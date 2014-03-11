Spălătorii vehicule
Curata autoturisme si camioane intr-un mod economic. Kärcher ofera o gama completa de sisteme de curatare la interior si la exterior a autoturismelor si vehiculelor comerciale: utilajele pentru spalatorii auto cu fise si de tip portal sunt durabile si asigura rezultate perfecte. Acestea au un consum redus de apa si sunt prietenoase cu mediul inconjurator. Conceptul nostru flexibil este perfect adaptat la cerintele dumneavoastra specifice - de la planificare la proiectare individuala. Kärcher este un producator de succes de statii de spalat cu experienta de zeci de ani. Experienta noastra ca producator de statii de spalat si miile de sisteme instalate va ofera siguranta unui partener de incredere. Echipa Kärcher pentru spalatorii auto este bucuroasa sa va sfatuiasca!
Spălătorii camioane
Kärcher oferă soluții complete de curățare pentru vehicule comerciale, adaptate tuturor tipurilor de vehicule și cerințelor specifice.
Spălătorii Self Service
Indiferent dacă este vorba despre un centru de spălare auto self-service sau o stație de carburant, spălătoriile cu fise Kärcher sunt pregătite să răspundă tuturor cerințelor.
Aspiratoare self-service
Aspiratoare cu fise si echipamente pentru zona de servicii de la Kärcher atrag o cifra de afaceri suplimentara.
Spălătorii auto tunel cu perii
Sustenabil și curat. Cu spălătoriile auto tunel cu perii
Spălare cu rezultate excelente și un număr mare de mașini spălate cu o investiție rezonabilă și o bună utilizare a spațiului? Toate acestea sunt posibile cu o spălătorie auto cu perii foarte performantă.
Pe măsură ce mașinile devin din ce în ce mai ecologice, la fel trebuie să se întâmple și în cazul spălătorilor auto cu perii. În sectorul de curățare a vehiculelor, factorul decisiv pentru succes este productivitatea. Creșterea productivității are ca efect direct îmbunătățirea rezultatului operațional.
Sistemele de spălătorii cu perii robuste fabricate în Germania sunt deosebit de economice și perfecte pentru serviciile de spălare mașini din reprezentanțele auto, companiile de închiriere autovehicule, atelierele auto sau pentru utilizarea în stațiile de benzinării, centre comerciale și lanțuri de supermarketuri. Proprietarii și operatorii beneficiază de rezultate de spălare fiabile, efort de întreținere redus, precum și de costuri de investiție și de operare reduse.
Dură cu murdăria. Delicată cu vehiculele.
Periile din material CareTouch ale spălătoriilor auto cu perii, mai exact o polietilenă (PE) spumată specială garantează îndepărtarea deosebit de delicată a murdăriei de pe suprafața vehiculelor. De asemenea, șamponul este un factor cheie în cazul spălării cu perii dacă doriți o curățare puternică care îndepărtează murdăria dificilă și spală delicat în același timp.
Unitate planetară de spălare a roților
La spălătoriile auto cu perii, unitatea de curățare cu presiune înaltă a roților utilizată în mod individual optimizează curățarea prealabilă a jantelor și a zonei pragului. Obineți o curățare eficientă a jantelor cu ajutorul curățării integrate a pasajelor de roți. Pentru reglarea înălțimii la nivelul roților, unitatea de spălare se deplasează într-o curbă în S, ajungând astfel întotdeauna la partea centrală.
Detectarea conturului
Periile separate se adaptează perfect contururilor vehiculului datorită decalajului vertical al axei. În modul înainte, periile pentru părțile laterale sunt așezate la un unghi de până la 12° în diagonală față de vehicul, astfel încât zona superioară să fie detectată și curățată eficient. În modul înapoi, periile se deplasează vertical după cum este necesar pentru a curăța eficient zona pragului.
CW 1 Klean!Fit
Simplu. Robust. De încredere.
Soluția perfectă pentru dealerii auto și companiile de închirieri auto care utilizează spălătoriile auto cu perii în principal pentru propriul serviciu.
CW 3 Klean!Star
Rapid. Eficient. Elegant.
Soluția flexibilă care îndeplinește cele mai importante și sofisticate cerințe ale oricărei afaceri de spălătorie auto cu perii de tip portal.
CW 5 Klean!Star iQ
Inteligentă. Precisă. WOW.
Soluția impresionantă pentru operatorii care doresc să îmbunătățească experiența clienților lor de spălare a autovehiculelor.
Spălătorii pentru camioane
Când vine vorba de vehicule comerciale, performanța este esențială. Acest principiu se aplică și în cazul curățării profesionale a acestora. Kärcher oferă soluții complete și perfect coordonate pentru spălarea camioanelor, autobuzelor și vehiculelor municipale, punând întotdeauna accent pe eficiență și rentabilitate. Fiabilitatea și flexibilitatea sunt garantate de tehnologia ce necesită întreținere redusă, de operarea ușoară și de modularitatea sistemului.
Gama noastră de servicii include totul – de la spălătoriile tip tunel și spălătoriile pentru camioane mobile cu o singură perie, până la agenți de curățare adecvați și sisteme ecologice de tratare a apei. Beneficiezi de experiența de peste 80 de ani a profesioniștilor noștri în acest domeniu.
Flexibilitate pentru companiile de transport marfă
Companiile de transport marfă dispun de obicei de flote formate din diferite tipuri de vehicule comerciale, fiecare având cerințe specifice de curățare. Cu spălătoriile noastre pentru camioane și vehicule comerciale, poți curăța perfect fiecare tip de vehicul.
Economie de timp pentru companiile de autobuze
Timpul și aspectul curat sunt esențiale pentru orice companie de autobuze.
Sistemele noastre de spălătorii auto tunel de înaltă performanță pentru vehicule comerciale curăță autobuzele rapid și eficient. Astfel, economisiți timp, iar autobuzele vor fi întotdeauna curate.
Eficiența costurilor pentru municipalități
Pentru municipalități, ceea ce contează cel mai mult privind curățarea vehiculelor comerciale este eficiența costurilor. Sistemele noastre de curățare perfect echilibrate sunt accesibile, eficiente din punct de vedere al costurilor și profitabile pe termen lung.
Versatilitate pentru stațiile de spălătorii
În spălătorii, sistemele de spălare trebuie să fie foarte versatile pentru a face față diferitelor activități de curățare. Gama variată de vehicule necesită o flexibilitate ridicată, de la spălătorii auto până la spălătorii camioane. Sistemele Kärcher îndeplinesc toate cerințele clienților.
Economică și fiabilă: Kärcher TB.
Spălătoriile pentru camione TB de la Kärcher sunt extrem de versatile: programele de spălare pot fi ajustate în funcție de cerințele operatorului și pot fi îmbunătățite individual dintr-o gamă extinsă de echipamente. Sistemul inovator și performant de spălare a vehiculelor comerciale este perfect pentru întreținerea regulată a diferitelor tipuri de vehicule de la companiile de transport, spălătorii, dealeri auto sau municipalități.
Rezultatele de curățare sunt întotdeauna impresionante
- Proces de spălare sigur: barieră luminoasă pentru detectarea conturului vehiculului.
- Spălare delicată a vehiculelor: convertor de frecvență pentru a proteja sistemul și pentru o curățare delicată.
- Siguranță ridicată: deflectoare de roți pentru poziționarea în siguranță a vehiculelor în sistem.
- Instrucțiuni simple pentru șofer: Lumină de poziționare opțional pe portal sau separat în fața portalului.
- Reglabilă pe înălțime și lățime: Sistemul adaptabil îi permite să fie utilizat în aproape orice spălătorie auto.
- Perii delicate ideale pentru autobuze: echipamentul testat Carlite curăță eficient și protejează vopseaua.
- Stabilitate în timpul procesului de spălare: Software-ul de control monitorizează consumul de energie al periilor și garantează o presiune de contact constantă în orice moment.
- Potrivit pentru orice vehicul: Rulmentul inovator al periei laterale sprijină detectarea conturului și asigură rezultate de curățare strălucitoare pentru orice tip de vehicul
Spălătorii auto self-service
Performanța întâlnește sustenabilitatea
Așteptările clienților tăi nu se rezumă la o simplă spălare. Kärcher combină calitatea cu inovația. Designul modern și caracteristicile extrem de eficiente ale spălătoriilor auto self-service garantează rezultate perfecte de curățare.
Spălătoriile self-service de la Kärcher se remarcă prin utilizarea eficientă a resurselor, tehnologia de curățare ecologică și consumul redus de energie. Performanța, fiabilitatea și eficiența sunt întotdeauna în prim-planul unei afaceri profitabile de spălătorie auto self-service.
Componentele sistemului perfect coordonate de la Kärcher funcționează întotdeauna într-o manieră economică și orientată spre profit. În plus, spălătoriile auto self-service pot fi adaptate individual la cerințele clienților tăi – un câștig pentru tine și pentru clienții tăi.
Programe configurabile de curățare și îngrijire pentru spălătoriile self-service
Cea mai delicată și sustenabilă tehnologie de spălare a autovehiculelor cu spălătoriile self-service de la Kärcher. Fii sigur de rezultate perfecte de curățare, atât în exterior, cât și în interiorul mașinii, cu aspiratorul nostru configurabil individual pentru utilizarea în regim self-service.
Spuma activă Kärcher Power asigură o curățare puternică, eficientă și impresionantă, transformând curățarea vehiculului într-o experiență. Pistolul pentru spumă activă Power acoperă întregul vehicul cu o cantitate mare și eficientă de spumă în doar câteva secunde, îndepărtând eficient și delicat murdăria dificilă și resturile de insecte.
Utilizarea confortabilă a pistolului MultiApp îți oferă două opțiuni: curățare prealabilă completă sau spălare delicată a vehiculului cu spumă intensă, fără niciun fel de perie. Se poate alege oricare dintre aceste două opțiuni, rapid și intuitiv, direct de pe pistol.
Programe standard ale spălătoriilor self-service:
- Spălare cu presiune înaltă cu apă caldă: îndepărtează murdăria dificilă, inclusiv praful, uleiul și unsoarea.
- Spălare cu spumă: cu apă caldă, perie și spumă activă dizolvă murdăria persistentă.
- Clătire cu apă rece: îndepărtează reziduurile de agent de curățare și murdăria desprinsă ca urmare a spălării cu presiune înaltă sau cu peria.
- Ceară: se aplică un strat protector lucios, hidrofug și de durată pentru a izola suprafața.
- Îngrijire Top Care: apă cu osmoză și o ceară lichidă pulverizată pentru protecție și luciu final, se aplică și se usucă fără a lăsa urme sau pete.
Programe suplimentare ale spălătoriilor self-service:
- Detergent pentru jante: îndepărtează delicat și eficient murdăria dificilă, cum ar fi praful generat de uzura anvelopelor sau de discurile de frână și sarea de drum, pentru a reda strălucirea jantelor.
- Îndepărtarea murdăriei: elimină murdăria persistentă într-o clipă.
- Îndepărtarea insectelor: îndepărtează resturile de insecte de pe parbriz, faruri și caroserie fără a lăsa nimic în urmă.
- Spumă intensivă: potrivită pentru curățarea prealabilă sau spălarea eficientă a vehiculului în întregime cu pistolul MultiApp, fără a folosi perii.
- Microemulsie: vopseaua, unsoarea, rășina și gudronul nu au nicio șansă. Îndepărtează chiar și murdăria persistentă, des întâlnită.
- Lustruire cu spumă: protecție, îngrijire și luciu de durată, protejând vehiculul de influențele externe și îmbunătățind menținerea valorii.
Curăță economic mașinile și vehiculele grele de marfă
Conceptul nostru flexibil se adaptează perfect nevoilor tale – de la planificare până la proiectare personalizată. Kärcher are zeci de ani de experiență în producerea de spălătorii auto. Experiența noastră ca producător de spălători auto și miile de sisteme instalate îți garantează siguranța unui partener experimentat. Echipa noastră specializată în spălătoriile auto este pregătită să te consilieze!
Satisfacție de la bun început: sistemele Kärcher
Kärcher asigură satisfacție de la început pentru reprezentanțele auto, stațiile de service, investitori și centrele de spălare. Oferim soluții sofisticate pentru fiecare tip de utilizare și fiecare operator, garantând calitate excepțională și eficiență din punct de vedere al costurilor. Poți conta pe noi întotdeauna – și așa a fost timp de 80 de ani.
Achiziționarea unei spălătorii auto Kärcher – o investiție rentabilă
Construirea unei noi spălătorii auto self-service sau a unei spălătorii tunel Kärcher începe cu o consultare atentă cu clientul, în cadrul căreia evaluăm profitabilitatea și locația pentru a determina dimensiunea optimă a unității și/sau echipamentelor necesare. Ulterior, spălătoria auto este configurată și planificată conform preferințelor tale. Fie că vrei să achiziționezi o spălătorie auto tunel, self-service sau pentru vehicule comerciale, te vom ghida în procesul de cercetare preliminară, planificare a modurilor de utilizare și obținere a autorizațiilor pentru apă. De asemenea, te vom sprijini pentru punerea în funcțiune a spălătoriei auto. Oferim servicii complete pentru întreaga fază de planificare și implementare. Sistemul „la cheie” va fi construit exact conform nevoilor tale. Colaborăm cu parteneri de încredere pentru a asigura livrarea unor soluții de calitate superioară și îți vom oferi sprijin continuu, inclusiv pentru finanțarea spălătoriei tale auto Kärcher.
Servicii de asistență chiar și după prima pornire
Chiar și după planificarea și construirea spălătoriei tale auto Kärcher, suntem alături de tine prin serviciile noastre de asistență pentru operator și operare, pregătire și familiarizare tehnică, servicii clienți și asistență marketing, pentru a ne asigura că poți profita la maximum de spălătoria ta auto.
Kärcher primește Premiul Cele Mai Bune Mărci
Reputatele reviste AUTOHAUS și Auto Service Praxis (asp) au acordat premii celor mai populare mărci din industria auto. Kärcher a obținut locul întâi la categoria spălătorii auto. Cercetarea Cele Mai Bune Mărci a fost realizată de Institutul de Cercetare Puls, pentru a identifica furnizorii cu cele mai bune imagini de marcă pentru 12 grupuri de produse. Chestionarul a fost aplicat pe un eșantion de 650 de cititori AUTOHAUS și asp.
Kärcher a ieșit pe primul loc în categoria spălătorii auto.
Kärcher se numără printre Cele Mai Bune Mărci ale anului 2014
Într-un sondaj realizat de revista WERKSTATT, Kärcher a fost votată de cititori ca fiind cea mai bună marcă din categoria „spălătorii auto mobile și staționare”. Sondajul a inclus 93 de mărci din 12 categorii de produse, formând un eșantion reprezentativ pentru majoritatea brandurilor de pe piața germană. Aproape 400 de cititori experți au participat la sondaj, care a fost desfășurat cu asistența organizației specializate DEKRA.
Suntem aici pentru tine!
Oferim soluții personalizate și asistență profesională și suntem bucuroși sa răspundem tuturor întrebărilor referitoare la spălătoriile auto și sistemele de curățare a vehiculelor. Toți angajații noștri au cunoștințe temeinice și vă pot asista telefonic în mod profesionist în orice ține de sistemele, mașinile și detergenșii noștri. Vă puteți face și o programare personală.
Telefon:
Call Center 0372.709.003
Email:
office.ro@karcher.com