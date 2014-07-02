Aspiratoare cu spălare profesionale

Aspirator cu spălare profesional: curățare în profunzime a fibrelor covoarelor și tapițeriei

Pardoselile cu mochetă din clădirile publice, hoteluri și restaurante, birouri sau magazinele de vânzare cu amănuntul sunt supuse unui trafic intens zilnic. Aspiratoarele cu spălare profesionale de la Kärcher s-au dovedit a fi soluția ideală pentru curățarea în profunzime a acestor suprafețe.

Aspiratoarele cu spălare profesionale funcționează pe principiul extracției prin pulverizare și sunt cunoscute și sub denumirile de aspiratoare umede, aspiratoare cu pulverizare sau Puzzi. În acest proces, apa este pulverizată sub presiune pe suprafața covorului, murdăria este dizolvată și apoi aspirată imediat din nou sub formă de soluție murdară.

Datorită performanței de aspirare de neegalat și umidității reziduale scăzute, aspiratoarele cu spălare Puzzi permit ca zonele cu mochetă să poată fi utilizate din nou la scurt timp după curățare. În combinație cu tehnologia iCapsol, această metodă este ideală și pentru curățarea intermediară. Tapițeria și scaunele de mașină pot fi și ele curățate în profunzime cu ajutorul aspiratoarelor cu spălare profesionale Kärcher. Cu accesoriile potrivite, aspiratoarele Puzzi pot fi folosite și pentru curățarea gresiei.