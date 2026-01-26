PURIFICATOR DE AER
Interiorul este noul exterior. Fie că lucrăm de acasă, ne relaxăm sau dormim: petrecem o mare parte din timp în interior. Prin urmare, asigurarea unui aer curat în interior este o idee bună. Totuși, nu este ceva neobișnuit ca aerul de afară să fie mai poluat decât aerul din interiorul locuinței. Acesta este motivul pentru care purificatoarele de aer puternice Kärcher AF sunt soluția perfectă, deoarece nu numai că filtrează în mod fiabil polenul și praful fin care își fac loc înăuntru atunci când deschideți fereastra, dar elimină în mod eficient și silențios virușii, praful din casă și mirosurile neplăcute din aerul din încăpere. Aerul proaspăt și curat este deosebit de important pentru persoanele care suferă de alergii. Purificatoarele de aer fac într-adevăr diferența - și veți simți asta la fiecare respirație.
De ce este o idee bună să folosiți un purificator de aer în locuința dumneavoastră.
Dacă v-ați întrebat vreodată cât de important este aerul, încercați doar să vă țineți respirația timp de câteva secunde. Pentru ca noi să ne simțim bine și să putem munci, învăța sau să ne refacem în mod eficient, aerul pe care îl respirăm trebuie să fie curat. Kärcher oferă diverse purificatoare de aer pentru diferite situații de viață, iar cu modul automat inteligent, dispozitivul își adaptează continuu performanța la calitatea actuală a aerului.
Purificare eficientă a aerului - pentru aer curat.
Purificatoarele de aer Kärcher funcționează cu filtrare foarte eficientă HEPA 13 cu cărbune activ și o acoperire antibacteriană. Astfel, filtrează 99,95% din toate particulele mai mari de 0,3 µm din aerul din încăpere. Deci, purificatoarele noastre de aer ajută împotriva mirosurilor neplăcute și a sporilor de mucegai și elimină bacteriile, aerosolii, vaporii chimici, pulberile în suspensie, polenul și alergenii.
Funcționare silențioasă - pentru utilizare plăcută.
Purificatoarele de aer AF sunt dotate cu ventilatoare și motoare de înaltă calitate și deosebit de silențioase, precum și canale de aer silențioase. Pe scurt: Vă puteți concentra pe lucrurile importante în viață, fără zgomote care să vă distragă atenția.
Debit de aer ridicat - pentru purificare rapidă a aerului.
Motoarele puternice, foarte eficiente și, totuși, silențioase asigură o performanță ridicată și schimb rapid al aerului. Puteți respira liber, fără griji.
Caracteristici
De ce sunt în stare purificatoarele de aer Kärcher?
Purificatoarele de aer Kärcher pot filtra o varietate mare de diferiți poluanți din aer în toate spațiile interioare, datorită filtrului HEPA 13 și a filtrului antibacterian cu cărbune activ:
Patogeni și aerosoli
Vapori chimici
Pulberi în suspensie
Alergeni
Mirosuri neplăcute
Spori de mucegai
Domenii de utilizare
Camera de zi și dormitor
Praful se acumulează rapid, în special în încăperile în care petreceți mult timp. Purificatoarele de aer compacte AF filtrează eficient pulberile fine, polenul și bateriile din aer, fără a ocupa mult spațiu.
Bucătărie
Cunoașteți problema - mirosul prânzului persistă câteva ore mai târziu. Filtrele de aer din gama AF rezolvă această problemă.
Spațiul de lucru
Dacă lucrați de acasă în propriul birou, aveți nevoie de un mediu de lucru plăcut. Filtrul de aer Kärcher garantează un aer curat în încăpere, ceea ce crește puterea de concentrare.
Garaj
Propriul colț de bricolaj în garaj este minunat - dar, în general, asta înseamnă prezența prafului și a vaporilor chimici. Cu filtrele de aer AF, meșterii amatori pot respira din nou ușor.
Cămară și pod
Cămările și podurile sunt pline de praf. Dacă doriți să întindeți rufele la uscat sau să păstrați alimente, veți fi încântați de filtrele eficiente încorporate în purificatoarele de aer Kärcher.
Întrebări frecvente
Accesorii
Înlocuirea regulată a filtrului HEPA 13 asigură o performanță ridicată constantă și, prin urmare, o calitate bună a aerului.
Purificator de aer profesional
Purificatoarele de aer de la Kärcher sunt potrivite pentru spații mai mari, cum ar fi birouri închise, instituții educaționale, restaurante și cafenele, deoarece asigură aer proaspăt și curat în încăperile de până la 100 metri pătrați.