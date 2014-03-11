ECHIPAMENTE MUNICIPALE
Mașinile noastre de măturat și autoutilitarele municipale de 26 până la 156 CP (18,9 până la 115 kW) oferă performanțe remarcabile de curățare. Și impresionează prin rezultate perfecte, robustețe și posibilități de utilizare nelimitate. Sunt disponibile atașamente speciale pentru a exploata întregul potențial al acestor autoutilitare. Soluții optime pentru cele mai diverse aplicații, dezvoltate în colaborare cu producători renumiți de utilaje. Expertiza de vârf în domeniul tehnologiei și al aplicațiilor este combinată pentru o rentabilitate exemplară datorită utilizării optime a capacității utilajelor.
Autoutilitare multifuncționale și mașini de măturat de la Kärcher și Holder
Nou înființata Kärcher Municipal GmbH reunește întreaga gamă de echipamente municipale. În cadrul acestei noi organizații, mărcile Holder și Kärcher se completează perfect. Pentru dumneavoastră, în calitate de client, acest lucru înseamnă și mai multe soluții pentru și mai multe aplicații, utilizate pe tot parcursul anului. Cu o calitate de primă clasă, de la o singură sursă competentă și în mai multe locații din întreaga lume. Urcați-vă la bord și puneți-vă încrederea în echipamentele municipale.
Mașinile de măturat municipale Kärcher oferă performanțe excepționale peste tot. Pe suprafețe mari, precum și pe suprafețe dificile, drumuri, poteci, parcări, zone cu gazon și facilități sportive. De la curățenia de primăvară, întreținerea spațiilor verzi în timpul verii și în sezonul de toamnă, până la serviciile din tipul iernii. Cu ajutorul multiplelor unelte, fiecare dintre aceste utilaje robuste oferă o soluție optimizată pentru aplicații în ceea ce privește performanța, funcționarea și economia. Și, astfel, este o investiție care își păstrează valoarea timp de mulți ani.
Vehiculul potrivit pentru fiecare aplicație
Mașini de măturat municipale
Pentru utilizare continua profesionala in parcari auto mari, terenuri pentru expozitii si zone industriale. Tehnologia avansata si eficienta de la Kärcher asigura rezultate optime.
Autoutilitare
Potrivite pentru numeroase utilizari pe tot parcursul anului.
MC 250 e!ectric - Puterea curățeniei electrice
Mașina municipală de măturat MC 250 e!ectric menține drumurile curate mai silențios și mai eficient ca oricând. Nu produce emisii locale de CO₂, dar oferă în continuare performanțe superioare de curățare, autonomie extinsă și confort maxim în utilizare.
Puterea în acțiune - videoclipuri cu aplicații
MC 130
MC 250 – Când îl vrei pe cel mai bun!
MIC 35/MIC 42 servicii iarna
Funcții bine gândite - perfect adaptate pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră
Postul de lucru din mașinile municipale Kärcher și Holder poate fi proiectat cu diverse accesorii, atât funcționale, cât și convenabile. Opțiuni precum camera video spate, radio cu CD player, MP3, Bluetooth și sistem hands-free, scaun confortabil și oglindă retrovizoare încălzită au rolul de a spori siguranța șoferului și de a-i face munca mai ușoară. Sistemul bine pus la punct, care cuprinde port-utilaje, unelte și accesorii, oferă un grad ridicat de funcționalitate și performanță. Disponibilitatea ridicată a pieselor de schimb, cu termene de livrare minime și stocuri pe termen lung, asigură disponibilitatea operațională și eficiența economică pe termen lung.
Echipamente convenabile și confortabile
De la suportul pentru băuturi la husa pentru documente, de la scaunul confort cu suspensie pneumatică la radioul cu CD player - detaliile practice și inteligente ale echipamentului fac munca deosebit de plăcută pentru utilizator.
Configurat pentru cerințele dumneavoastră
Dotările suplimentare individuale, cum ar fi furtunul de aspirare, sistemul de circulare a apei, sistemul de tracțiune și cel hidraulic, extind gama de aplicații și sporesc eficiența.
Flexibilitate sportiă datorită nenumăratelor atașamente disponibile
Kärcher oferă instrumentul potrivit pentru fiecare sarcină: perii rolă frontale, sisteme de perii cu și fără perii laterale și sistem de aspirare pentru curățarea domeniului public. Cositoare, perie pentru buruieni și braț de udare hidraulic pentru întreținerea spațiilor verzi. Utilaje de aruncat zăpada, pluguri de zăpadă și sărărițe pentru întreținerea pe timp de iarnă. Aparate de curățare cu înaltă presiune și sisteme de spălare pentru curățarea umedă.
Fiabilitatea pe care vă puteți baza
Numai piesele originale Kärcher au calitatea recunoscută Kärcher. Acest lucru este valabil pentru periile laterale, pentru uleiul de motor și lichidul hidraulic - și, bineînțeles, pentru toate celelalte piese de uzură, piese de schimb, lubrifianți și materiale de exploatare. Nimic nu este mai bun și mai fiabil decât originalul.
Ajutoarele dumneavoastră la telefon
Prietenoși. Competenți. Orientați spre soluții. Angajații liniei de asistență telefonică Kärcher sunt foarte familiarizați cu toate mașinile, accesoriile și agenții de curățare pentru a vă oferi sfaturi competente la telefon.
Menținerea performanței și a valorii
Întotdeauna performanțe maxime: cu contractele noastre de service, mașinile dumneavoastră de curățare Kärcher sunt întotdeauna gata de utilizare - datorită inspecțiilor regulate, întreținerii sau pachetului complet de servicii.
Soluții pentru aplicații municipale
Soluțiile noastre de aplicații pentru zona municipală se pot personaliza pentru fiecare nevoie și pentru fiecare anotimp - fie că este vorba de gheață și zăpadă, de întreținerea zonelor verzi sau de aplicații speciale, precum măturarea și aspirarea muncipală.
Consultanță, servicii și vânzări
Oferim soluții personalizate și asistență profesională și suntem bucuroși să răspundem tuturor întrebărilor referitoare la echipamentele municipale.
Call Center: +40 372 709 003
E-mail: office.ro@karcher.com