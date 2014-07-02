Aspiratoare cu spălare profesionale
Aspiratoarele cu spălare profesionale de la Kärcher sunt robuste, puternice și multifuncționale, oferind o curățare profundă și intermediară a covoarelor și îndepărtarea eficientă a petelor din textile. Cu accesoriile potrivite, aspiratoarele profesionale cu spălare de la Kärcher curăță în profunzime tapițeria și scaunele mașinilor.
Aspiratoare cu spălare prin pulverizare-extracție
Pardoseli, tapițerii, scaune de birou și scaune pentru pasageri – aspiratoarele cu spălare prin injecție-extracție de la Kärcher, puternice și ușor de utilizat, curăță toate suprafețele textile și dizolvă și îndepărtează murdăria într-o singură fază. Acestea sunt echipate cu turbine de aspirație puternice, asigurându-se că reziduurile de umezeală sunt minime.
Mașini de curățat covoare
Mașinile de curățat covoare de la Kärcher curăță în mod eficient și economic covoarele mari. Acestea sunt ideale atât pentru curățarea prin pulverizare clasică, cât și pentru a fi folosite într-un proces intermediar de curățare, oferind performanță optimă în ambele cazuri.
Suflantă
Suflantele de aer de la Kärcher sunt eficiente, puternice, foarte compacte si silentioase. Acestea indeparteaza rapid apa in exces sau de pe covoare dupa curatare. Cu maner de transport si compartiment pentru cablu integrat.
Aspirator cu spălare profesional: curățare în profunzime a fibrelor covoarelor și tapițeriei
Pardoselile cu mochetă din clădirile publice, hoteluri și restaurante, birouri sau magazinele de vânzare cu amănuntul sunt supuse unui trafic intens zilnic. Aspiratoarele cu spălare profesionale de la Kärcher s-au dovedit a fi soluția ideală pentru curățarea în profunzime a acestor suprafețe.
Aspiratoarele cu spălare profesionale funcționează pe principiul extracției prin pulverizare și sunt cunoscute și sub denumirile de aspiratoare umede, aspiratoare cu pulverizare sau Puzzi. În acest proces, apa este pulverizată sub presiune pe suprafața covorului, murdăria este dizolvată și apoi aspirată imediat din nou sub formă de soluție murdară.
Datorită performanței de aspirare de neegalat și umidității reziduale scăzute, aspiratoarele cu spălare Puzzi permit ca zonele cu mochetă să poată fi utilizate din nou la scurt timp după curățare. În combinație cu tehnologia iCapsol, această metodă este ideală și pentru curățarea intermediară. Tapițeria și scaunele de mașină pot fi și ele curățate în profunzime cu ajutorul aspiratoarelor cu spălare profesionale Kärcher. Cu accesoriile potrivite, aspiratoarele Puzzi pot fi folosite și pentru curățarea gresiei.
Ce metode de extracție prin pulverizare oferă Kärcher?
În funcție de gradul de murdărire, de timpul disponibil și de material, aspiratoarele cu spălare profesionale sunt utilizate în diferite metode.
Curățare într-o singură etapă
În procesul de extracție prin pulverizare într-o singură etapă, soluția de curățare, formată din apă și detergent, este pulverizată cu presiune în suprafața textilă cu ajutorul duzei de pulverizare a aspiratorului cu spălare Kärcher. Simultan, murdăria dizolvată este aspirată imediat în aceeași etapă cu ajutorul duzei de aspirare a aparatului. Această metodă este utilizată atât la curățarea de bază și interimară a covoarelor, cât și la curățarea în profunzime a tapițeriei.
Curățarea în două etape
În procesul în două etape, soluția de curățare este aplicată secțiune cu secțiune în prima etapă cu ajutorul aspiratorului cu spălare Puzzi cu procedeul de injecție-extracție sau al unui pulverizator cu presiune. După ce se lasă să acționeze, soluția cu murdărie este clătită cu aspiratorul profesional cu spălare și apă curată. Această metodă este deosebit de potrivită pentru curățarea în profunzime, în special pentru covoare sau tapițerii foarte murdare.
Metode combinate
Aici, covorul este șamponat umed cu un agent de curățare și o mașină cu un singur disc. Ulterior, zona tratată este clătită temeinic cu apă curată folosind metoda de extracție prin pulverizare. Această metodă de curățare nu este potrivită pentru tapițerie.
Ce materiale textile pot fi curățate cu aspiratorul cu spălare profesional de la Kärcher
Sunt potrivite toate tipurile de materiale textile ale căror substraturi, adezivi sau fixatori sunt rezistente la decolorare, umiditate și solvenți. Este recomandat să testați întotdeauna produsul pe o zonă puțin vizibilă, de exemplu, pe partea inferioară a unui scaun sau pe zona de covor de sub dulap. După testare, decideți dacă aspiratorul cu spălare profesional este potrivit pentru aplicația dumneavoastră doar după ce suprafața textilă este complet uscată.
De asemenea, este important să verificați dacă materialele de suport nu se micșorează și nu se decolorează. Materialele de suport absorbante, cum sunt cele cu spumă, pot duce la timpi de uscare mai lungi. Bineînțeles, este esențial ca suprafața vizibilă să fie rezistentă la culoare și să fie alcătuită din tipuri de fibre adecvate.
Detergenți pentru curățarea covoarelor și a tapițeriei
Sistemul Kärcher dispune de toate premisele pentru un tratament cu acțiune în profunzime și prietenos cu materialele. Aspiratoarele cu spălare profesionale acționează deosebit de puternic și eficient împreună cu detergenții lichizi Kärcher special concepuți pentru acestea, care au o formulă cu uscare rapidă, potrivită pentru spălat covoare, mochete, tapițerie, scaune de mașină și alte suprafețe textile. Rezultatul este o curățenie vizibilă și un parfum plăcut în încăpere, timpi de uscare scurți și accesibilitate rapidă.Vezi detergenții
Tehnologia iCapsol
Kärcher a dezvoltat tehnologia de încapsulare iCapsol special pentru o curățare intermediară eficientă și fără complicații. Aceasta ajunge la partea de jos a murdăriei, o dizolvă în profunzimea țesăturii, o încapsulează și apoi o îndepărtează temeinic.
Aspiratoarele profesionale Kärcher cu spălare - acolo unde profesioniștii asigură prospețime și igienă.
Clădiri publice
Traficul aglomerat impune cerințe ridicate în ceea ce privește curățenia zilnică, un aspect curat și o curățare de întreținere care să păstreze valoarea.
Hoteluri și gastronomie
Curățenia și prospețimea reprezintă un aspect deosebit de important în industria ospitalității. Cu cerințe ridicate de confort și economie.
Birouri și spații comerciale
Reducerea agenților patogeni și a alergenilor de la locul de muncă îi protejează pe angajați împotriva riscurilor de îmbolnăvire. Curățarea în profunzime a covoarelor contribuie la un mediu de lucru igienic.
Unic în lume: Primul aspirator cu spălare alimentat cu baterii
Flexibilitate fără fir - acesta este argumentul de vânzare al lui Puzzi 9/1 Bp, singurul aspirator profesional cu spălare cu acumulator de pe piață. Acumulatorul puternic de 36 V este dota cu un afișaj LCD al și afișează în timp real durata de funcționare rămasă, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Bateria este compatibilă cu toate dispozitivele din platforma de baterii Kärcher Battery Power+ de 36 V.Vezi produsul