ROBOȚI DE CURĂȚARE

Îmbinarea expertizei și a tehnologiei de ultimă oră

De zeci de ani, Kärcher joacă un rol de lider în tehnologia de curățare la nivel mondial. Roboții de curățare autonomi combină întreaga noastră expertiză cu tehnologia de vârf sub forma unor senzori extrem de preciși, calculatoare puternice și software sofisticat pentru a crea concepte de produse noi, extrem de inovatoare, cu orientare autonomă.

Fie că este vorba de spălarea pardoselilor sau aspirare, roboții de curățare KIRA navighează cu ușurință și în siguranță în medii spațioase sau complexe, detectând în mod fiabil persoanele și obstacolele fizice. Aceștia procesează datele senzorilor în fracțiuni de secundă și - dacă este necesar - inițiază manevre de evitare adecvate. Capacitatea echipamentelor de a îndeplini cerințele tehnice ridicate de navigare inteligentă și complet sigură în orice moment este demonstrată de certificatele de siguranță care arată că acestea funcționează în conformitate cu IEC 63327[SM1] pentru o funcționare sigură chiar și în zone publice.