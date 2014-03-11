MAȘINILE DE MĂTURAT ȘI MĂTURAT-ASPIRAT KÄRCHER

Ce mașină de măturat este potrivită pentru mine?

Modelul perfect pentru fiecare provocare: de la mașini de măturat manuale la mașini de măturat-aspirat industriale - echipamentele Kärcher corespund așteptărilor clienților în ceea ce privește flexibilitatea și adaptabilitatea. Oferim toate tipurile de motorizare relevante pentru fiecare domeniu de aplicare - benzină, motorină, GPL sau electric.

Toate categoriile noastre de mașini de măturat într-o singură imagine: