ROBOȚI DE CURĂȚARE
Optimizează procesele de lucru, economisesc timp și efort, cresc productivitatea.
În sectorul curățeniei clădirilor există o lipsă de personal calificat, rotația forței de muncă în acest sector este ridicată și, în paralel, sarcinile de curățare devin din ce în ce mai complexe. Răspunsul nostru la aceste provocări este: Kärcher Intelligent Robotic Application sau, pe scurt, "KIRA" - roboții de curățare de la Kärcher.
Mașină de spălat pardoseli autonomă KIRA B 50
- Domenii de aplicare: pardoseli dure de dimensiuni medii și mari
- Randament de curățare: până la 2.300 m²/h
- Stație de andocare disponibilă opțional pentru o funcționare complet autonomă
Aspirator robot KIRA CV 50
- Domenii de aplicare: pardoseli cu mochetă și pardoseli dure de dimensiuni medii
- Randament de curățare: până la 525 m²/h
- Acumulatori interschimbabili de 36 V din platforma Kärcher Battery Power+.
Cea mai bună soluție pentru fiecare aplicație
Lumea antreprenorilor din sectorul curățării clădirilor a suferit o transformare fundamentală. În timp ce odată erau suficiente aspiratoarele, lavetele de curățat și detergenții de bază, sectorul este acum definit de o tehnologie de curățare de ultimă generație, de standarde stricte de igienă și de mediu, precum și de sarcini de curățare din ce în ce mai solicitante.
În loc de a trimite personal de curățenie calificat și specializat pentru a se ocupa de sarcinile care necesită mai mult timp, cum ar fi curățarea podelelor, roboții de curățare sofisticați KIRA de la Kärcher oferă alternative noi și mai eficiente. În completarea echipelor de curățenie, aceștia preiau curățarea pardoselilor în zone mari și întinse, precum și în spații interioare.
În loc să compromitem calitatea curățării cu o soluție de mașini "all-in-one", am dezvoltat roboții noștri de curățare cu precizie, special pentru aplicația în cauză. Aceasta este singura modalitate de a asigura cea mai bună calitate a curățării și cea mai simplă utilizare.
Aplicația inteligentă Kärcher pentru roboți
KIRA reprezintă o categorie inovativă de produse, în continuă expansiune, care include roboți de curățare profesionali ce permit personalului să se concentreze pe sarcini mai complexe, lăsându-le pe cele monotone și consumatoare de timp, cum ar fi curățarea podelelor, în seama tehnologiei. Ușor de utilizat, roboții noștri de curățare navighează și curăță în siguranță și eficient într-o gamă largă de medii, datorită tehnologiei avansate cu senzori inovatori și software sofisticat.
Îmbinarea expertizei și a tehnologiei de ultimă oră
De zeci de ani, Kärcher joacă un rol de lider în tehnologia de curățare la nivel mondial. Roboții de curățare autonomi combină întreaga noastră expertiză cu tehnologia de vârf sub forma unor senzori extrem de preciși, calculatoare puternice și software sofisticat pentru a crea concepte de produse noi, extrem de inovatoare, cu orientare autonomă.
Fie că este vorba de spălarea pardoselilor sau aspirare, roboții de curățare KIRA navighează cu ușurință și în siguranță în medii spațioase sau complexe, detectând în mod fiabil persoanele și obstacolele fizice. Aceștia procesează datele senzorilor în fracțiuni de secundă și - dacă este necesar - inițiază manevre de evitare adecvate. Capacitatea echipamentelor de a îndeplini cerințele tehnice ridicate de navigare inteligentă și complet sigură în orice moment este demonstrată de certificatele de siguranță care arată că acestea funcționează în conformitate cu IEC 63327[SM1] pentru o funcționare sigură chiar și în zone publice.
Intuitiv pentru rezultate consistente de curățare
Tehnologia din spatele roboților de curățare KIRA este la fel de impresionantă ca și calitatea și consistența curățeniei pe care aceștia o obțin. De altfel, nu este nevoie de cunoștințe de specialitate pentru a configura echipamentele - dimpotrivă, roboții de curțare sunt optimizați pentru o operare simplă și intuitivă, astfel încât o scurtă introducere este tot ce este necesar pentru a fi instruiți.
Cât mai flexibil posibil, cât mai specializat, în funcție de necesități
Roboții de curățare Kira sunt special concepuți pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor din domeniul curățeniei, oferind soluții eficiente pentru activitățile de zi cu zi și diverse cerințe de curățare. Robotul de spălat pardoseli KIRA B 50 este extrem de manevrabil și rapid disponibil pentru utilizare, fiind ideal pentru curățarea camerelor de hotel și a coridoarelor. Este echipat cu baterii Kärcher Battery Power+ de 36 V, care oferă o durabilitate îndelungată. În schimb, stațiile de andocare permit utilizarea complet autonomă a robotului de spălat pardoseli. Acestea permit robotului să își reumple rezervorul cu apă curată, să golească apa murdară, să clătească rezervorul și să încarce bateria litiu-ion de lungă durată. Astfel, chiar și depozitele mari și zonele industriale pot fi curățate complet autonom, fără intervenția umană.
Curățenie pretutindeni, de la hale mari până în cele mai greu accesibile colțuri.
De la suprafețe mari la spații restrânse și chiar aglomerate. În funcție de design și de aplicație, roboții de curățare Kärcher sunt extrem de versatili, ceea ce îi face potriviți pentru utilizarea în industria transporturilor (aeroporturi, gări, depozite logistice), în sectorul de retail (supermarketuri, hipermarketuri, centre comerciale), în sectorul sănătății (spitale, centre de îngrijire), în clădiri publice (școli, universități, muzee, săli de sport, centre de conferințe), în clădiri de birouri (holuri de intrare, coridoare, camere), în industria ospitalității (camere de oaspeți, holuri, coridoare și camere de hotel) și, bineînțeles, în medii industriale pentru curățarea halei de producție și de fabricație.
Conectivitate și protecție a datelor de ultimă generație
În scopuri de documentare și pentru a monitoriza mașinile de la distanță, rapoartele de curățare detaliate, notificările și starea curentă a mașinii pot fi vizualizate în orice moment și din orice locație de către persoanele autorizate în portalul web corespunzător sau prin intermediul aplicației KIRA Robots de la Kärcher. Din motive de securitate, toate datele sunt criptate și strict protejate împotriva accesului extern neautorizat. La cerere, persoanele autorizate pot, de asemenea, să primească notificări direct pe telefon. În toate cazurile, garantăm o gestionare responsabilă și intenționată a datelor sensibile și, bineînțeles, conformitatea cu GDPR.