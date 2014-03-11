Spălătorii vehicule

Sustenabil și curat. Cu spălătoriile auto tunel cu perii

Spălare cu rezultate excelente și un număr mare de mașini spălate cu o investiție rezonabilă și o bună utilizare a spațiului? Toate acestea sunt posibile cu o spălătorie auto cu perii foarte performantă.

Pe măsură ce mașinile devin din ce în ce mai ecologice, la fel trebuie să se întâmple și în cazul spălătorilor auto cu perii. În sectorul de curățare a vehiculelor, factorul decisiv pentru succes este productivitatea. Creșterea productivității are ca efect direct îmbunătățirea rezultatului operațional.

Sistemele de spălătorii cu perii robuste fabricate în Germania sunt deosebit de economice și perfecte pentru serviciile de spălare mașini din reprezentanțele auto, companiile de închiriere autovehicule, atelierele auto sau pentru utilizarea în stațiile de benzinării, centre comerciale și lanțuri de supermarketuri. Proprietarii și operatorii beneficiază de rezultate de spălare fiabile, efort de întreținere redus, precum și de costuri de investiție și de operare reduse.