-944.0
Detergent pentru pardoseli din piatră RM 537, cod produs 6.295-943.0
Soluție de îngrijire pentru pardoseli din lemn sigilat RM 534, cod produs 6.295-941.0
Soluție de îngrijire pentru pardoseli din lemn uleiat/cerat RM 535, cod produs 6.295-942.0
Detergent natural pentru pardoseli RM 538N, cod produs 6.296-286.0

Folosește doar detergent Kärcher și, pentru cele mai bune rezultate de curățare, asigură-te că este utilizată doza corectă.

Utilizarea altor detergenți poate deteriora dispozitivul și poate anula garanția.

Utilizarea detergenților de la alți producători sau folosirea unei cantități prea mari de detergent poate provoca formarea excesului de spumă și poate determina oprirea automată a dispozitivului înainte ca rezervorul pentru apă murdară să fie umplut complet.

Rolele din microfibră ale mopului electric pot fi spălate la mașina de spălat la o temperatură de până la 60 °C, folosind detergent lichid. Important: nu folosi balsam de rufe.

Rolele trebuie înlocuite la fiecare 6-12 luni, în funcție de frecvența de utilizare.

Mopurile noastre electrice nu au funcție de aspirare, așa că sunt extrem de silențioase.

Nivelul de zgomot al mopurilor:

FC 2-4: 55 dB(A)
FC 4-4: 57 dB(A)
FC 7: 59 dB(A)
FC 8: 59 dB(A)

Acționarea rolelor nu se face pe laterala capului de curățare, ci în mijloc, între cele două role. Aceasta înseamnă că traseul de curățare este întrerupt de o bandă îngustă, dar se asigură o curățare optimă a colțurilor și marginilor.

  1. Golește și reintrodu rezervorul pentru apă murdară
  2. Pune dispozitivul în stația de curățare
  3. Umple rezervorul pentru apă curată (fără detergent)
  • FC 8: accesează meniul „Curățare dispozitiv”.
  • FC 7 și FC 4-4: ține apăsat butonul de pornire/oprire + butonul pentru reglarea nivelului de curățare timp de trei secunde.
  • FC 2-4: nu are funcție de auto-curățare.

Procesul de auto-curățare durează aproximativ 110 secunde (FC 8 și FC 7) sau 90 secunde (FC 4-4).

Curățarea temeinică cu mopurile electrice Kärcher elimină până la 99,9% din toate bacteriile obișnuite de pe toate suprafețele dure din locuință.

Nu, FP 303 nu este potrivit pentru această aplicație, deoarece viteza de rotație este prea mare.

Întrebări despre utilizare

Mopurile electrice Kärcher pot fi folosite pe toate tipurile de pardoseli dure, fie că sunt din lemn, piatră sau plastic. Rolele nu provoacă niciun fel de deteriorare, cum ar fi zgârieturi pe suprafețe. Nu ține dispozitivul fix într-un singur loc; menține-l mereu în mișcare.

Detergentul RM 534 (cod produs 6.295-941.0) este ideal pentru curățarea pardoselilor din lemn sigilate (de exemplu parchet, laminat).

Pentru pardoselile din lemn uleiate/ceruite, folosește detergentul RM 535 (cod produs 6.295-942.0).

Pentru pardoselile din piatră, folosește detergentul RM 537 (cod produs 6.295-943.0). 

Pentru a obține cele mai bune rezultate de curățare cu mopul electric, ține cont de următoarele lucruri:

  • Spală rolele la mașina de spălat la 60 °C înainte de prima utilizare și ori de câte ori sunt murdare.
  • Dacă rolele sunt prea uscate, le poți umezi activând modul Boost (valabil doar pentru FC 2-4 și FC 4-4). Mișcă aparatul înainte și înapoi până când rolele sunt suficient umezite.
  • Curăță podeaua de mai multe ori cu aparatul, fără să folosești detergent. Astfel se elimină reziduurile de detergent vechi de pe podea.
  • Folosește doar detergent Kärcher și asigură-te că doza este corectă. Urmează doza recomandată pe sticla detergentului. Folosirea unei cantități prea mari sau prea mici de detergent poate duce la rezultate slabe de curățare.
  • Realizează auto-curățarea dispozitivului (doar pentru FC 8, FC 7 și FC 4-4).
  • Curăță regulat pieptenii pentru păr.

Murdăria este preluată cel mai eficient atunci când mânerul este la 80 de centimetri deasupra podelei. Toleranța este între 65 și 90 de centimetri.

În timpul mișcării înainte, murdăria de pe podea este mai întâi umezită. Majoritatea murdăriei este ridicată în timpul mișcării înapoi. Mișcările lente înainte și înapoi oferă cele mai bune rezultate de curățare, deoarece îi oferă mopului electric timpul necesar pentru a ridica murdăria în mod temeinic.

Încărcătorul Battery Power de 4 V încarcă complet un acumulator de 2,5 Ah în aproximativ 2,5 ore. Încărcătorul rapid Duo Battery Power de 4 V poate încărca până la doi acumulatori de 2,5 Ah în doar 70 de minute.

Timpul de funcționare rămas se bazează întotdeauna pe acumulatorul cu cea mai mică capacitate rămasă.

Da, un dispozitiv poate fi înregistrat de mai multe ori, astfel încât să fie disponibil pentru mai mulți utilizatori.

Aplicația Kärcher Home & Garden oferă, printre altele, următoarele funcții:

  • Moduri de curățare recomandate de Kärcher pentru diferite tipuri de pardoseli, care pot fi transferate direct pe dispozitiv
  • Configurarea unor moduri de curățare personalizate
  • Instrucțiuni pas cu pas pentru asamblare, prima utilizare, operare și curățarea dispozitivului
  • Sfaturi și trucuri utile
  • Întrebări frecvente cu soluții detaliate pentru depanare
  • Notificări despre actualizările de sistem și instrucțiuni pentru instalarea acestora
  • Conectare la Centrul de Service Kärcher
  • Statistici de utilizare
  • Setări ale dispozitivului, de exemplu durata funcției Boost
  • Atenționare pentru înlocuirea rolelor
  • Acces direct la magazinul online Kärcher, de exemplu pentru achiziționarea de accesorii

Dispozitivul și aplicația trebuie să fie conectate prin Bluetooth pentru ca toate setările configurate prin aplicație să poată fi transferate către aparat, de exemplu:

  • Transferul modurilor de curățare din aplicație pe dispozitiv
  • Setarea duratei funcției Boost sau a pre-umezirii

Conexiunea Bluetooth se întrerupe automat atunci când dispozitivul este oprit, dar poate fi restabilită din aplicație ori de câte ori este necesar.

Întreținere

Nu este necesară decalcifierea mopului electric, deoarece depunerile de calcar apar doar la temperaturi mai mari de 70 °C. În plus, acidul din agentul de detartrare poate provoca daune aparatului.

Dacă în timpul utilizării mopul electric dezvoltă mirosuri neplăcute, poți lua următoarele măsuri:

  • Spală rolele în mașina de spălat la 60 °C (important: nu folosi balsam de rufe)
  • Folosește întotdeauna apă curată și nu lăsa apa să stea în rezervor după curățare
  • Clătește bine rezervorul de apă murdară și cel de apă curată după fiecare utilizare
  • Curăță periodic orificiile de admisie și filtrele, conform instrucțiunilor de utilizare
  • Reziduurile de detergent vechi desprinse de pe podea în timpul curățării pot, de asemenea, cauza mirosuri neplăcute

Depanare

Dacă mopul electric scoate un zgomot puternic atunci când este pornit, este posibil ca rolele să fie prea uscate sau să se fi deformat.

Dacă rolele sunt prea uscate, activează modul Boost (doar la FC 8 și FC 7) și mișcă dispozitivul înainte și înapoi până când rolele sunt suficient de umezite. Alternativ, poți umezi rolele la robinet.

Pentru a preveni deformarea rolelor, depozitează întotdeauna dispozitivul pe stația de parcare furnizată și nu îl așeza direct pe podea.

  • Încarcă acumulatorul.
  • Deconectează cablul de încărcare, deoarece dispozitivul nu poate fi utilizat cât timp cablul este conectat.

FC 7 se poate supraîncălzi la temperaturi ridicate ale mediului ambiant, când este utilizat cu role uscate sau pe covor. Lasă dispozitivul să se răcească aproximativ 2,5 ore. Dispozitivul poate fi pornit din nou doar după ce s-a răcit. Este posibil să încarci FC 7 în timp ce acesta se răcește.

Dacă rolele nu se mai rotesc, acest lucru poate fi cauzat de blocarea acestora, de faptul că nu sunt suficient de umezite sau de blocarea motorului – de exemplu, din cauza unei presiuni excesive exercitate asupra rolelor sau a contactului cu un perete.

Dacă motorul este blocat, oprește și repornește dispozitivul.

Dacă rolele sunt blocate:

  • Scoate rolele și verifică dacă nu s-a blocat ceva în ele.
  • Verifică dacă rolele sunt fixate cât mai strâns posibil în suportul lor.
  • Verifică dacă s-a acumulat murdărie în filtrele de păr din capul de curățare și, dacă da, îndepărteaz-o.
  • Verifică dacă filtrele de păr sunt introduse corect. Scoate-le și reinstalează-le.

Dacă rolele nu sunt suficient de umezite:

  • Oprește dispozitivul, scoate filtrele de păr și pornește dispozitivul din nou fără filtrele montate. Apasă butonul boost și mișcă dispozitivul înainte și înapoi până când rolele sunt umezite suficient. Apoi poți reinstala filtrele de păr.
  • Alternativ, poți scoate rolele și le poți umezi la robinet.
Graphic FC Error

De îndată ce rezervorul de apă murdară depășește volumul de 200 ml, se activează funcția automată de oprire a dispozitivului.

Utilizarea detergenților de la alți producători sau dozarea incorectă a detergentului poate duce la formarea excesivă de spumă, ceea ce determină oprirea automată a dispozitivului chiar înainte ca rezervorul să ajungă la 200 ml. Din acest motiv, recomandăm folosirea exclusivă a detergenților Kärcher și respectarea cu strictețe a dozei indicate.

Floor cleaner floor nozzle

Dacă afișajul indică faptul că recipientul pentru apă murdară este plin, deși acesta este gol, este posibil ca senzorii de detectare a nivelului să fie murdari. Curăță contactele cu o lavetă umedă.

Dacă problema persistă, te rugăm să contactezi unul dintre partenerii noștri de service sau să ne trimiți aparatul pentru verificare.

 

FC FAQs

Dacă mesajul de eroare „Recipient apă curată gol” apare deși rezervorul a fost umplut, este posibil ca depunerile de detergent să acopere suprafețele de contact ale senzorului. În acest caz, scoate recipientul pentru apă curată și filtrul de spumă de dedesubt, apoi curăță suprafața de contact a senzorului de apă curată cu un bețișor de urechi. Suprafața de contact se află în orificiul de admisie a apei.

Dacă aparatul nu preia murdăria, urmează pașii de mai jos:

  • Umple rezervorul de apă curată și introduce-l în aparat, asigurându-te că este fixat bine.
  • Introdu rezervorul de apă murdară corect, astfel încât să se audă un clic care confirmă fixarea. Verifică, de asemenea, dacă capacul rezervorului de apă murdară este poziționat corect (clema de fixare trebuie să intre în lăcașul corespunzător).
  • Montează corect filtrele de păr și rolele în aparat. Rolele trebuie să fie fixate cât mai strâns în suportul lor. Curăță rolele dacă sunt murdare și înlocuiește-le dacă sunt uzate.
  • Umezeste rolele activând funcția boost (FC 7, FC 8) sau sub jetul de apă. Mișcă aparatul înainte și înapoi până când rolele sunt suficient umezite.
  • Curăță filtrul de apă curată. Pentru aceasta, scoate rezervorul de apă curată și filtrul, apoi spală filtrul sub jet de apă.

Mopurile electrice Kärcher sunt concepute pentru a curăța prin ștergere (fără unitate de aspirare) și sunt potrivite pentru podele cu o diferență de nivel de maximum 1 milimetru. Piciorușele mici de 1 milimetru aflate pe rezervorul de apă murdară asigură distanța corectă între marginea mobilă de colectare și podea. Această distanță este necesară pentru ca mopul să ofere o funcție de ștergere eficientă, dar și pentru a colecta murdăria mai grosieră (funcție 2-în-1). Pe suprafețele foarte denivelate, cum ar fi gresia cu rosturi mai adânci de 1 milimetru, pot apărea dificultăți, deoarece marginea mobilă de colectare se poate agăța și deteriora.

De asemenea, este posibil ca piciorușele de pe partea inferioară a rezervorului de apă murdară să fie deteriorate sau uzate. În acest caz, te rugăm să contactezi un centru de service autorizat.

  • Introdu corect filtrele pentru păr în aparat.
  • Înlocuiește rolele dacă sunt uzate.
  • Golește rezervorul de apă murdară dacă este plin.
  • Introdu rezervorul de apă murdară în aparat până când se aude un clic. Acesta trebuie să fie bine fixat.
  • Verifică dacă filtrele pentru păr sunt introduse corect.
  • Dacă rezervorul de apă murdară este deteriorat, te rugăm să contactezi un centru de service autorizat.

Dacă după curățare nu se găsește apă în rezervorul de apă murdară, este posibil ca dispozitivul să fi fost setat pe un mod de curățare care aplică o cantitate foarte mică de apă. În acest caz, este eliberată atât de puțină apă din rezervorul de apă curată încât rămâne în întregime pe podea, iar rolele nu mai au ce să colecteze.

Conectorul încărcătorului sau ștecherul de la priză nu este conectat corespunzător. Conectează corect conectorul încărcătorului sau ștecherul la priză.

Verifică dacă dispozitivul și aplicația sunt conectate între ele prin Bluetooth. Poți stabili conexiunea din cardul dispozitivului FC 8 din aplicație. Pentru aceasta, Bluetooth trebuie să fie activat atât pe dispozitiv, cât și în aplicație.

Când completezi înregistrarea manual, te rugăm să verifici dacă ai introdus corect codurile pieselor și numerele de serie. Le poți găsi pe partea inferioară a capului de curățare.
Este posibil, de asemenea, ca serviciul de înregistrare în cloud să nu fie disponibil temporar. În acest caz, încearcă din nou mai târziu.
O altă posibilitate este ca numărul de serie să nu poată fi verificat. Dacă se întâmplă acest lucru, te rugăm să contactezi echipa de service autorizată.

  • Ambele dispozitive trebuie să aibă Bluetooth activat.
  • Dispozitivul și telefonul trebuie să fie cât mai aproape unul de celălalt.
  • La prima împerechere, procesul trebuie inițiat mai întâi de pe dispozitiv, apoi din aplicație. Meniul de conectare se găsește în setările dispozitivului.

* Mopurile electrice Kärcher oferă o performanță de curățare cu până la 20% mai bună comparativ cu un mop convențional cu lavetă, în cadrul testului de tip ștergere. Se referă la rezultatele medii ale testelor privind eficiența curățării, colectarea murdăriei și curățarea marginilor.

** Mopurile electrice Kärcher pot reduce timpul de curățare la jumătate, deoarece murdăria obișnuită din gospodărie este îndepărtată dintr-o singură trecere, eliminând necesitatea de a aspira înainte de a spăla.

*** La curățarea unei suprafețe de 60 de metri pătrați, mopurile electrice Kärcher utilizează cu până la 93% mai puțină apă comparativ cu un mop convențional și o găleată umplută cu 5 litri de apă.

**** La curățarea prin contact direct cu suprafața, se elimină până la 99,9% din bacteriile comune din gospodărie de pe suprafețele dure și netede (germen de test: Enterococcus hirae). Conform testului pe 4 suprafețe (bazat pe DIN EN 16615:2015-06).
FC 2-4: 99%, FC 4-4: 99%, FC 7: 99,9%, FC 8: 99,9%

 