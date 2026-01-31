Roboți de curățat geamuri

Curățare umedă cu ajutorul tehnologiei duzelor fine și a detergentului de înaltă calitate Kärcher.

Sistemul nostru de pulverizare ultrasonică asigură distribuirea uniformă a detergentului pe întreaga suprafață a geamului. Datorită pulverizării fine, reziduurile de apă și picăturile inestetice nu mai sunt o problemă. Aceasta optimizează umezirea lavetelor de curățare, garantând un rezultat fără urme.

La RCW 4, laveta este umezită direct și în mod continuu printr-un sistem precis de pompe, astfel încât nu există dispersie a pulverizării în exterior. Detergentul special dezvoltat nu doar că asigură geamuri perfect curate, dar le menține așa mai mult timp, deoarece ploaia se scurge mai rapid, întârziind re-murdărirea.