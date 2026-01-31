Aspiratoare verticale cu spălare

Tehnologie Hygienic!Spin pentru o curățare igienică

Bucură-te de o casă cu adevărat curată și igienizată: aspiratoarele verticale cu spălare Kärcher sunt echipate cu tehnologia revoluționară Hygienic!Spin, dovedită în teste de laborator că îndepărtează până la 99% dintre bacterii**. Cu până la 500 de rotații ale rolei pe minut și un sistem cu două rezervoare, se asigură că pe podea este aplicată mereu apă curată. Fără murdărie întinsă peste tot – doar podele extrem de curate, fără urme și fără efort.

** Conform testelor realizate de un laborator de testare independent.