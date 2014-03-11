Autoutilitare multifuncționale și mașini de măturat de la Kärcher și Holder

Nou înființata Kärcher Municipal GmbH reunește întreaga gamă de echipamente municipale. În cadrul acestei noi organizații, mărcile Holder și Kärcher se completează perfect. Pentru dumneavoastră, în calitate de client, acest lucru înseamnă și mai multe soluții pentru și mai multe aplicații, utilizate pe tot parcursul anului. Cu o calitate de primă clasă, de la o singură sursă competentă și în mai multe locații din întreaga lume. Urcați-vă la bord și puneți-vă încrederea în echipamentele municipale.

Mașinile de măturat municipale Kärcher oferă performanțe excepționale peste tot. Pe suprafețe mari, precum și pe suprafețe dificile, drumuri, poteci, parcări, zone cu gazon și facilități sportive. De la curățenia de primăvară, întreținerea spațiilor verzi în timpul verii și în sezonul de toamnă, până la serviciile din tipul iernii. Cu ajutorul multiplelor unelte, fiecare dintre aceste utilaje robuste oferă o soluție optimizată pentru aplicații în ceea ce privește performanța, funcționarea și economia. Și, astfel, este o investiție care își păstrează valoarea timp de mulți ani.