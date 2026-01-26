Aspiratoare industriale
Indiferent dacă sunt mobile sau instalate permanent, pentru cantități mici sau mari de murdărie, lichidă sau solidă, deșeuri neproblematice sau periculoase - cu aspiratoarele industriale și soluțiile de desprăfuire industriale Kärcher, puteți face față în câteva secunde chiar și celor mai dificile sarcini de curățare.
Aspiratoare pentru sarcini dificile
De asemenea, Kärcher subliniaza aici experienta sa in domeniul curateniei. Cu aspiratoare industriale puternice de pana la 7,5 kW pentru cele mai exigente solicitari. Aspiratoarele din clasa Super sunt potrivite atat pentru utilizari mobile cat si fixe.
Aspiratoare industriale compacte
Gama IVC de la Kärcher dispune de un buton stabil si ergonomic si de un cadru pentru tragere care permite o mobilitate mai buna. Aparatele ofera, de asemenea, o inchidere sigura a lichidului, precum si filtrul automat Tact² dovedit si inovator.
Aspiratoare pentru zone cu pericol de explozie
Aspiratoare industriale ATEX zona 22 cu clasa de praf M si H. Solutia optima pentru aspirarea prafurilor nocive si a prafurilor explozibile din zonele protejate.
Aspirator pentru murdărie lichidă și așchii
Aceste aspiratoare pentru lichide si aschii metalice au fost proiectate pentru uz industrial dur si sunt disponibile cu diferite tipuri de unitati. Un cos pentru aschii metalice separa aschiile metalice de mizeria lichida, astfel incat ambele pot fi refolosite.
Declarația noastră de calitate: Fabricat în Germania
O promisiune pe care vă puteți baza
Componentele de înaltă calitate, expertiza îndelungată, un grad ridicat de valoare adăugată și personalul instruit profesional sunt dovada că produsele noastre verificate și testate oferă o calitate și o durabilitate remarcabile timp de decenii.
Suntem un partener de nădejde atunci când vă confruntați cu orice provocare de aspirare industrială. Experiențele și feedback-ul dumneavoastră sunt foarte valoroase pentru noi, deoarece obiectivele noastre se aliniază cu ale dumneavoastră - ne propunem să dezvoltăm inovații și produse care să vă ajute să vă atingeți obiectivele mai rapid și mai eficient.
Condițiile sunt dificile, aspiratoarele noastre sunt pregătite
Fiecare industrie are cerințe unice atunci când vine vorba de soluția perfectă de curățare: Integrarea proceselor, prelucrarea pe scară largă, substanțe periculoase, termene limită și multe altele. Acest lucru necesită mașini și sisteme atât universale, cât și specifice. De la prelucrarea metalelor la industria auto, de la industria farmaceutică la industria alimentară, Kärcher este alegerea de top pentru aspiratoarele industriale:
- Sisteme industriale de aspirare mobile sau staționare
- Ideale pentru aspirarea cantităților mari sau mici de murdărie
- Eliminarea completă a solidelor și a lichidelor, precum și a cantităților mari de praf
- Aspirarea și eliminarea în siguranță a deșeurilor periculoase
- Mașini proiectate pentru utilizare industrială pe termen lung
Găsește echipamentul potrivit pentru sarcina ta specifică de curățare.
Product Finder Professional pentru soluțiile noastre industriale de aspirare/desprăfuire
Un sistem care face diferența: oferim soluții industriale de aspirare și desprăfuire în toate variantele – de la echipamente portabile la sisteme complete de aspirare și desprăfuire la cheie.
Găsește rapid o gamă variată de tehnologii – cu Product Finder Kärcher Professional
În cel mai scurt timp, îți vom arăta echipamentul Kärcher Professional perfect adaptat nevoilor tale specifice de curățare.
Denumire nouă - aceeași calitate renumită. Ringler devine Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Ringler GmbH trece printr-o schimbare completă a mărcii pentru aspiratoarele industriale. În viitor, întregul său portofoliu de produse va apărea sub numele de marcă Kärcher. Produsele noastre vor fi furnizate standard în noua culoare corporativă antracit, cu excepția cazului în care clientul solicită altfel. Prin această inițiativă, Kärcher consolidează aspectul uniform al tuturor produselor oferite, precum și alinierea sa strategică, care menține clientul în centrul atenției.
Avantaje pentru dumneavoastră: De acum înainte, veți beneficia și mai mult de un portofoliu armonizat de produse de la o marcă internațională consacrată - Kärcher.
Prezentare generală Kärcher Industrial Vacuuming:
- Mașinile standard sunt disponibile imediat
- Soluțiile individuale pentru clienți pot fi produse rapid datorită facilităților noastre bine aprovizionate
- Timeline-ul proiectelor rămâne neschimbat datorită disponibilității complete de vânzare și a planificării meticuloase
- De asemenea, aprovizionarea cu piese de schimb este garantată datorită nivelului ridicat al stocurilor
Peste 50 de ani de expertiză
Cu sistemele industriale de aspirare Kärcher, beneficiați de peste 50 de ani de experiență. Suntem în strânsă legătură cu clienții noștri din întreaga lume pentru a analiza sarcini existente și noi și pentru a adapta produsele noastre la aceste aplicații.
INDUSTRIA DUMNEAVOASTRĂ - ASPIRATOARELE NOASTRE. SISTEMELE INDUSTRIALE DE ASPIRARE KÄRCHER SUNT UN SUCCES ÎN TOATE DOMENIILE DE ACTIVITATE. ZI DE ZI.
Aspiratoare industriale de la Kärcher sunt potrivite pentru fiecare industrie.
KÄRCHER ARE GAMA POTRIVITĂ PENTRU ORICE APLICAȚIE.
Soluția potrivită pentru orice problemă
Aspiratoarele industriale și extractoarele de praf industriale Kärcher vă oferă soluții pentru fiecare sarcină de aspirare industrială: Fie că sunt flexibile și mobile sau staționare, pentru aspirarea de la așchii grosiere la cele mai mici particule suspendate, pentru cantități mici sau mari, pentru lichide sau solide, pentru materiale neproblematice sau periculoase.
ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU LICHIDE/AȘCHII
ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU CANTITĂȚI MARI DE AȘCHII ABRAZIVE ȘI LUBRIFIANȚI
În industrie sunt necesare aspiratoare care să reziste fără efort mai multor ore pe zi sau funcționării continue 24/7. Spectrul de substanțe variază de la cantități mici până la foarte mari de așchii abrazive și particule grosiere până la lichide precum ulei, emulsie de răcire și apă.
ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU MATERIALE SOLIDE/PRAF
ASPIRATOARELE CU TEHNOLOGIE SPECIALĂ DE FILTRARE
Substanțe și medii diverse trebuie aspirate în diferite industrii. Mediile evacuate, praful periculos, așchiile fine și grosiere, nisipul, agenții de pulverizare, toate tipurile de fibre, resturile de alimente, substanțele organice, materialele foarte ușoare până la cele foarte grele, toate acestea impun cerințe stricte pentru tehnica de filtrare utilizată. În sistemul nostru de aspirare industrială Kärcher, veți găsi filtrul optim pentru fiecare sarcină, indiferent dacă aceasta este zilnică, la intervale de o oră sau în funcționare continuă 24/7.
ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU ZONE CU PERICOL DE EXPLOZIE
SIGURANȚĂ CERTIFICATĂ PENTRU ZONE POTENȚIAL EXPLOZIVE
Aspirarea în atmosfere potențial explozive impune cele mai înalte cerințe privind calitatea utilajului. Aspiratoarele industriale Ex Kärcher îndeplinesc aceste standarde și unele sunt certificate de TÜV Süd și IBExU.
ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU PRAF
PENTRU COLECTAREA EFICIENTĂ A PARTICULELOR ÎN SUSPENSIE
Particulele în suspensie pot varia foarte mult: praf fin, praf periculos, așchii fine și toate tipurile de abrazive. În multe industrii este esențială aspirarea continuă a prafului de procesare din metale, sticlă, piatră, fibre textile, produse agricole sau substanțe chimice direct în timpul procesului. Aspiratoarele noastre industriale de praf captează în mod eficient particulele în suspensie, chiar și în cantități mari, în funcționare continuă 24/7, conectate direct la unitățile de productie.
ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU PULBERI EXPLOZIVE
PENTRU TOT CEEA CE ESTE SUSPENDAT ÎN AER ȘI CU POTENȚIAL EXPLOZIBIL
Aspirarea continuă a particulelor explozive în suspensie direct la punctul de origine în cadrul procesului impune cerințe extrem de ridicate pentru aspiratoarele industriale de praf. Aspiratoarele industriale si cele Ex și-au dovedit eficiența timp de mulți ani în utilizarea staționară continuă 24/7 în multe domenii ale industriei, în special în prelucrarea metalelor și a lemnului, în industria auto, chimică și farmaceutică, în industria alimentară, în fabricarea hârtiei, în industria de prelucrare a cauciucului și a plasticului, precum și în zona 22.
Soluții specifice pentru sarcini specifice
Soluții individuale
Cerințele sistemelor de aspirare industrială pot fi foarte specifice. Planificăm fiecare sistem individual în funcție de nevoile dumneavoastră. Serviciile noastre variază de la soluția mobilă simplă până la soluții de aspirare industrială extrem de complexe, adaptate special și cu conducte etanșe. Cu peste 50 de ani de experiență în dezvoltarea și realizarea sistemelor de vidare industrială, suntem partenerul dumneavoastră de nădejde. Ca urmare, obțineți soluții complete eficiente de la o singură sursă.
Conducte - performanță perfect conectată.
Aspiratoarele noastre industriale staționare pot fi utilizate ca sisteme mono sau multiutilizator cu puncte de aspirație manuale sau integrate direct în proces. Pentru a permite acest lucru, vă putem furniza toate componentele necesare, de la puncte de aspirare și accesorii până la conducte configurate individual.
ADN-ul nostru
Cine suntem noi: Expertul în soluții industriale de aspirare.
Cu o experiență de peste 50 de ani în acest sector, puteți fi siguri că sunteți pe mâini bune cu noi. Veți lucra împreună cu echipa noastră de profesioniști pentru a proiecta soluțiile perfecte care să vă satisfacă nevoile, folosind gama noastră extinsă de produse, precum și pentru a vă oferi consiliere de specialitate completă. Suntem dedicați să ne ajutăm clienții să creeze medii de lucru curate și sigure folosind soluții de curățare eficiente.
Ce oferim: Soluții de înaltă calitate în care puteți avea încredere.
Cu soluțiile noastre, care constă în aspiratoare industriale de înaltă calitate cu o gamă de accesorii versatile pentru o gamă largă de aplicații, vă ușurăm semnificativ activitatea zilnică. Soluțiile noastre sunt completate de concepte de service care se asigură că soluția de aspirare industrială este întotdeauna gata de utilizare. Suntem alături de dumneavoastră în orice moment pentru a vă oferi ajutor și consiliere. Aceasta este o promisiune pe care vă puteți baza.
Ce ne formează: Ca două fețe ale aceleiași monede, noi reprezentăm deceniile de experiență acumulate de Ringler GmbH și rebrandingul său în Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.
Componentele de înaltă calitate, expertiza cuprinzătoare, un grad ridicat de valoare adăugată și personalul specializat sunt dovada clară că soluțiile noastre testate și verificate oferă de zeci de ani calitate și durabilitate remarcabile. Cu experiența noastră combinată în dezvoltare, producție, vânzări, servicii și inginerie aplicativă, vă ajutăm să creați o instalație de producție mai curată, mai sigură și mai ecologică.
SUDURĂ
Valoarea adăugată ridicată ne permite să reacționăm flexibil la nevoile dumneavoastră.
CULOARE
Suntem mai mult decât bucuroși să furnizăm sistemele noastre de aspirare industrială conform specificațiilor dumneavoastră de culoare.
INSTALARE
Fabricat în Germania - procesele de lucru structurate optim asigură cele mai înalte standarde de calitate.