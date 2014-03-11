Aspiratoare profesionale

De ce să alegi aspiratoarele profesionale Kärcher

Ai nevoie de un echipament fiabil, capabil să facă față celor mai dificile condiții de lucru? Aspiratoarele profesionale Kärcher sunt concepute exact pentru astfel de provocări. Fie că e vorba de praf, murdărie, lichide sau așchii metalice, aceste aparate sunt pregătite să intervină acolo unde un aspirator obișnuit nu face față.

Sunt robuste, eficiente și gândite pentru utilizare intensivă, în medii solicitante zi de zi. Indiferent dacă lucrezi într-un atelier, pe un șantier, într-un depozit, hotel, fabrică sau service auto – vei găsi un model Kärcher adaptat perfect nevoilor tale. Poți alege între variante monofazate sau trifazate, aparate pentru aspirare uscată și umedă, dar și aspiratoare industriale specializate pentru medii extreme, cum ar fi zonele ATEX sau spațiile în care se generează prafuri toxice.