Mopuri electrice

Alege modelul care se potrivește nevoilor tale:

FC 2-4 Battery Set:

Mopul electric FC 2-4 impresionează prin greutatea sa redusă – doar 2,2 kg – și funcția automată de pornire/oprire. Este suficient să tragi mânerul înapoi pentru a porni aparatul și a îndepărta cu ușurință murdăria uscată și umedă dintr-o singură mișcare.

FC 4-4 Battery Set:

Cu o durată de funcționare a acumulatorului de până la 30 de minute per încărcare, poate curăța fără efort suprafețe de până la 90 m². Volumul de apă poate fi ajustat în funcție de tipul pardoselii prin cele două moduri de curățare. FC 4-4 curăță eficient și până la margini.

FC 7 Cordless:

Pentru suprafețe mari, de până la 175 m², recomandăm modelul FC 7, cu o autonomie de 45 de minute și patru role pentru o curățare cât mai eficientă. Include și o funcție Boost pentru murdăria persistentă.

FC 8 Smart Signature Line:

Dotat cu un afișaj LCD atractiv, FC 8 oferă instrucțiuni clare pentru fiecare etapă a curățării. Prin conectarea la aplicație, poți transfera moduri de curățare predefinite pentru diferite tipuri de pardoseli sau îți poți crea propriile moduri personalizate. Acest model curăță până la 230 m² și are o autonomie de 60 de minute.

EWM 2:

Ca alternativă la mopurile electrice, este disponibil modelul EWM 2 – un mop electric care oferă confort maxim în timpul spălării podelei, fără a prelua murdăria grosieră.