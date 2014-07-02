Aspiratoare uscate
!Keine Chance für Staub.! Compacte și cu zgomot redus: aspiratoarele profesionale uscate din gama T de la Kärcher sunt special concepute pentru a satisface cerințele clienților profesioniști. Pe lângă acestea, oferta Kärcher cuprinde și aspiratoare profesionale verticale cu perie, aspiratoare profesionale uscate cu acumulator și mături electrice.
Aceste aspiratoare uscate silentioase si multifunctionale eco-eficiente economisesc energie electrica, au o zona de actiune ridicata, sunt adaptabile si potrivite pentru diferite tipuri de pardoseli. Filtrele din pasla durabile asigura o putere mare si constanta de aspirare.
Aspiratoare verticale cu perie
Aspiratoarele cu perii de la Kärcher folosesc aspirarea puternica si actiunea de curatare a unei perii electrice. Acestea elimina fara efort particulele de murdarie rezistente din fibre.
Aspiratoare uscate cu acumulator
Flexibilitate fără fir, performanță puternică de curățare, productivitate sporită și, de asemenea, funcționare deosebit de redusă a zgomotului: noile aspiratoare cu baterie de pe platforma Kärcher Battery Power + cu modul de economisire a energiei eco!
Matură electrică
Matura electrica silentioasa pentru o curatare intermediara discreta si rapida. Inlocuirea periei se face fara ajutorul uneltelor iar bateria Li-Ion este usor de scos. Timp indelungat de functionare a bateriei si acumulator suplimentar pentru activitati neintrerupte.
Găsește aspiratorul potrivit pentru sarcina ta specifică de curățare
Product Finder pentru aspiratoarele profesionale uscate
Fie că este vorba de aspiratoare uscate, aspiratoare verticale cu perie, aspiratoare cu acumulator sau mături electrice, gama noastră profesională oferă soluții puternice și ușor de utilizat pentru orice tip de aplicație.
Găsește rapid o gamă variată de tehnologii – cu Product Finder Kärcher Professional
În cel mai scurt timp, îți vom arăta echipamentul Kärcher Professional perfect adaptat nevoilor tale specifice de curățare.