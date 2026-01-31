Aspiratoare verticale cu spălare

Curățenie revoluționară pentru locuința ta. Descoperă curățenia de nouă generație pentru pardoseli cu aspiratoarele 3-în-1 Xtra!Clean. Aceste aspiratoare cu funcție de spălare îmbină inovația, sustenabilitatea și calitatea excepțională într-un singur aparat conceput pentru aspirare, spălare și uscare – pe toate tipurile de podele – chiar și pe covoare. Află cum tehnologia noastră de ultimă oră îți poate simplifica viața de zi cu zi, economisindu-ți timp prețios și lăsându-ți casa strălucitor de curată. Fără curățenie consumatoare de timp – aceste dispozitive garantează rezultate impecabile cu o eficiență de neegalat.

Kärcher FCV 4 vacuum mop

FCV 4

Soluția inteligentă

  • Performanță de curățare aprox. 200 m² per încărcare a acumulatorului
  • Patru moduri de curățare: modul uscat, modul Advanced!Power, modul automat cu senzor de murdărie Dynamic!Control, modul pentru scări Stair!Assist
  • Motor puternic fără perii BLDC
  • Sistem eficient de autocurățare System!Clean și rolă Pure!Roll lavabilă la 60 °C
Kärcher FCV 3 vacuum mop

FCV 3

Soluția flexibilă

  • Performanță de curățare aprox. 130 m² per încărcare a acumulatorului
  • Trei moduri de curățare: modul standard, modul uscat, modul Advanced!Power
  • Sistem eficient de autocurățare System!Clean
Kärcher FCV 2 vacuum mop

FCV 2

Soluția compactă

  • Performanță de curățare aprox. 110 m² per încărcare a acumulatorului
  • Două moduri de curățare: modul standard, modul uscat
  • Sistem eficient de autocurățare System!Clean

Avantaje

Effortless vacuuming, mopping and drying

3-în-1 Xtra!Clean: curățenie maximă cu efort minim

Aceste aspiratoare verticale cu spălare îți economisesc timp și efort datorită funcției 3-în-1 Xtra!Clean. Spălare, aspirare și uscare: tehnologia inovatoare 3-în-1 asigură o curățare în profunzime pe toate tipurile de podele, chiar și pe covoare. Murdăria persistentă și cantitățile mari de lichide dispar în cel mai scurt timp, iar tu termini treaba mult mai rapid și astfel ai parte de mai mult timp pentru lucrurile care contează cu adevărat.

FCV 4 Hygienic Spin

Tehnologie Hygienic!Spin pentru o curățare igienică

Bucură-te de o casă cu adevărat curată și igienizată: aspiratoarele verticale cu spălare Kärcher sunt echipate cu tehnologia revoluționară Hygienic!Spin, dovedită în teste de laborator că îndepărtează până la 99% dintre bacterii**. Cu până la 500 de rotații ale rolei pe minut și un sistem cu două rezervoare, se asigură că pe podea este aplicată mereu apă curată. Fără murdărie întinsă peste tot – doar podele extrem de curate, fără urme și fără efort.

** Conform testelor realizate de un laborator de testare independent.

Kärcher vacuum mop with smart dirt sensor

Dynamic!Control – senzorul inteligent de murdărie

Aspiratorul vertical cu spălare FCV 4 gândește pentru tine: senzorul inteligent de murdărie detectează automat gradul de murdărie și reglează în mod optim atât puterea de aspirare, cât și cantitatea de apă folosită. Astfel obții rezultate perfecte de curățare de fiecare dată – fără să fie nevoie de ajustări manuale.
Datorită ecranului generos Vision!Clean de 3,2 inci, ai mereu controlul: toate informațiile importante sunt afișate clar și intuitiv, de la timpul de funcționare rămas și modul de curățare până la starea sistemului.

 

Kärcher vacuum mops for every type of floor

Potrivit pentru toate tipurile de pardoseli – chiar și pentru covoare

De la parchetul delicat până la gresie și covoare – aspiratoarele noastre verticale cu funcție de spălare fac față oricărui tip de pardoseală și pot aspira cu ușurință chiar și cantități mari de lichide. Fie că e vorba de cafea vărsată sau pete uscate, podelele tale vor rămâne impecabile.

FCV 4 stone floor

Modul Advanced!Power – performanță maximă de curățare

Cu până la 100% mai multă putere de aspirare și o distribuție a apei cu 20% mai mare comparativ cu modul Auto sau Standard, modul Advanced!Power îndepărtează fără efort chiar și murdăria uscată și persistentă. Datorită acestei tehnologii, podelele se usucă extrem de rapid și pot fi utilizate imediat.

The Kärcher vacuum mop makes light work of stair cleaning

Modul inteligent Stair!Assist

Cu modul inteligent Stair!Assist, curățarea treptelor și a zonelor greu accesibile devine o joacă de copil. Datorită setărilor optimizate și funcției inteligente de pornire/oprire automată, aspiratorul vertical cu spălare FCV 4 curăță fără efort în orice poziție – chiar și la un unghi de 90°. Pentru flexibilitate maximă și curățenie exact acolo unde ai cea mai mare nevoie.

Kärcher vacuum mop with self-cleaning function in the charging station

Funcțe de autocurățare System!Clean

Funcție de autocurățare eficientă cu până la 550 de rotații ale rolei pe minut – pentru o curățare rapidă și ușoară, fără contact cu murdăria. În același timp, depozitarea practică a dispozitivului și a accesoriilor economisește spațiu și permite încărcarea convenabilă a acumulatorului.

Vacuum mop roller machine washable at 60 °C

Rolă Pure!Roll: sustenabilă și igienică

Curățare în profunzime, fără efort: pentru un plus de confort, rola Pure!Roll a aspiratorului vertical cu spălare FCV 4 este lavabilă la 60 °C. Astfel, se asigură o prospețime igienică de durată, economisind în același timp resurse.

Operation of the filter system for clean air

Sistemul de filtrare Duo!Pure: aer curat, eficiență maximă

Sistemul de filtrare în mai multe etape al aspiratorului cu spălare Kärcher protejează în mod fiabil motorul de umiditate; filtrarea superioară captează eficient chiar și cele mai mici particule din aer, datorită filtrului plat plisat de mare eficiență. Acest sistem asigură o filtrare optimă a aerului și un climat interior sănătos, mai ales în modul uscat.

FCV 4 motor

Motor fără perii BLDC: puternic, silențios și durabil

Datorită celei mai noi tehnologii de motoare fără perii, aspiratorul vertical cu spălare FCV 4 beneficiază de o durată de viață extinsă, eficiență energetică superioară și o funcționare silențioasă – perfect pentru utilizarea zilnică.

Vacuum mop with LED display for the Li-Ion battery indicator

Acumulator eficient Li-Ion Comfort!Cell: autonomie mai mare, performanță sustenabilă

Aspiratoarele noastre verticale cu spălare sunt echipate cu un acumulator cu o autonomie de până la 45 de minute, pentru o curățare ușoară chiar și pe suprafețe mari; pentru o durată lungă de viață și un impact redus asupra mediului, acumulatorul poate fi, de asemenea, înlocuit cu ușurință atunci când este necesară schimbarea acestuia.

Accesorii și detergenți

Întrebări frecvente despre aspiratoarele verticale cu spălare

Atât aparatele FC, cât și cele FCV fac parte din categoria echipamentelor pentru curățarea pardoselilor și oferă performanțe excelente la spălare, însă fiecare este conceput cu un accent diferit.
Modelul FC este extrem de flexibil, ușor și silențios, datorită tehnologiei patentate cu racletă, fiind soluția ideală pentru curățarea pardoselilor dure.
În schimb, FCV-urile fac față cu ușurință chiar și murdăriei dificile, inclusiv cantităților mari de murdărie grosieră, datorită puterii mari de aspirare și tehnologiei 3-în-1 Xtra!Clean (aspirare, spălare, uscare). În modul uscat, aspiratoarele FCV pot fi utilizate chiar și pe covoare și mochete.

Datorită tehnologiei Hygienic!Spin și curățării în profunzime, aspiratoarele verticale cu spălare elimină până la 99% dintre bacteriile obișnuite de pe suprafețele dure din locuință, pentru o casă curat și igienic – fapt demonstrat prin teste realizate de laboratoare independente. Sistemul cu două rezervoare, gândit cu atenție, asigură un flux constant de apă curată și colectează separat apa murdară, iar rolele se rotesc cu până la 500 de rotații pe minut pentru rezultate impecabile (cu 20% mai curate decât cu un mop clasic). Rola modelului FCV 4 este, de asemenea, lavabilă la 60 °C, ceea ce o face o soluție igienică și sustenabilă.

Aspiratoarele verticale cu spălare sunt echipamente special concepute pentru curățarea umedă a pardoselilor. Funcția de aspirare îndepărtează murdăria de pe podea și de pe rolă, eliminând inclusiv cantități mari de murdărie grosieră și păr, care sunt apoi transportate în rezervorul de apă murdară – fără a fi necesară aspirarea prealabilă.
Aspiratoarele dispun și de un mod uscat (fără aplicare de apă) și de un sistem de filtrare în două etape cu filtru plat plisat, ceea ce le face ideale și pentru utilizarea pe covoare.
Totuși, aceste aspiratoare verticale cu spălare nu sunt concepute pentru a înlocui complet un aspirator clasic și nu sunt potrivite pentru curățarea tapițeriei sau a covoarelor cu fir lung.

Sistemul de filtrare Duo!Pure protejează în mod fiabil motorul împotriva umezelii și asigură o filtrare excelentă datorită filtrului plat plisat și a filtrului de spumă cu eficiență ridicată. Ideal pentru utilizarea în modul uscat, pe covoare și mochete.

Toate aspiratoarele noastre verticale cu spălare sunt echipate cu funcția de autocurățare System!Clean, ușor de utilizat. Autocurățarea este recomandată după fiecare utilizare, pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor și apariția mirosurilor neplăcute. În plus, clătirea regulată protejează supapele și componentele prin care circulă murdăria, contribuind la prelungirea duratei de viață a aparatului.

Senzorul inteligent de murdărie al modelului FCV 4 se activează în modul Auto. Acesta ajustează automat puterea de aspirare și volumul de apă în funcție de gradul de murdărire, pentru a optimiza autonomia aparatului.

Modul Stair!Assist al modelului FCV 4 face curățarea treptelor și a spațiilor înguste mult mai ușoară, în orice poziție – chiar și atunci când mânerul este înclinat la 90°.

Acumulatorul aspiratorului vertical cu spălare poate fi înlocuit cu ușurință de către utilizator, folosind unelte obișnuite. Acest lucru prelungește durata de viață a aparatului și reduce cantitatea de deșeuri electronice. Acumulatorii Comfort!Cell interschimbabili sunt disponibili ca piese de schimb.

Aspiratoarele verticale cu spălare continuă să aspire câteva secunde după oprire, pentru a se asigura că murdăria este colectată complet și transportată în recipientul de deșeuri, astfel încât să nu rămână reziduuri pe podea atunci când dispozitivul este ridicat.

Aspiratoarele verticale cu spălare Kärcher pot fi utilizate pe orice tip de pardoseală, fie că este vorba despre lemn, piatră, gresie, plastic sau covor. Rolele nu cauzează niciun fel de daune, precum zgârieturi pe suprafețe. Nu ține dispozitivul nemișcat într-un singur loc; în schimb, asigură-te că îl menții mereu în mișcare.

Detergentul RM 536 (6.295-944.0) este ideal pentru curățarea tuturor tipurilor de pardoseli dure – este disponibil și o formulă sustenabilă și vegană (6.296-286.0), care nu conține microplastice, silicon sau coloranți, fiind ideal pentru gospodăriile cu copii sau animale de companie.

Detergentul RM 534 (6.295-941.0) este ideal pentru curățarea pardoselilor din lemn sigilate (de exemplu, parchet, laminat).

Pentru curățarea pardoselilor din lemn uleiate/vaxuite, se recomandă detergentul RM 535 (6.295-942.0).

Pentru curățarea pardoselilor din piatră, se recomandă detergentul RM 537 (6.295-943.0).

Poți utiliza următorii detergenți cu aspiratorul vertical cu spălare:

  • Detergent universal pentru pardoseli RM 536, cod produs 6.295-944.0
  • Detergent pentru pardoseli din piatră RM 537, cod produs 6.295-943.0
  • Soluție de îngrijire pentru pardoseli din lemn sigilate RM 534, cod produs 6.295-941.0
  • Soluție de îngrijire pentru pardoseli din lemn uleiate/vaxuite RM 535, cod produs 6.295-942.0
  • Detergent natural pentru pardoseli RM 538N, cod produs 6.296-286.0

Recomandăm utilizarea doar a detergenților Kärcher și, pentru cele mai bune rezultate de curățare, asigură-te că se utilizează doza corectă.

Utilizarea altor detergenți poate deteriora dispozitivul și poate anula garanția.

Folosirea detergenților de la alți producători sau utilizarea unei cantități prea mari de detergent poate duce la formarea excesivă de spumă, ceea ce poate determina oprirea automată a dispozitivului înainte ca recipientul de apă murdară să ajungă la nivelul maxim de umplere.

Nu este necesară decalcifierea aspiratorului vertical cu spălare, deoarece depunerile de calcar se formează doar la temperaturi de peste 70 °C. Acidul din agentul de decalcifiere poate, de asemenea, să provoace daune dispozitivului.