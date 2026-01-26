Aspiratoare industriale

Obiectivul nostru: Îmbunătățirea continuă a sustenabilității

Soluțiile variate de aspirare industrială de la Kärcher Industrial Vacuum GmbH aduc o contribuție importantă la menținerea curățeniei în instalațiile de producție, la asigurarea siguranței ocupaționale, la menținerea aerului curat și la protejarea mediului. Produsele noastre ies în evidență datorită designului lor de înaltă calitate, durabil, sofisticat din punct de vedere tehnic, robust și durabil.

În acest sens, facem tot ce ne stă în putință pentru a deveni din ce în ce mai ecologici cu fiecare generație de unități. Pentru a face acest lucru, acordăm o mare importanță reducerii impactului asupra mediului al producției produselor noastre, precum și contribuției directe la protecția mediului la sediile clienților noștri cu ajutorul soluțiilor noastre de aspirare industrială, de exemplu prin colectarea substanțelor dăunătoare pentru mediu.

Protecția mediului de la dezvoltarea produsului până la eliminarea deșeurilor

Când vine vorba de sustenabilitate, călătoria este destinația. Urmăm această cale orientată spre viitor de zeci de ani, dând un exemplu în industrie. De exemplu, atunci când dezvoltăm produse noi, adoptăm conceptul de "gândire bazată pe ciclul de viață". Aceasta înseamnă că începem să luăm în considerare întregul ciclu de viață al produsului încă din faza de planificare. Toate secțiunile ciclului de viață al produsului sunt analizate în timpul dezvoltării, cu un accent deosebit pe aspectele de mediu, și optimizate ori de câte ori este posibil pentru a ne asigura că impactul asupra mediului este cât mai redus.

Producția de materii prime: Soluțiile noastre sunt fabricate folosind materii prime de înaltă calitate. Angajamentul nostru față de calitate și durata lungă de viață a soluțiilor noastre ne ajută să protejăm mediul.

Producția de piese: De asemenea, atunci când vine vorba de selectarea furnizorilor noștri, apreciem procedurile lor ecologice, căutăm furnizori care nu utilizează substanțe nocive și care pun în aplicare măsuri eficiente de gestionare a mediului.

Producția: Ne-am asigurat deja că procesele noastre de producție au un impact redus asupra mediului. Cu toate acestea, ne menținem angajamentul față de îmbunătățirea continuă și depunem toate eforturile pentru a ne reduce și mai mult impactul asupra mediului, utilizând procese inovatoare. Procesele de acest tip includ recuperarea căldurii reziduale, recuperarea apei și energia solară.

Distribuție: În măsura în care este posibil, folosim metode de transport ecologice, cum ar fi transportul feroviar. Atunci când distribuția necesită utilizarea de camioane, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că optimizăm încărcăturile și evităm rutele indirecte.

Contribuim la protecția mediului în incintele clienților noștri: Soluțiile noastre inovatoare reduc emisiile de praf și zgomot din instalațiile de producție ale clienților noștri, asigurând o producție curată și sigură.

Reparații: Produsele noastre sunt, de asemenea, concepute pentru a face reparațiile cât mai ușoare posibil. Centrul nostru de service garantează reparații de specialitate, oriunde v-ați afla în lume.

Reciclare și eliminare: Dispozitivele vechi pot fi returnate gratuit în conformitate cu legislația europeană. Deoarece sunt ușor de demontat și fabricate din materiale adecvate, dispozitivele vechi pot fi reciclate. În plus, soluțiile noastre de vid industrial sunt, de regulă, reciclabile în proporție de 90%.