PURIFICATOR DE AER

Domenii de utilizare

Camera de zi și dormitor

Praful se acumulează rapid, în special în încăperile în care petreceți mult timp. Purificatoarele de aer compacte AF filtrează eficient pulberile fine, polenul și bateriile din aer, fără a ocupa mult spațiu.

Bucătărie

Cunoașteți problema - mirosul prânzului persistă câteva ore mai târziu. Filtrele de aer din gama AF rezolvă această problemă.

Spațiul de lucru

Dacă lucrați de acasă în propriul birou, aveți nevoie de un mediu de lucru plăcut. Filtrul de aer Kärcher garantează un aer curat în încăpere, ceea ce crește puterea de concentrare.

Garaj

Propriul colț de bricolaj în garaj este minunat - dar, în general, asta înseamnă prezența prafului și a vaporilor chimici. Cu filtrele de aer AF, meșterii amatori pot respira din nou ușor.

Cămară și pod

Cămările și podurile sunt pline de praf. Dacă doriți să întindeți rufele la uscat sau să păstrați alimente, veți fi încântați de filtrele eficiente încorporate în purificatoarele de aer Kärcher.