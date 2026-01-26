Aspiratoare industriale

Indiferent dacă sunt mobile sau instalate permanent, pentru cantități mici sau mari de murdărie, lichidă sau solidă, deșeuri neproblematice sau periculoase - cu aspiratoarele industriale și soluțiile de desprăfuire industriale Kärcher, puteți face față în câteva secunde chiar și celor mai dificile sarcini de curățare.

Kärcher Aspiratoare pentru sarcini dificile

Aspiratoare pentru sarcini dificile

De asemenea, Kärcher subliniaza aici experienta sa in domeniul curateniei. Cu aspiratoare industriale puternice de pana la 7,5 kW pentru cele mai exigente solicitari. Aspiratoarele din clasa Super sunt potrivite atat pentru utilizari mobile cat si fixe.

Kärcher Aspiratoare industriale compacte

Aspiratoare industriale compacte

Gama IVC de la Kärcher dispune de un buton stabil si ergonomic si de un cadru pentru tragere care permite o mobilitate mai buna. Aparatele ofera, de asemenea, o inchidere sigura a lichidului, precum si filtrul automat Tact² dovedit si inovator.

Kärcher Aspiratoare pentru zone cu pericol de explozie

Aspiratoare pentru zone cu pericol de explozie

Aspiratoare industriale ATEX zona 22 cu clasa de praf M si H. Solutia optima pentru aspirarea prafurilor nocive si a prafurilor explozibile din zonele protejate.

Kärcher Aspirator pentru murdărie lichidă și așchii

Aspirator pentru murdărie lichidă și așchii

Aceste aspiratoare pentru lichide si aschii metalice au fost proiectate pentru uz industrial dur si sunt disponibile cu diferite tipuri de unitati. Un cos pentru aschii metalice separa aschiile metalice de mizeria lichida, astfel incat ambele pot fi refolosite.

IVM 40 Food

IVR L 200

Kärcher industrial vacuum storage

    Declarația noastră de calitate: Fabricat în Germania

    O promisiune pe care vă puteți baza

    Componentele de înaltă calitate, expertiza îndelungată, un grad ridicat de valoare adăugată și personalul instruit profesional sunt dovada că produsele noastre verificate și testate oferă o calitate și o durabilitate remarcabile timp de decenii.

    Suntem un partener de nădejde atunci când vă confruntați cu orice provocare de aspirare industrială. Experiențele și feedback-ul dumneavoastră sunt foarte valoroase pentru noi, deoarece obiectivele noastre se aliniază cu ale dumneavoastră - ne propunem să dezvoltăm inovații și produse care să vă ajute să vă atingeți obiectivele mai rapid și mai eficient.

    Condițiile sunt dificile, aspiratoarele noastre sunt pregătite

    Fiecare industrie are cerințe unice atunci când vine vorba de soluția perfectă de curățare: Integrarea proceselor, prelucrarea pe scară largă, substanțe periculoase, termene limită și multe altele. Acest lucru necesită mașini și sisteme atât universale, cât și specifice. De la prelucrarea metalelor la industria auto, de la industria farmaceutică la industria alimentară, Kärcher este alegerea de top pentru aspiratoarele industriale:

    • Sisteme industriale de aspirare mobile sau staționare
    • Ideale pentru aspirarea cantităților mari sau mici de murdărie
    • Eliminarea completă a solidelor și a lichidelor, precum și a cantităților mari de praf
    • Aspirarea și eliminarea în siguranță a deșeurilor periculoase
    • Mașini proiectate pentru utilizare industrială pe termen lung

    Găsește echipamentul potrivit pentru sarcina ta specifică de curățare.

    3-Phase Industrial Vacuums

    Product Finder Professional pentru soluțiile noastre industriale de aspirare/desprăfuire 

    Un sistem care face diferența: oferim soluții industriale de aspirare și desprăfuire în toate variantele – de la echipamente portabile la sisteme complete de aspirare și desprăfuire la cheie.

    Product finder

    Găsește rapid o gamă variată de tehnologii – cu Product Finder Kärcher Professional

    În cel mai scurt timp, îți vom arăta echipamentul Kärcher Professional perfect adaptat nevoilor tale specifice de curățare.

    Denumire nouă - aceeași calitate renumită. Ringler devine Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

    Ringler GmbH trece printr-o schimbare completă a mărcii pentru aspiratoarele industriale. În viitor, întregul său portofoliu de produse va apărea sub numele de marcă Kärcher. Produsele noastre vor fi furnizate standard în noua culoare corporativă antracit, cu excepția cazului în care clientul solicită altfel. Prin această inițiativă, Kärcher consolidează aspectul uniform al tuturor produselor oferite, precum și alinierea sa strategică, care menține clientul în centrul atenției.

    Avantaje pentru dumneavoastră: De acum înainte, veți beneficia și mai mult de un portofoliu armonizat de produse de la o marcă internațională consacrată - Kärcher.

    Prezentare generală Kärcher Industrial Vacuuming:

    • Mașinile standard sunt disponibile imediat 
    • Soluțiile individuale pentru clienți pot fi produse rapid datorită facilităților noastre bine aprovizionate
    • Timeline-ul proiectelor rămâne neschimbat datorită disponibilității complete de vânzare și a planificării meticuloase
    • De asemenea, aprovizionarea cu piese de schimb este garantată datorită nivelului ridicat al stocurilor

     

    Peste 50 de ani de expertiză

    Cu sistemele industriale de aspirare Kärcher, beneficiați de peste 50 de ani de experiență. Suntem în strânsă legătură cu clienții noștri din întreaga lume pentru a analiza sarcini existente și noi și pentru a adapta produsele noastre la aceste aplicații.

    INDUSTRIA DUMNEAVOASTRĂ - ASPIRATOARELE NOASTRE. SISTEMELE INDUSTRIALE DE ASPIRARE KÄRCHER SUNT UN SUCCES ÎN TOATE DOMENIILE DE ACTIVITATE. ZI DE ZI.

    Aspiratoare industriale de la Kärcher sunt potrivite pentru fiecare industrie.

    Industrial vacuums from Kärcher to suit every sector.

    RAPID. SIGUR. CURAT

    Industria prelucrării metalelor, care cuprinde metalurgia, proiectarea mașinilor și ingineria automobilelor, este o industrie de bază cu proceduri incredibil de sofisticate. Prelucrarea metalelor generează cantități uriașe de așchii abrazive amestecate cu lubrifianți de răcire. Curățarea pieselor și a mașinilor-unelte, adesea în timpul funcționării continue, este o sarcină importantă care are un impact semnificativ asupra eficienței costurilor. Soluțiile noastre de aspirare industrială asigură fiabilitatea optimă a proceselor și asigurarea calității.

    Utilizare:

    • Aspiratoarele industriale pot aspira așchiile și fluidele din toate procesele de prelucrare care generează așchii, cum ar fi frezarea, strunjirea, găurirea, măcinarea, debavurarea și perierea
    • Aspirarea staționară a echipamentelor de prelucrare cu eliminarea continuă a așchiilor și a prafului

    Provocare:

    • Contaminarea echipamentelor de prelucrare din cauza așchiilor (ascuțite), prafului de șlefuire, prafului de șlefuire a vopselelor, zgurii, prafului combustibil, lubrifiantului de răcire și emulsiilor
    • Separarea așchiilor și a emulsiilor

    Beneficii:

    • Mențineți procesele de producție curate și reduceți la minimum timpii morți
    • Reducerea timpilor morți pentru echipamentele de prelucrare
    • Creșterea preciziei producției
    • Creșterea fiabilității muncii și a proceselor
    • Separarea așchiilor și a lichidelor
    • Soluții robuste, de lungă durată
    • Funcționare continuă și timpi scurți de curățare datorită puterii ridicate de aspirare
    Kärcher industrial vacuums for the automotive industry/metal processing and machine design

    LUCRAȚI IGIENIC - CURĂȚAȚI ECONOMIC

    Procesele de producție curate, calitatea garantată, igiena optimă și prevenirea contaminării sunt factori cheie pentru succesul în procesarea alimentelor. Aceasta generează cantități mari de praf fin, exploziv.

    Utilizare:

    • Aspirarea prafurilor de produse alimentare, cum ar fi praful de făină, pulberea de vitamine, pulberea de produse alimentare etc., fie mobile, fie staționare și integrate în procesul de producție

    Provocare:

    • Sarcini versatile de aspirare și tipuri de murdărie: resturi de produse alimentare, tipuri de praf (potențial exploziv, plutind liber, adeziv, umed), grăsimi, uleiuri și albușuri de ou, lichide
    • Risc de explozie a prafului
    • Contaminare (încrucișată), contaminare microbiană, gust alterat, riscuri de alunecare

    Beneficii:

    • Mențineți procesele de producție curate și reduceți la minimum timpii morți
    • Aspirarea tipurilor de praf cu potențial exploziv cu certificare ATEX
    • Soluții de lungă durată, fiabile și compacte
    • Soluții eficiente din punct de vedere al costurilor
    • Filtre eficiente și curățarea filtrelor
    Kärcher industrial vacuums in the food industry

    SĂNĂTATEA ESTE ESENȚIALĂ. ÎN TOATE MODURILE.

    Industria farmaceutică trebuie să îndeplinească în permanență standarde extrem de stricte de calitate și igienă într-o varietate de game de produse. În același timp, procesele de producție trebuie să funcționeze cât mai eficient posibil. Soluțiile noastre de aspirare și extragere a prafului ating aceste obiective la orice scară industrială.

    Utilizare:

    • Aspirarea reziduurilor de pe comprimate, agenți activi din medicamente (vitamine, estrogeni)
    • Aspirarea prafului în procesele de producție

    Provocare:

    • Praf fin care este periculos pentru sănătate
    • Praf potențial exploziv

    Beneficii:

    • Mențineți procesele de producție curate și reduceți la minimum timpii morți utilizând sisteme integrate de aspirare în procesul de producție
    • Protecția sănătății și siguranța la locul de muncă
    • Utilizați aspiratoarele în zonele deosebit de delicate
    • Aspirarea și eliminarea în siguranță a prafurilor periculoase și cu potențial exploziv, printre alte materiale, datorită certificării aspiratorului
    Kärcher industrial vacuums in the pharmaceutical industry

    PRODUCTIVITATE ȘI CURĂȚENIE: COMBINAȚIA PERFECTĂ.

    Producția și prelucrarea cauciucului și a materialelor plastice generează particule fine și grosiere care reprezintă un pericol pentru sănătate. Aceste substanțe pot fi prezente în cantități mari în timpul transportului și al lucrărilor de mentenanță.

    Utilizare:

    • Curățarea utilajelor și a posturilor de lucru, în special aspirarea și absorbția granulelor, a resturilor de plastic și a prafului, a amestecurilor chimice (agresive), a îngrășămintelor, a prafului de vopsea, a apei, a detergenților
    • Aspirarea prafului din procesele de producție (de exemplu, praful generat în timpul dozării granulatului)

    Provocare:

    • Pulberi care sunt periculoase pentru sănătate și mediu
    • Contaminarea produselor

    Beneficii:

    • Mențineți procesele de producție curate și reduceți la minimum timpii morți
    • Garantarea siguranței la locul de muncă și a eficienței muncii
    • Aspirarea tipurilor de praf cu potențial exploziv cu certificare ATEX
    • Golire fără contaminare
    Kärcher industrial vacuums in the plastics and chemical industry

    PENTRU CA PROIECTUL DE CONSTRUCȚIE SĂ ÎNCEAPĂ CU DREPTUL.

    Utilizare:

    • Aspirarea mineralelor de toate tipurile (praf de beton, praf de ciment), particule erodate grosiere, pietricele, nisip
    • Transportul aspiratorului la șantierele de construcții și utilizarea flexibilă acolo

    Provocare:

    • Praful ca pericol pe termen lung pentru sănătate
    • Materialul erodat de mari dimensiuni ca pericol pentru securitatea muncii

    Beneficii:

    • Creșterea calității muncii
    • Protecția sănătății și siguranța la locul de muncă
    • Aspirare directă în timp ce unealta este utilizată datorită conexiunii electrice direct  pe aspirator
    • Aparate mobile, manevrabile
    • Echipamente robuste, fiabile
    Kärcher industrial vacuums in handicraft and the construction industry

    ACOLO UNDE SE EFECTUEAZĂ TĂIEREA, RINDELUIREA ȘI ȘLEFUIREA

    În industria lemnului și a mobilei, rumegușul, așchiile și praful de șlefuire reprezintă un risc permanent și serios pentru sănătate. În plus, aceste substanțe pot fi ușor inflamabile sau chiar explozive. Utilizarea sistemelor noastre specializate de aspirare vă permite să preveniți în mod eficient acumularea prafului și a așchiilor și transformarea acestora într-un pericol la locul de muncă.

    Utilizare:

    • Curățarea de întreținere și curățarea mașinilor
    • Aspiratoarele industriale îndepărtează așchiile și praful de pe mașini de frezat, mașini de șlefuit, ferăstraie, unelte manuale etc. și asigură o aspirare continuă.

    Provocare:

    • Praf ușor inflamabil până la foarte exploziv
    • Praf care este periculos pentru sănătate
    • Cantități mari de praf

    Beneficii:

    • Protecția sănătății și siguranța la locul de muncă
    Kärcher industrial vacuums in the wood processing industry

    PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ SIGURĂ A PIETREI ȘI A STICLEI

    La prelucrarea pietrei și a sticlei sunt generate deșeuri de aspirare extrem de fine, ascuțite și abrazive. Acestea nu sunt o provocare pentru soluțiile noastre industriale de aspirare.

    Utilizare:

    • Curățarea utilajelor, uneori cu cantități mari de lichid
    • Aspirarea prafului de ciment de pe benzile transportoare, pâlniilor de umplere, echipamentelor de umplere etc.

    Provocare:

    • Cantități mari de praf
    • Material ascuțit care urmează să fie aspirat
    • Cantități mari de lichid de răcire

    Beneficii:

    • Garantarea calității și a proceselor operaționale
    Kärcher industrial vacuums in the glass and stone industry

    FABRICAREA TEXTILELOR FĂRĂ POLUARE

    Îndepărtarea deșeurilor generate în timpul producției din industria textilă implică provocări unice. Fibrele și puful care sunt aspirate tind să se adune și pot opri producția prin blocarea filtrelor, furtunurilor și conductelor. Soluțiile noastre personalizate garantează că procesele de producție continuă să funcționeze fără probleme.

    Utilizare:

    • Aspirarea pufului și fibrelor de orice dimensiune și cantitate

    Provocare:

    • Fibrele textile aderă la filtru și îl blochează
    • Fibrele textile formează bile în furtunuri și conducte și le blochează

    Beneficii:

    • Mențineți procesele de producție curate și reduceți la minimum timpii morți
    • Putere de aspirare ridicată și continuă
    • Soluții de lungă durată, fiabile, compacte, rentabile
    Kärcher industrial vacuums in the textile industry

    PRODUCȚIE 100% FĂRĂ PRAF.

    În industria electronică și în cea optică, procesele de producție generează praf extrem de fin care poate deteriora componentele și trebuie aspirat direct în timpul desfășurării procesului. Sistemele noastre de aspirare, cum ar fi aspiratorul industrial, îndepărtează praful fin și vă ajută să atingeți aceste obiective și să vă protejați, în același timp, sistemele de producție sofisticate.

    Utilizare:

    • Frezarea componentelor electrice
    • Șlefuirea elementelor optice

    Provocare:

    • Praf extrem de abraziv
    • Praf capabil să distrugă componentele

    Beneficii:

    • Garantarea calității și a proceselor operaționale
    Kärcher industrial vacuums in the electronics and optics industry

    PRODUCȚIE CURATĂ DE LA HÂRTIE LA IMPRIMARE

    Producția de suporturi imprimate implică utilizarea și crearea de praf de hârtie, pulbere de vopsea, coloranți lichizi și tonere. Aceste substanțe, dintre care unele sunt foarte toxice, necesită soluții de aspirare industriale de înaltă performanță - pe care le dezvoltăm pentru industria tipografică de zeci de ani.

    Utilizare:

    • Aspirarea fibrelor de celuloză în timpul curățării mașinilor de tipărit
    • Aspirarea resturilor de hârtie fine și grosiere de la mașinile de tăiat
    • Curățarea mașinilor de imprimat
    • Aspirarea pulberii de vopsea

    Provocare:

    • Praf extrem de fin, exploziv
    • Tăieturi mari de hârtie

    Beneficii:

    • Garantarea calității și a proceselor operaționale
    • Măsuri de sănătate și siguranță
    Kärcher industrial vacuums in the printing industry

    KÄRCHER ARE GAMA POTRIVITĂ PENTRU ORICE APLICAȚIE.

    Soluția potrivită pentru orice problemă

    Aspiratoarele industriale și extractoarele de praf industriale Kärcher vă oferă soluții pentru fiecare sarcină de aspirare industrială: Fie că sunt flexibile și mobile sau staționare, pentru aspirarea de la așchii grosiere la cele mai mici particule suspendate, pentru cantități mici sau mari, pentru lichide sau solide, pentru materiale neproblematice sau periculoase.

    ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU LICHIDE/AȘCHII

    ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU CANTITĂȚI MARI DE AȘCHII ABRAZIVE ȘI LUBRIFIANȚI

    În industrie sunt necesare aspiratoare care să reziste fără efort mai multor ore pe zi sau funcționării continue 24/7. Spectrul de substanțe variază de la cantități mici până la foarte mari de așchii abrazive și particule grosiere până la lichide precum ulei, emulsie de răcire și apă.

    KÄRCHER INDUSTRIAL VACUUMS FOR LIQUIDS/SWARF

    ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU MATERIALE SOLIDE/PRAF

    ASPIRATOARELE CU TEHNOLOGIE SPECIALĂ DE FILTRARE

    Substanțe și medii diverse trebuie aspirate în diferite industrii. Mediile evacuate, praful periculos, așchiile fine și grosiere, nisipul, agenții de pulverizare, toate tipurile de fibre, resturile de alimente, substanțele organice, materialele foarte ușoare până la cele foarte grele, toate acestea impun cerințe stricte pentru tehnica de filtrare utilizată. În sistemul nostru de aspirare industrială Kärcher, veți găsi filtrul optim pentru fiecare sarcină, indiferent dacă aceasta este zilnică, la intervale de o oră sau în funcționare continuă 24/7.

    KÄRCHER INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS FOR SOLIDS/DUSTS

    ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU ZONE CU PERICOL DE EXPLOZIE

    SIGURANȚĂ CERTIFICATĂ PENTRU ZONE POTENȚIAL EXPLOZIVE

    Aspirarea în atmosfere potențial explozive impune cele mai înalte cerințe privind calitatea utilajului. Aspiratoarele industriale Ex Kärcher îndeplinesc aceste standarde și unele sunt certificate de TÜV Süd și IBExU.

    Kärcher Ex industrial vacuums

    ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU PRAF

    PENTRU COLECTAREA EFICIENTĂ A PARTICULELOR ÎN SUSPENSIE

    Particulele în suspensie pot varia foarte mult: praf fin, praf periculos, așchii fine și toate tipurile de abrazive. În multe industrii este esențială aspirarea continuă a prafului de procesare din metale, sticlă, piatră, fibre textile, produse agricole sau substanțe chimice direct în timpul procesului. Aspiratoarele noastre industriale de praf captează în mod eficient particulele în suspensie, chiar și în cantități mari, în funcționare continuă 24/7, conectate direct la unitățile de productie.

    Kärcher industrial dust extractors

    ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU PULBERI EXPLOZIVE

    PENTRU TOT CEEA CE ESTE SUSPENDAT ÎN AER ȘI CU POTENȚIAL EXPLOZIBIL

    Aspirarea continuă a particulelor explozive în suspensie direct la punctul de origine în cadrul procesului impune cerințe extrem de ridicate pentru aspiratoarele industriale de praf. Aspiratoarele industriale si cele Ex și-au dovedit eficiența timp de mulți ani în utilizarea staționară continuă 24/7 în multe domenii ale industriei, în special în prelucrarea metalelor și a lemnului, în industria auto, chimică și farmaceutică, în industria alimentară, în fabricarea hârtiei, în industria de prelucrare a cauciucului și a plasticului, precum și în zona 22.

    Kärcher Ex fitted extraction unit

    Soluții specifice pentru sarcini specifice

    Kärcher customer-specific suction solution

    Soluții individuale

    Cerințele sistemelor de aspirare industrială pot fi foarte specifice. Planificăm fiecare sistem individual în funcție de nevoile dumneavoastră. Serviciile noastre variază de la soluția mobilă simplă până la soluții de aspirare industrială extrem de complexe, adaptate special și cu conducte etanșe. Cu peste 50 de ani de experiență în dezvoltarea și realizarea sistemelor de vidare industrială, suntem partenerul dumneavoastră de nădejde. Ca urmare, obțineți soluții complete eficiente de la o singură sursă.

    Pipelines

    Conducte - performanță perfect conectată.

    Aspiratoarele noastre industriale staționare pot fi utilizate ca sisteme mono sau multiutilizator cu puncte de aspirație manuale sau integrate direct în proces. Pentru a permite acest lucru, vă putem furniza toate componentele necesare, de la puncte de aspirare și accesorii până la conducte configurate individual.

    DESPRE NOI
    Kärcher Industrial Vacuuming / Dedusting Solutions

    ADN-ul nostru

    Cine suntem noi: Expertul în soluții industriale de aspirare.

    Cu o experiență de peste 50 de ani în acest sector, puteți fi siguri că sunteți pe mâini bune cu noi. Veți lucra împreună cu echipa noastră de profesioniști pentru a proiecta soluțiile perfecte care să vă satisfacă nevoile, folosind gama noastră extinsă de produse, precum și pentru a vă oferi consiliere de specialitate completă. Suntem dedicați să ne ajutăm clienții să creeze medii de lucru curate și sigure folosind soluții de curățare eficiente.

    Ce oferim: Soluții de înaltă calitate în care puteți avea încredere.

    Cu soluțiile noastre, care constă în aspiratoare industriale de înaltă calitate cu o gamă de accesorii versatile pentru o gamă largă de aplicații, vă ușurăm semnificativ activitatea zilnică. Soluțiile noastre sunt completate de concepte de service care se asigură că soluția de aspirare industrială este întotdeauna gata de utilizare. Suntem alături de dumneavoastră în orice moment pentru a vă oferi ajutor și consiliere. Aceasta este o promisiune pe care vă puteți baza.

    Ce ne formează: Ca două fețe ale aceleiași monede, noi reprezentăm deceniile de experiență acumulate de Ringler GmbH și rebrandingul său în Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.

    Componentele de înaltă calitate, expertiza cuprinzătoare, un grad ridicat de valoare adăugată și personalul specializat sunt dovada clară că soluțiile noastre testate și verificate oferă de zeci de ani calitate și durabilitate remarcabile. Cu experiența noastră combinată în dezvoltare, producție, vânzări, servicii și inginerie aplicativă, vă ajutăm să creați o instalație de producție mai curată, mai sigură și mai ecologică.

    Individual Kärcher industrial suction systems

    SUDURĂ

    Valoarea adăugată ridicată ne permite să reacționăm flexibil la nevoile dumneavoastră.

    Kärcher industrial suction systems with individual colour choice

    CULOARE

    Suntem mai mult decât bucuroși să furnizăm sistemele noastre de aspirare industrială conform specificațiilor dumneavoastră de culoare.

    Kärcher top-quality industrial suction systems

    INSTALARE

    Fabricat în Germania - procesele de lucru structurate optim asigură cele mai înalte standarde de calitate.

    Acasă în munții Suabiei.

    Timp de 50 de ani, Kärcher (fostul Ringler) a fost un producător renumit de soluții de aspirare industrială de înaltă calitate; compania are sediul în regiunea suabă Waldstetten, situată într-un grup de munți cunoscut sub numele de "Dreikaiserberge", la aproximativ 50 de kilometri de Stuttgart. Aici producem aproape toate produsele noastre. Gama noastră cuprinde de la aspiratoare industriale mici și mobile la sisteme de aspirare staționare cu structuri de conducte, până la sisteme de aspirare cu unități de colectare proiectate individual.

    Soluțiile noastre de aspirare industrială ne ajută să facem diferența. Acestea ies în evidență datorită designului de înaltă calitate, durabiltate, robustețe și sofisticare din punct de vedere tehnic.

     

     

     

     

     

     

    Kärcher Industrial Vacuuming GmbH site

    7 Iulie 1967: Bernhard Ringler își înființează propria afacere – o companie de producție piese sudate și strunjite - în spații închiriate.

    1970: Compania Ringler Apparatebau GmbH este fondată de Bernhard Ringler cu scopul de a răspunde la întrebare: Cum putem face ca, curățarea resturilor și emulsiilor de pe utilaje să fie cât mai eficientă și mai sigură posibil? Compania intenționează să transforme practica tipică de măturare a așchiilor într-un procedeu al trecutului.

    1973: O descoperire revoluționară cu aspiratorul industrial clasic de așchii RI 300: Acesta combină avantajele curățării eficiente a mediilor industriale, separarea așchiilor de emulsii, returnarea emulsiei de răcire la mașină și un mecanism de basculare pentru golirea așchiilor. Această invenție, revoluționară la acea vreme, a fost un succes de vânzări în Germania. Modelul care a urmat aspiratorului industrial RI 300 este încă un adevărat clasic în sectorul aspiratorului industrial și rămâne popular până în prezent. Construcția sa din oțel, designul robust și manevrarea perfectă sunt încă pietrele de temelie ale soluțiilor noastre.

    1976: Construirea primei hale de producție și a depozitului de 750 m², precum și a spațiilor suplimentare pentru birouri. Compania este exclusiv un producător de aspiratoare pentru industria de prelucrare a metalelor.

    1982: Extinderea capacității de producție și depozitare cu încă 600 m² și încă 200 m² de spații de birouri

    1995: Zonele de instalare și de expediere sunt extinse
    A treia fază de construcție
    Construirea unei noi hale de asamblare, capacitate suplimentară pentru asamblare/expediere și o stație de testare suplimentară de 600 m². Un nou total de aproximativ 2200 m² de spații de asamblare, producție și birouri.

    2003: Certificarea întregii companii în conformitate cu ISO 9001, VDA 6.4

    2010: Preluare de către Alfred Kärcher
    Compania Alfred Kärcher SE & Co.KG preia Ringler Apparatebau GmbH începând cu 1 septembrie 2010

    2012: Îmbunătățiri continue în procesul de producție - Fabricat în Germania
    Instalația de producție este extinsă pentru a menține și îmbunătăți profunzimea producției companiei. Ca parte a acestui proces, este achiziționată și pusă în funcțiune o hală de producție suplimentară pentru schele de oțel și materiale primare.

    2013: Producție flexibilă, orientată către client, datorită noului atelier de vopsire 
    Prin utilizarea a două stații de vopsire de ultimă generație, termenele de livrare au fost reduse drastic, ceea ce a făcut ca producția să fie mult mai orientată către client și mai flexibilă.

    1 Octombrie 2013: Schimbarea numelui în Ringler GmbH

    2014: Extinderea spațiului de birouri datorită orientării vânzărilor internaționale
    Ca parte a extinderii vânzărilor internaționale ale companiei, a fost deschisă o clădire de birouri cu facilități de instruire și spații de birouri pentru vânzări și administrație. Aceasta include, de asemenea, un showroom pentru produse.

    2017: Un jubileu de aur 
    Compania sărbătorește cel de-al 50-lea an de activitate și privește înapoi la dezvoltarea sa de succes și transformarea în lider de piață inovator pentru soluții de aspirare industriale în Germania și Europa.

    2020: Redesenarea culorilor și a brandului
    Începând cu 1 ianuarie 2020, întregul portofoliu de produse este vândut sub marca Kärcher. Prin această inițiativă, Kärcher consolidează aspectul uniform al tuturor produselor oferite de grupul corporativ, precum și alinierea sa strategică, care menține clienții în centrul atenției.

    2022: Două capete sunt mai bune decât unul - încorporarea calității renumite a Ringler GmbH în Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

    Începând cu 1 ianuarie 2022, compania se numește Kärcher Industrial Vacuuming. Angajamentul nostru față de calitate continuă să modeleze ceea ce facem în fiecare zi.

    Obiectivul nostru: Îmbunătățirea continuă a sustenabilității

    Soluțiile variate de aspirare industrială de la Kärcher Industrial Vacuum GmbH aduc o contribuție importantă la menținerea curățeniei în instalațiile de producție, la asigurarea siguranței ocupaționale, la menținerea aerului curat și la protejarea mediului. Produsele noastre ies în evidență datorită designului lor de înaltă calitate, durabil, sofisticat din punct de vedere tehnic, robust și durabil. 

    În acest sens, facem tot ce ne stă în putință pentru a deveni din ce în ce mai ecologici cu fiecare generație de unități. Pentru a face acest lucru, acordăm o mare importanță reducerii impactului asupra mediului al producției produselor noastre, precum și contribuției directe la protecția mediului la sediile clienților noștri cu ajutorul soluțiilor noastre de aspirare industrială, de exemplu prin colectarea substanțelor dăunătoare pentru mediu.

    Protecția mediului de la dezvoltarea produsului până la eliminarea deșeurilor

    Când vine vorba de sustenabilitate, călătoria este destinația. Urmăm această cale orientată spre viitor de zeci de ani, dând un exemplu în industrie. De exemplu, atunci când dezvoltăm produse noi, adoptăm conceptul de "gândire bazată pe ciclul de viață". Aceasta înseamnă că începem să luăm în considerare întregul ciclu de viață al produsului încă din faza de planificare. Toate secțiunile ciclului de viață al produsului sunt analizate în timpul dezvoltării, cu un accent deosebit pe aspectele de mediu, și optimizate ori de câte ori este posibil pentru a ne asigura că impactul asupra mediului este cât mai redus.

    Producția de materii prime: Soluțiile noastre sunt fabricate folosind materii prime de înaltă calitate. Angajamentul nostru față de calitate și durata lungă de viață a soluțiilor noastre ne ajută să protejăm mediul.

    Producția de piese: De asemenea, atunci când vine vorba de selectarea furnizorilor noștri, apreciem procedurile lor ecologice, căutăm furnizori care nu utilizează substanțe nocive și care pun în aplicare măsuri eficiente de gestionare a mediului.

    Producția: Ne-am asigurat deja că procesele noastre de producție au un impact redus asupra mediului. Cu toate acestea, ne menținem angajamentul față de îmbunătățirea continuă și depunem toate eforturile pentru a ne reduce și mai mult impactul asupra mediului, utilizând procese inovatoare. Procesele de acest tip includ recuperarea căldurii reziduale, recuperarea apei și energia solară.

    Distribuție: În măsura în care este posibil, folosim metode de transport ecologice, cum ar fi transportul feroviar. Atunci când distribuția necesită utilizarea de camioane, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că optimizăm încărcăturile și evităm rutele indirecte.

    Contribuim la protecția mediului în incintele clienților noștri: Soluțiile noastre inovatoare reduc emisiile de praf și zgomot din instalațiile de producție ale clienților noștri, asigurând o producție curată și sigură.

    Reparații: Produsele noastre sunt, de asemenea, concepute pentru a face reparațiile cât mai ușoare posibil. Centrul nostru de service garantează reparații de specialitate, oriunde v-ați afla în lume.

    Reciclare și eliminare: Dispozitivele vechi pot fi returnate gratuit în conformitate cu legislația europeană. Deoarece sunt ușor de demontat și fabricate din materiale adecvate, dispozitivele vechi pot fi reciclate. În plus, soluțiile noastre de vid industrial sunt, de regulă, reciclabile în proporție de 90%.

    Sustainability at Kärcher Industrial Vacuuming GmbH