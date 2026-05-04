SISTEM DE FILTRARE A APEI

Sistemul compact de filtrare a apei WPC 120 UF transformă apa de la robinet în apă pură cu o calitate alimentară constant ridicată. Patru etape de filtrare elimină virusurile și bacteriile, precum și cele mai fine particule, îmbunătățesc gustul apei și rețin minerale importante. Sistemul nu are nevoie de o pompă sau de o conexiune electrică și poate fi instalat cu ușurință în fiecare gospodărie. Pentru un consum sigur de apă pentru întreaga familie în conformitate cu standardele de calitate.

0 Produse

Trei motive pentru a utiliza filtrul de apă WPC 120 UF

Filtrare eficientă

Sistemul puternic de filtrare în 4 etape elimină în mod fiabil particulele, cum ar fi microplasticele, reduce metalele grele și reziduurile de medicamente din apă și reține bacteriile și virusurile. În același timp, sunt reținute minerale valoroase, care sunt importante pentru organism și îmbunătățesc gustul apei.

Kärcher WPC 120 UF

Instalare și operare ușoară

Fără pompă, fără conexiune electrică: Filtrul de apă WPC 120 UF necesită doar o conexiune la apă și puțin spațiu; de exemplu, în dulapul de sub chiuveta din bucătărie. Modulul de dozare este ușor de instalat, putând fi operat ca un robinet normal și este inclus în pachetul de livrare

WPC 120 UF in the base cabinet under the kitchen sink

Întreținere ușoară

Schimbarea regulată a filtrului este suficientă pentru o funcționare fiabilă. Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință cu o singură rotire. Filtrul Pre-Pure trebuie schimbat aproximativ la fiecare 3 până la 6 luni (sau după 2.500 l); filtrele Hy-Protect și Post-Protect durează până la 12 luni (sau pentru filtrarea a 2.500 l).

WPC 120 UF filter replacement

Cum funcționează

Kärcher Pre-Pure-Filter

Filtru Pre-Pure

În prima și a doua etapă, un filtru de particule și un filtru de cărbune activ elimină din apă materiile în suspensie de dimensiuni mari și, ca urmare, prelungesc durata de viață a filtrelor următoare.

Kärcher Hy-Protect-Filter

Filtru Hy-Protect

Membrana de ultrafiltrare Hy-Protect elimină chiar și particule minuscule de până la 0,1 micrometri (de 500 de ori mai fine decât un fir de păr uman) - și astfel reține, de asemenea, virusurile și peste 99,9999% din bacterii.

Kärcher Post-Protect-Filter

Filtru Post-Protect

Filtrul cu cărbune activ din etapa a 4-a de filtrare reține clorul, reziduurile de medicamente și metalele grele și îmbunătățește gustul apei fără a afecta conținutul de minerale.

Ce face filtrul de apă Kärcher WPC 120 UF?

Filtrul de apă WPC 120 UF elimină în mod fiabil substanțele poluante și particulele din apa de la robinet, inclusiv:

Pictogram for viruses &amp; bacteria

Virusuri și bacterii

Pictogram for drug residues

Reziduuri de medicamente

Pictogram for chlorine

Clor

Pictogram for particles and microplastics

Particule și microplastice

Pictogram for heavy metals

Metale grele

Întrebări frecvente

Sistemul de filtrare a apei trebuie să fie instalat la locul de extracție (în general, în bucătărie) și să funcționeze cu apă de la robinet care să respecte standardele minime ale OMS pentru apa potabilă. Sistemul nu este potrivit pentru filtrarea apei sărate sau a apei din fântână.

Sistemul poate fi conectat la toate racordurile normale de apă de 3/8" din gospodărie. Cu ajutorul adaptorului inclus în set, sistemul de filtrare poate fi conectat și la robinetul existent. Nu este necesară o conexiune electrică.

Robinetul inclus în sfera de furnizare este destinat numai pentru extragerea igienică a apei filtrate, de exemplu, pentru băut, gătit sau spălat fructe și legume. Apa care nu trebuie filtrată, de exemplu pentru spălarea vaselor sau pentru curățenie, poate fi preluată de la robinetul menajer. Acest lucru degrevează filtrele și le prelungește durata de viață.

În comparație cu sistemele de osmoză, ultrafiltrarea sistemului nostru de filtrare a apei nu are nevoie de o conexiune electrică sau de o instalație suplimentară de apă reziduală și este mult mai accesibilă.