SISTEM DE FILTRARE A APEI
Sistemul compact de filtrare a apei WPC 120 UF transformă apa de la robinet în apă pură cu o calitate alimentară constant ridicată. Patru etape de filtrare elimină virusurile și bacteriile, precum și cele mai fine particule, îmbunătățesc gustul apei și rețin minerale importante. Sistemul nu are nevoie de o pompă sau de o conexiune electrică și poate fi instalat cu ușurință în fiecare gospodărie. Pentru un consum sigur de apă pentru întreaga familie în conformitate cu standardele de calitate.
Trei motive pentru a utiliza filtrul de apă WPC 120 UF
Filtrare eficientă
Sistemul puternic de filtrare în 4 etape elimină în mod fiabil particulele, cum ar fi microplasticele, reduce metalele grele și reziduurile de medicamente din apă și reține bacteriile și virusurile. În același timp, sunt reținute minerale valoroase, care sunt importante pentru organism și îmbunătățesc gustul apei.
Instalare și operare ușoară
Fără pompă, fără conexiune electrică: Filtrul de apă WPC 120 UF necesită doar o conexiune la apă și puțin spațiu; de exemplu, în dulapul de sub chiuveta din bucătărie. Modulul de dozare este ușor de instalat, putând fi operat ca un robinet normal și este inclus în pachetul de livrare
Întreținere ușoară
Schimbarea regulată a filtrului este suficientă pentru o funcționare fiabilă. Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință cu o singură rotire. Filtrul Pre-Pure trebuie schimbat aproximativ la fiecare 3 până la 6 luni (sau după 2.500 l); filtrele Hy-Protect și Post-Protect durează până la 12 luni (sau pentru filtrarea a 2.500 l).
Cum funcționează
Filtru Pre-Pure
În prima și a doua etapă, un filtru de particule și un filtru de cărbune activ elimină din apă materiile în suspensie de dimensiuni mari și, ca urmare, prelungesc durata de viață a filtrelor următoare.
Filtru Hy-Protect
Membrana de ultrafiltrare Hy-Protect elimină chiar și particule minuscule de până la 0,1 micrometri (de 500 de ori mai fine decât un fir de păr uman) - și astfel reține, de asemenea, virusurile și peste 99,9999% din bacterii.
Filtru Post-Protect
Filtrul cu cărbune activ din etapa a 4-a de filtrare reține clorul, reziduurile de medicamente și metalele grele și îmbunătățește gustul apei fără a afecta conținutul de minerale.
Ce face filtrul de apă Kärcher WPC 120 UF?
Filtrul de apă WPC 120 UF elimină în mod fiabil substanțele poluante și particulele din apa de la robinet, inclusiv: