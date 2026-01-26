Mopuri electrice
Vrei ca spălarea podelei să fie mai rapidă și mai comodă? Sau poate îți dorești să finalizezi tot procesul de curățare dintr-o singură mișcare, ideal fără să mai fie nevoie să aspiri înainte? Avem soluții impresionante pentru fiecare sarcină – iar alegerea îți aparține. Dacă ești în căutarea unui mop electric ușor și manevrabil, cea mai bună opțiune este FC 2-4 cu acumulator interschimbabil. Însă dacă preferi o variantă de top, cu mai multe moduri de curățare, alege FC 8, cu un ecran LCD atrăgător și conectivitate la aplicație.
Mopul electric FC 8 Smart Signature Line – produsul nostru vedetă
Mopul electric FC 8 Smart Signature Line elimină cu ușurință vechea regulă a curățeniei - „întâi aspiri, apoi ștergi”. La fel de ușor cum elimină și toate tipurile de murdărie uscată și umedă din viața de zi cu zi. Cele două perechi de role care se rotesc în sens opus intră imediat în acțiune și redau strălucirea podelei tale în jumătate din timpul obișnuit.** Acum cu un ecran LCD atractiv și conectivitate la aplicație, poți transfera în dispozitiv unul dintre cele zece moduri de curățare optimizate pentru diferite tipuri de podea sau poți configura moduri personalizate pentru rezultate perfecte de curățare.
Aplicația Home & Garden
Află cum să obții rezultate perfecte de curățare cu mopul electric FC 8 Smart Signature Line. Prin Bluetooth, îți poți conecta cu ușurință mopul electric la smartphone, folosind aplicația Home & Garden. Profită de sfaturile experților noștri și de o varietate de moduri de curățare recomandate pentru diferite tipuri de pardoseli – sau creează propriile tale moduri personalizate.Vezi mai mult
Două moduri standard de curățare și funcție Boost
Setarea potrivită pentru fiecare tip de murdărie. Două moduri standard de curățare, cu volume diferite de apă și viteze variate ale rolelor, precum și o funcție Boost pentru murdăria persistentă, sunt presetate pe dispozitiv. Astfel, orice pardoseală poate fi curățată delicat și eficient.
10 moduri de curățare pentru 10 tipuri de pardoseli, disponibile prin aplicație
Adaptează procesul de curățare în funcție de nevoile tale. Cu ajutorul aplicației, poți transfera permanent pe dispozitiv unul dintre cele zece moduri de curățare – fiecare cu volume diferite de apă și viteze ale rolelor, special concepute pentru diverse tipuri de pardoseli. Astfel, obții întotdeauna cele mai bune rezultate de curățare, indiferent de suprafață.
25 de combinații posibile pentru moduri de curățare personalizate
Configurează-ți propriile moduri de curățare setând volumul de apă și viteza rolelor în cinci trepte și găsește combinația optimă pentru pardoselile tale.
Instrucțiuni pas cu pas și avertismente
Instrucțiunile pas cu pas și avertismentele, disponibile atât în aplicație, cât și pe afișaj, te ghidează perfect pe tot parcursul procesului de curățare și îți oferă sfaturi utile.
Setări personalizate
Personalizează-ți experiența exact așa cum îți dorești. Setări utile, precum indicatorul acumulatorului și alegerea dintre 36 de limbi, pot fi ajustate direct de pe display-ul dispozitivului. Prin intermediul aplicației, poți seta un mesaj de întâmpinare personalizat, poți regla LED-urile, durata de pre-umezire, durata funcției Boost și afișarea notificărilor.
Actualizări de sistem
Dacă sunt disponibile actualizări noi de sistem pentru dispozitivul tău, vei primi o notificare în aplicație, iar actualizarea poate fi efectuată direct din aplicație.
Gama Signature Line
Originea efectului WOW. Doar cele mai performante și inovatoare produse din categoriile Indoor poartă semnătura lui Alfred Kärcher și fac parte din gama Signature Line. Mai mult, aceste produse beneficiază de 3 ani garanție la înregistrarea pe site!
Cum se utilizează mopul electric FC 8 Smart Signature Line
- Pornirea dispozitivului (0:00)
- Curățarea pardoselilor dure (0:27)
- Activarea modului Boost (0:47)
- Curățarea pardoselilor delicate (0:51)
- Selectarea și transferul modurilor de curățare (0:59)
- Crearea modurilor de curățare personalizate (1:11)
- Umplerea rezervorului de apă curată (1:35)
- Golirea rezervorului de apă murdară (1:50)
- Curățarea finală și depozitarea dispozitivului (2:00)
Avantajele care fac diferența
Tehnologie patentată de îndepărtare a murdăriei: 500 de rotații ale rolelor pe minut pentru o curățare puternică
Datorită tehnologiei inovatoare, patentate de răzuire, mopurile electrice Kärcher nu necesită o unitate de aspirare. Rolele cu funcție de autocurățare sunt umezite constant cu apă curată și curăță podeaua eficient, cu până la 500 de rotații pe minut. Apa murdară este colectată într-un rezervor separat.
Podele curățate cu 50% mai rapid**
Datorită tehnologiei patentate de îndepărtare a murdăriei, obții rezultate perfecte cu mopurile electrice all-in-one de la Karcher. Acestea șterg și preiau dintr-o singură trecere toate tipurile de murdărie zilnică, uscată sau umedă. Inclusiv în colțuri și de-a lungul marginilor. Firele de păr sunt colectate cu ușurință datorită pieptenilor integrați.
Curățare fără efort datorită tehnologiei de manevrare
Descoperă cât de ușoară poate fi curățarea podelelor cu tehnologia unică de manevrare a mopurilor electrice FC 7 și FC 8. Cele patru role care se rotesc în sens contrar alunecă delicat pe podea, îndepărtând fără efort murdăria și resturile. Efectul de "plutire" face ca mopul electric să alunece lin pe podea, reducând considerabil efortul necesar la curățare.
Articulația flexibilă cu pivotare face manevrarea în jurul mobilei și a colțurilor extrem de ușoară.
Poate fi înclinat la 180° pentru a ajunge cu ușurință sub mobilier
Mopurile electrice de la Kärcher ajung cu ușurință în fiecare colț. Datorită designului subțire, se pot roti la 180° și alunecă fără efort sub mobilier, îndepărtând murdăria și petele chiar și din cele mai greu accesibile locuri.
Curățenia chiar poate fi atât de silențioasă
Fără gălăgie în timpul curățeniei! Datorită tehnologiei patentate de îndepărtare a murdăriei, mopurile electrice de la Kärcher funcționează fără unitate de aspirare, oferind o curățare puternică și silențioasă. Asta înseamnă că poți face curățenie în timp ce copiii dorm sau se joacă, iar animalele de companie nu se vor speria de zgomot.
Funcție de auto-curățare
Role curate în doar câteva secunde! Cu funcția integrată de auto-curățare System!Clean, disponibilă la mopurile electrice FC 8, FC 7 și FC 4-4, curățarea obositoare a rolelor devine o amintire. Activează modul de auto-curățare, iar rolele se rotesc cu 400 de rotații pe minut, îndepărtând eficient murdăria și firele de păr. La mopul electric FC 8, această funcție poate fi activată direct din meniul de pe display, pentru un plus de confort. Iar pentru o igienă sporită, rolele pot fi spălate în mașina de spălat la 60 °C. Economisește timp și bucură-te de confortul oferit de sistemul automat de curățare.
Moduri de curățare ajustabile pentru diferite tipuri de podele și murdărie
Mopurile electrice Karcher oferă setări variate pentru diferite tipuri de pardoseli și niveluri de murdărie. În cazul modelului FC 8, conexiunea cu aplicația permite transferul a zece moduri de curățare predefinite direct pe dispozitiv. De asemenea, acest model oferă opțiunea de a configura propriile moduri personalizate de curățare, adaptate perfect nevoilor tale.
Sistem de acumulatori interschimbabili pentru autonomie extinsă
Libertate totală de mișcare și flexibilitate, plus un timp de funcționare care poate fi extins oricât dorești datorită acumulatorilor interschimbabili de 4 V Kärcher Battery Power, compatibili cu mopurile electrice FC 4-4 și FC 2-4. Performanță de durată și eficiență ridicată datorită celulelor litiu-ion. Acumulatorul interschimbabil poate fi folosit și cu toate celelalte dispozitive Kärcher Battery Power de 4 V.
Elimină până la 99,9% dintre bacterii
Datorită tehnologiei Hygienic!Spin, mopurile electrice de la Kärcher elimină până la 99,9% dintre bacteriile obișnuite de pe toate tipurile comune de pardoseli dure din locuință.****
Curățarea pardoselilor fără efort
Fără frecare manuală. Fără stoarcerea obositoare a lavetei de curățat podelele, deoarece murdăria este îndepărtată continuu de pe role prin funcția de autocurățare. Fără cărat găleți, datorită rezervoarelor separate și ușor detașabile pentru apa curată și cea murdară.
Potrivit pentru toate pardoselile dure
Umiditatea reziduală scăzută face ca mopurile electrice Kärcher să fie potrivite pentru toate tipurile de pardoseli dure (piatră, gresie, parchet, laminat, vinil). Podelele pot fi folosite din nou aproape imediat. Îngrijire perfectă a podelelor în combinație cu detergenții și agenții de întreținere Kärcher.
Curățare perfectă a marginilor
Acționarea centrală a rolelor de la mopurile electrice FC 8, FC 7 și FC 4-4 asigură rezultate excelente de curățare în colțuri și de-a lungul marginilor.
Role lavabile
Rolele de curățare de înaltă calitate sunt ușor și rapid de montat și demontat. De asemenea, acestea pot fi spălate la mașină la temperaturi de până la 60 °C.
Până la 93% economie de apă***
În comparație cu utilizarea unui mop tradițional cu găleată.***
Poziție de parcare
Ideal pentru pauzele de lucru – mopurile electrice Karcher stau în picioare singure.
Pionier în domeniul mopurilor electrice
Cu tehnologia patentată de ștergere, Kärcher a fost unul dintre primele branduri din lume care a lansat un dispozitiv pentru curățare 2-în-1 (îndepărtarea murdăriei grosiere și ștergerea într-un singur pas) și astfel a creat o nouă categorie de produse.
Redă strălucirea pardoselilor tale
Pardoseala poate fi dură, dar asta nu înseamnă că și curățenia trebuie să fie dificilă. Mopurile electrice Karcher fac totul mai curat, fie că sunt dispozitive practice all-in-one sau modele de bază, alimentate cu acumulator.
Mop electric FC 8 SMART SIGNATURE LINE
Performanță de curățare aprox. 230 m² per încărcare a acumulatorului
- Îndepărtează toate tipurile de murdărie uscată și umedă de zi cu zi
- Ștergere + colectare praf + colectare murdărie grosieră
- Durata de funcționare a acumulatorului aprox. 60 min.
- Potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure + 2 moduri standard de curățare + mod Boost + un număr nelimitat de moduri suplimentare de curățare prin aplicație
- Curățare perfectă în colțuri și pe margini
- Include 4 role + 1 detergent universal
- Curățare extrem de lină datorită rolelor rotative în sens contrar
- Tehnologie de acționare cu 4 role
- LED-uri integrate
- Ecran LCD atractiv și conectare prin aplicație
- Mod de auto-curățare cu 400 rotații ale rolelor pe minut
Mop electric FC 7 CORDLESS
Performanță de curățare aprox. 175 m² per încărcare a acumulatorului
- Îndepărtează toate tipurile de murdărie uscată și umedă de zi cu zi
- Ștergere + colectare praf + colectare murdărie grosieră
- Durata de funcționare a acumulatorului aprox. 45 min.
- Potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure + 2 moduri de curățare + mod Boost
- Curățare perfectă în colțuri și pe margini
- Include 4 role + 1 detergent universal
- Curățare extrem de lină datorită rolelor rotative în sens contrar
- Tehnologie de acționare cu 4 role
- Mod de auto-curățare cu 400 rotații ale rolelor pe minut
Mop electric FC 4-4 BATTERY SET
Performanță de curățare aprox. 90 m² per încărcare a acumulatorului
- Îndepărtează toate tipurile de murdărie uscată și umedă de zi cu zi
- Ștergere + colectare praf + colectare murdărie grosieră
- Durata de funcționare a acumulatorului aprox. 30 min.
- Potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure + 2 moduri de curățare
- Curățare perfectă în colțuri și pe margini
- Include 2 role + 1 aparat multifuncțional pentru pardoseli + doi acumulatori interschimbabili de 4 V
- Mod de auto-curățare cu 400 rotații ale rolelor pe minut
Mop electric FC 2-4 BATTERY SET
Performanță de curățare aprox. 70 m² per încărcare a acumulatorului
- Îndepărtează toate tipurile de murdărie uscată și umedă de zi cu zi
- Ștergere + colectare praf + colectare murdărie grosieră
- Durata de funcționare a acumulatorului aprox. 20 min.
- Potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure
- Curățare optimizată în colțuri și pe margini
- Include 1 rolă + 1 detergent universal + acumulator interschimbabil de 4 V
Detergenți și accesorii
Cu gama de accesorii disponibile pentru mopurile electrice Kärcher, curățarea și întreținerea pot fi adaptate perfect în funcție de tipul pardoselii. De exemplu, detergentul universal pentru pardoseli este potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure, în timp ce detergenții speciali pentru lemn sau piatră oferă îngrijire suplimentară și protecție pentru aceste suprafețe.
Întrebări frecvente
Întrebări despre produs
Întrebări despre utilizare
Întreținere
Depanare
* Mopurile electrice Kärcher oferă o performanță de curățare cu până la 20% mai bună comparativ cu un mop convențional cu lavetă, în cadrul testului de tip ștergere. Se referă la rezultatele medii ale testelor privind eficiența curățării, colectarea murdăriei și curățarea marginilor.
** Mopurile electrice Kärcher pot reduce timpul de curățare la jumătate, deoarece murdăria obișnuită din gospodărie este îndepărtată dintr-o singură trecere, eliminând necesitatea de a aspira înainte de a spăla.
*** La curățarea unei suprafețe de 60 de metri pătrați, mopurile electrice Kärcher utilizează cu până la 93% mai puțină apă comparativ cu un mop convențional și o găleată umplută cu 5 litri de apă.
**** La curățarea prin contact direct cu suprafața, se elimină până la 99,9% din bacteriile comune din gospodărie de pe suprafețele dure și netede (germen de test: Enterococcus hirae). Conform testului pe 4 suprafețe (bazat pe DIN EN 16615:2015-06).
FC 2-4: 99%, FC 4-4: 99%, FC 7: 99,9%, FC 8: 99,9%