MAȘINILE DE MĂTURAT ȘI MĂTURAT-ASPIRAT KÄRCHER
Mașinile de măturat-aspirat de la Kärcher, echipate cu perii rapide și de înaltă performanță, asigură curățenia rapidă și eficientă – oriunde și oricând.
Mașini de măturat conduse manual
Pentru curți, alei, ateliere și hale. Pentru îngrijitori, comercianți, curățători și în domeniul industrial. Mașinile de măturat împinse manual și mașinile de măturat-aspirat sunt ergonomice și ușor de utilizat. Acestea curăță temeinic fără a dispersa mult praf, chiar și în colțuri. Mașinile cu unitate de tracțiune sunt ideale pentru suprafețe de la 300 m².
Mașini de măturat cu post de conducere
Economice, ecologice și eficiente pe suprafețe medii și mari: datorită gamei variate de mașini de măturat-aspirat, Kärcher răspunde tuturor cerințelor. Un aspect important este reprezentat de cele mai recente tehnologii orientate spre client, precum și de manevrabilitatea ușoară, accesibilitatea și întreținerea simplă.
Mașini de măturat industriale
Indiferent dacă este vorba despre lucrări în sectorul logistic, prelucrarea oțelului, industria construcțiilor sau cimentului, mașinile de măturat industriale de la Kärcher sunt fiabile și eficiente. Acestea sunt concepute pentru cele mai intense condiții de utilizare industrială, fiind ideale pentru zone întinse cu un volum mare de murdărie. Sistemul de filtrare inovator asigură un mediu fără praf, chiar și în cele mai extreme condiții.
Ce mașină de măturat este potrivită pentru mine?
Modelul perfect pentru fiecare provocare: de la mașini de măturat manuale la mașini de măturat-aspirat industriale - echipamentele Kärcher corespund așteptărilor clienților în ceea ce privește flexibilitatea și adaptabilitatea. Oferim toate tipurile de motorizare relevante pentru fiecare domeniu de aplicare - benzină, motorină, GPL sau electric.
Toate categoriile noastre de mașini de măturat într-o singură imagine:
Curățare ergonomică și cu emisii reduse de praf: mașinile de măturat și mașinile profesionale de măturat-aspirat acționate manual sau cu post de conducere curăță eficient fiecare colț, atât în exterior, cât și în interior.
O mașină, mai multe posibilități
Flexibile în utilizare, eficiente în practică: Mașinile de măturat-aspirat Kärcher impresionează pe toate planurile. Flexibilitatea lor, manevrarea ușoară și rezultatele perfecte de curățare fac ca sarcinile de măturat să fie mai ușoare ca niciodată.
Ce este o mașină de măturat-aspirat?
Măturare de înaltă performanță: Mașinile de măturat-aspirat elimină murdăria de orice fel de pe suprafețele interioare și exterioare. Prin ce se deosebesc de mașinile de măturat simple? În timpul utilizării, mașinile de măturat-aspirat dispersează praful cu ajutorul unei perii rolă, apoi aspiră praful cu ajutorul unei turbine de aspirare și îl transportă într-un sistem de filtrare.
Cum funcționează mașinile de măturat-aspirat?
Modelele diferite necesită principii de măturare diferite.
Principiul fărașului
Peria în formă de rolă se rotește în sens opus direcției de deplasare. Astfel murdăria este deplasată în partea din față a mașinii de măturat și ajunge în containerul de deșeuri (colectare directă a murdăriei). Mașinile de măturat cu împingere și mașinile industriale Kärcher funcționează conform acestui principiu.
Avantaje:
- Măturare cu praf redus datorită vitezelor mai mici ale periei și a "traseului de măturare" scurt.
- Mai puțină uzură a periei
- Ideal pentru murdăria densă și grea, precum și pentru praful fin
Principiul aruncării
Murdăria este colectată în direcția opusă direcției de deplasare și este mutată în containerul de deșeuri din spate prin intermediul periei principale în formă de rolă. Mașinile de măturat-aspirat împinse manual și mașinile de măturat-aspirat cu post de conducere Kärcher funcționează conform acestui principiu.
Avantaje:
- Containerul permite un nivel de umplere de până la 100%.
- Ideal pentru murdărie grosieră și ușoară
- Colectează cu ușurință murdăria grosieră cu ajutorul unei clapete pentru murdărie grosieră
- Vedere de ansamblu bună datorită poziției de ședere în față
Care sunt domeniile de aplicare pentru mașinile de măturat-aspirat?
Un singur utilaj, mai multe domenii de aplicare: mașinile de măturat-aspirat sunt utilizate în special pentru suprafețele mai mari din interior și exterior. În comparație cu măturile convenționale, acestea îndepărtează chiar și murdăria, praful și deșeurile mai dificile și mai persistente, rapid și eficient - cu un efort minim.
Domeniile tipice de utilizare a mașinilor de măturat/măturat-aspirat:
- Depozite și facilități logistice
- Fabrici
- Parcări și rampe de încărcare
- Industria alimentară și a băuturilor
- Facilități sportive și de agrement
- Industria siderurgică și metalurgică
- Industria electronică
- Industria farmaceutică și chimică
- Transporturi și industria transporturilor
- Centre de târguri și conferințe
Pe ce tipuri de pardoseală pot fi folosite mașinile de măturat/măturat-aspirat
Diferitele acoperiri de pardoseală și tipuri de murdărie impun cerințe diferite pentru mașinile de măturat-aspirat. Peria rolă standard este alegerea uzuală și se remarcă prin flexibilitate și durată lungă de viață. Cu toate acestea, aceeași perie rolă nu este potrivită pentru toate tipurile de pardoseală. De aceea, Kärcher oferă diverse soluții pentru a te ajuta să obții rezultate optime de curățare, indiferent de condițiile de utilizare.
O prezentare generală a diferitelor perii rolă:
Perie de măturat standard
- Duritate medie a perilor
- Utilizată pentru: murdărie stradală normală, frunze sau medii prăfuite pe asfalt, șapă sau piatră cubică
Perie principală de măturat, dură
- Peri semnificativ mai tari, printre care și cu inserții din oțel
- Utilizată pentru: suprafețe aspre și murdărie persistentă sau deșeuri grele
Perie principală de măturat, moale
- Peri moi
- Utilizată pentru: îndepărtarea murdăriei și a prafului fin de pe pardoselile netede din interior
Perie principală de măturat, antistatică
- Peri moi
- Utilizată pentru: curățarea eficientă a covoarelor la târguri comerciale sau la facilități sportive și hoteluri, de exemplu
- Următoarele mașini de măturat sunt recomandate pentru curățarea covoarelor și a gazonului artificial: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv.
Ce performanțe de suprafață au mașinile de măturat-aspirat?
Performanța mașinilor de măturat-aspirat variază și depinde de model și de echipare. O imagine de ansamblu a performanței de curățare a suprafețelor (pe oră) a diferitelor mașini de măturat-aspirat poate fi observată în tabelul de mai jos. Pentru comparație: performanța unei mături manuale disponibile în comerț se situează între 120 și 160 m² (max.).
Mașini de măturat-aspirat
Mașini de măturat-aspirat industriale
Performanța de curățare a suprafețelor (pe oră)
7200–28,000 m²
Mașini de măturat-aspirat
Mașini de măturat-aspirat cu post de conducere
Performanța de curățare a suprafețelor (pe oră)
5100–13,600 m²
Mașini de măturat-aspirat
Mașini de măturat-aspirat conduse manual
Performanța de curățare a suprafețelor (pe oră)
3375–4725 m²
Mașini de măturat-aspirat
Mașini de măturat/măturat aspirat cu acționare prin împingere
Performanța de curățare a suprafețelor (pe oră)
2800–3680 m²