Curățați mai des într-o locuință cu animale de companie

Atunci când locuiești cu câini, pisici, porcușori de Guineea sau iepuri, o curățenie generală pe săptămână nu este suficientă: urme de labe murdare pe podea, mâncare în jurul bolului de mâncare și fire de păr ale animalelor de companie își găsesc drumul prin toată casa. Aspiratoarele noastre fără fir sunt întotdeauna la îndemână și gata să depășească orice provocare de curățare, chiar și în zonele greu accesibile, ajutându-te să cureți casa într-un mod rapid și flexibil, potrivit nevoilor tale.



Adio, fire de păr!

Dacă ai un animal de companie, vei fi familiarizat cu această situație: părul de la prietenul patruped se răspândește rapid în întreaga casă - chiar și atunci când tocmai ai terminat de măturat și de curățat. Firele de păr ale animalelor de companie sunt deosebit de rezistente în covoare și preșuri. O mătură convențională nu este de ajutor aici, deoarece nu îndepărtează în mod fiabil firele fine de păr. Noile aspiratoare verticale de la Kärcher cu duza activă de podea sunt foarte eficiente pentru îndepărtarea firelor de păr de animale de companie de pe mochetele din material textil.



Nisip pentru pisici? Nicio problemă!

Nisipul din litieră ajunge să fie împrăștiat cu generozitate în afara acesteia. Aceasta este o sarcină de curățare pe care aspiratorul nostru o poate face în cel mai scurt timp. Granulele mici pot fi aspirate rapid și ușor. Acest lucru este foarte recomandat deoarece granulele pot zgâria podelele dacă sunt călcate accidental.