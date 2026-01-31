Roboți de curățat geamuri
Sus, jos, stânga, dreapta – roboții de curățat geamuri Kärcher se ocupă de tot.
Automat, până la margini și în locuri greu accesibile, mențin geamurile curate și oferă efectul „WOW” de fiecare dată. RCW 2 este extrem de rapid datorită celor 2 discuri rotative și garantează rezultate impecabile prin duzele sale fine cu pulverizare ultrasonică. RCW 4 poate detecta și geamurile fără rame, grație tehnologiei sale cu senzori. Curățarea autonomă a geamurilor este asigurată de o lavetă de dimensiuni foarte mari, menținută constant umedă de 6 duze de pulverizare.
CURĂȚAREA GEAMURILOR LA APĂSAREA UNUI BUTON – COMPLET AUTOMATĂ, FOARTE PRACTICĂ
Știm că timpul este prețios.
De aceea, roboții noștri nu doar că funcționează autonom, ci și rapid. Cu un timp de curățare de numai 2,5 minute pe metru pătrat (RCW 2: 3 min/m²), geamurile vor fi curate în cel mai scurt timp. Roboții RCW folosesc o planificare sistematică a traseului pentru a curăța întreaga suprafață a geamului.
Curățare umedă cu ajutorul tehnologiei duzelor fine și a detergentului de înaltă calitate Kärcher.
Sistemul nostru de pulverizare ultrasonică asigură distribuirea uniformă a detergentului pe întreaga suprafață a geamului. Datorită pulverizării fine, reziduurile de apă și picăturile inestetice nu mai sunt o problemă. Aceasta optimizează umezirea lavetelor de curățare, garantând un rezultat fără urme.
La RCW 4, laveta este umezită direct și în mod continuu printr-un sistem precis de pompe, astfel încât nu există dispersie a pulverizării în exterior. Detergentul special dezvoltat nu doar că asigură geamuri perfect curate, dar le menține așa mai mult timp, deoarece ploaia se scurge mai rapid, întârziind re-murdărirea.
Siguranță pentru robot, pentru geamuri și pentru mediul din jur.
Forța puternică de aspirare menține robotul fixat ferm pe suprafața geamului. Poate curăța în siguranță chiar și suprafețe înclinate până la 45 de grade. Chiar și în cazul unei pene de curent sau al unei întreruperi, o baterie de urgență integrată menține robotul pe geam timp de încă 40 de minute, împiedicând desprinderea bruscă.
Coarda de siguranță inclusă este deosebit de utilă pentru utilizarea la exterior, la înălțime. Aceasta se prinde de robot cu ajutorul unui cârlig și poate fi fixată, de exemplu, de piciorul unei mese din interior sau de o galerie pentru perdele, prevenind căderea accidentală.
Noua soluție de la pionierul în curățarea electrică a geamurilor.
Ca lider de piață în curățarea geamurilor, ne-am demonstrat deja expertiza prin aspiratoarele de geamuri și detergenții noștri special dezvoltați pentru rezultate fără urme. Cu noii roboți de curățat geamurile, trecem la următorul nivel.
Prin această combinație de produse inovatoare, îți oferim o soluție completă pentru geamuri curate și strălucitoare și pentru toate suprafețele netede, acoperind întregul spectru de curățare. Nu îți furnizăm doar produse, ci și know-how-ul necesar pentru a obține rezultate impecabile.
RCW 4 – PENTRU TOATE SUPRAFEȚELE VERTICALE DIN STICLĂ, CU SAU FĂRĂ RAMĂ
Robotul de curățat geamurile RCW 4 înlocuiește curățarea manuală a ferestrelor mari și greu accesibile și asigură vizibilitate clară. Chiar și suprafețele din sticlă fără ramă sunt curățate rapid și fiabil datorită navigației sistematice cu patru senzori. Pentru rezultate optime, laveta din microfibră este umezită cu detergent prin șase duze de pulverizare acționate de pompă. Umezirea directă previne formarea picăturilor și dispersia pulverizării în bătaia vântului.
Avantajele care fac diferența
Senzori multifuncționali:
Cei patru senzori multifuncționali detectează nu doar ramele ferestrelor și alte obstacole, ci și marginile suprafețelor din sticlă fără ramă.
Duze de pulverizare:
Pentru rezultate optime de curățare, cele șase duze umezesc continuu laveta cu exact cantitatea necesară de apă.
Rezervor de detergent:
RCW 4 dispune de un rezervor de 150 ml cu indicator de nivel al soluției de curățare.
Lavetă din microfibră:
Laveta oferă o absorbție excelentă a murdăriei și a umezelii. Poate fi utilizată pe ambele părți și se fixează ușor pe dispozitiv datorită sistemului cu scai. După utilizare, poate fi curățată igienic și simplu în mașina de spălat.
Buton ON/OFF și LED de stare:
Operare intuitivă și simplă. Culoarea LED-ului indică starea actuală a dispozitivului.
Sistem de siguranță:
Datorită bateriei de urgență, robotul de curățare a geamurilor poate rămâne fixat pe geam timp de 40 de minute chiar și fără alimentare electrică. Cablul de siguranță cu o lungime de 4 metri menține robotul fix în caz de cădere.
Redare vocală:
Diferitele moduri de curățare și starea dispozitivului sunt comunicate prin voce.
Design:
Design compact și ușor, cu mâner ergonomic pentru confort maxim.
Cablu de alimentare lung:
Flexibilitate totală chiar și pentru ferestre mari și greu accesibile, datorită cablului de 5 metri.
Transmisie antiderapantă:
Transmisia antiderapantă asigură mișcare stabilă fără alunecare.
Turbina de aspirare:
Cu o putere de 3.000 Pa, robotul de curățat geamurile este fixat ferm pe suprafața geamului.
RCW 2 – COMPACT ȘI MANEVRABIL, PENTRU O VIZIBILITATE CLARĂ
Curățare fără efort a geamurilor și mai mult timp pentru tine: cu robotul de curățat geamurile RCW 2, acest lucru este ușor de realizat. Două discuri rotative și două duze de pulverizare cu detergent Kärcher de înaltă calitate asigură rezultate perfecte. Și rapid: RCW 2 are nevoie de doar trei minute pe metru pătrat – geamuri curate în cel mai scurt timp. Datorită designului său compact, robotul este ideal și pentru ferestrele de dimensiuni mici.
Avantajele care fac diferența
Doi senzori:
Cei doi senzori laterali detectează fiabil ramele ferestrelor și alte obstacole, adaptând navigația în consecință.
Duze de pulverizare:
Cei doi senzori laterali detectează fiabil ramele ferestrelor și alte obstacole, adaptând navigația în consecință.
Rezervor de detergent:
RCW 2 dispune de un rezervor de 70 ml. Orificiul de umplere este amplasat sub laveta de curățare.
Lavetă din microfibră:
Laveta rotundă oferă o preluare excelentă a murdăriei și o absorbție eficientă a umezelii. Alunecă ușor pe suprafața sticlei și poate fi utilizată pe ambele părți. După utilizare, poate fi curățată igienic și simplu în mașina de spălat.
Buton ON/OFF și LED de stare:
Dispozitivul se remarcă prin operare intuitivă. Culoarea LED-ului indică starea curentă de funcționare.
Sistem de siguranță:
Protecție dublă: bateria de urgență integrată menține robotul fixat pe geam timp de până la 40 de minute, chiar și în cazul unei pene de curent. În plus, cablul de siguranță de 4 metri oferă protecție împotriva căderii.
Redare vocală:
Redarea vocală informează despre diferitele moduri de curățare și starea curentă a dispozitivului.
Design:
Manipulare fără efort datorită geutății reduse și a mânerului ergonomic.
Cablu de alimentare lung:
Datorită cablului de alimentare de 5 m, RCW 2 poate ajunge și la ferestre mari sau greu accesibile, oferind flexibilitate maximă.
Roți antiderapante:
Roțile antiderapante oferă aderență optimă, permițând o direcție precisă.
Turbina de aspirare:
Cu o putere de 3.300 Pa, robotul de curățat geamurile este fixat ferm pe suprafața geamului.
CINCI MODURI DE CURĂȚARE
Curățare rapidă
Modul de curățare rapidă este potrivit pentru geamuri ușor murdare și pentru curățarea periodică.
Curățare intensivă
În modul de curățare intensivă, geamurile sunt curățate temeinic. În acest mod, robotul parcurge suprafața geamului de două ori, apoi o lustruiește în modul uscat și, la final, efectuează o trecere completă de-a lungul marginilor.
Curățare punctuală:
Modul de curățare punctuală este ideal pentru curățarea intensivă a unei zone restrânse. Robotul se deplasează înainte și înapoi, pe curse scurte, îndepărtând chiar și petele persistente.
Lustruire:
Pentru finisajul perfect, robotul șterge geamul fără a mai adăuga detergent, îndepărtând eventualele reziduuri rămase.
Mod manual:
Telecomanda inclusă permite nu doar deplasarea manuală a robotului de curățare a geamurilor în toate direcțiile, ci și recuperarea facilă a acestuia de pe ferestre și din zone greu accesibile, în orice moment.