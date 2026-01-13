ASPIRATOARE
Aspiratoarele Kärcher combină puterea mare de aspirare cu manevrabilitatea și flexibilitatea. Indiferent dacă locuiești într-o garsonieră, într-o casă sau suferi de alergii, Kärcher are aspiratorul potrivit pentru orice nevoie.
Aspiratoare verticale cu acumulator
VC 7 Cordless yourMax
VC 6 Cordless ourFamily
VC 4 Cordless myHome
Tehnologie inovatoare a senzorului de praf
Aspiratorul vertical VC 7 Cordless yourMax face curățarea mai eficientă și mai ușoară. Senzorul inovator de praf detectează automat murdăria și reglează puterea. Reglarea inteligentă a puterii asigură o utilizare eficientă a acumulatorului, cu o durată de funcționare de până la 60 de minute. Aspirarea nu a fost niciodată mai simplă și convenabilă!
Libertate de mișcare cu ajutorul acumulatorului litiu-ion
Ce iese în evidenţă la un aspirator vertical fără fir este libertatea maximă de mişcare, puterea mare de aspirare şi greutatea scăzută. Acumulatorii puternici preiau sarcina grea de aspirare din orice colţ, iar accesoriile ajută la creşterea eficienţei şi a versatilităţii gamei de aspiratoare verticale fără fir.
Un aspirator ușor de utilizat
Poţi regla puterea aspiratorului vertical în funcţie de utilizarea specifică. Modul Boost este ideal pentru o curăţare mai concentrată pe murdărie, oferind o putere suplimentară, iar butonul de blocare permite o mai mare uşurinţă în manevrarea aspiratorului, nefiind necesar să ţii butonul apăsat.
Duză activă pentru podea
Rolele motorizate şi manevrabilitatea extremă permit aspirarea şi curăţarea eficientă şi fără efort, chiar şi în zone greu accesibile, precum spaţiile înguste sau sub mobilă.
Duza de podea a aspiratoarelor verticale VC 7 Cordless și VC 6 Cordless este dotată cu LED şi asigură o mai mare vizibilitate a murdăriei, ducând astfel la o aspirare eficientă şi completă.
O gamă largă de opțiuni de utilizare a acestor aspiratoare verticale
Opțiuni inteligente de montare pentru o gamă variată de accesorii, care fac aspiratoarele verticale și mai versatile.
Sistem eficient de filtrare
Sistemul de filtrare în trei etape, care cuprinde filtrul ciclon, filtrul de admisie și filtrul de igienă HEPA* (VC 7 Cordless și VC 6 Cordless) asigură un aer evacuat foarte curat.
Filtrele sunt ușor de curățat și înlocuit, prelungind durata de viață a aspiratorului.
*EN 1822:1998.
Golirea recipientului de praf printr-o singură apăsare
Murdăria este golită uşor şi igienic prin apăsarea unui singur buton, fără a intra în contact cu aceasta.
Suport de perete practic
Folosind suportul de perete, aspiratorul poate fi depozitat rapid și ușor și este gata de utilizare oricând este necesar. Suportul de perete al lui VC 7 Cordless yourMax și VC 6 Cordless ourFamily acționează în același timp și ca un încărcător convenabil.
Aspiratorul vertical VC 7 Cordless yourMax
Transformă aspiratul într-o experiență de curățare extraordinară: aspiratorul vertical VC 7 Cordless yourMax este impresionant prin tehnologia de ultimă generație și dotările cuprinzătoare, fiind totodată comod de utilizat.
Senzorul inovator de praf detectează murdăria și ajustează puterea de aspirare în consecință, asigurând utilizarea eficientă a timpului de funcționare al acumulatorului de până la 60 de minute. Motorul BLDC puternic de 350 wați și tensiunea acumulatorului de 25,2 V fac aspirarea mult mai ușoară. Funcția Boost îți oferă o putere suplimentară prin apăsarea unui buton.
Alte avantaje includ golirea ușoară a recipientului pentru praf cu 1 clic, designul ergonomic al aspiratorului vertical pentru curățarea zonelor greu accesibile și luminile LED de pe duza activă pentru pardoseală, care fac praful mai vizibil. Curățarea filtrului nu putea fi mai simplă datorită uneltei speciale și a filtrului de schimb incluse în pachet. Cu ajutorul diferitelor duze, curățarea este floare la ureche în orice locație: duza pentru spații înguste elimină murdăria din colțuri și spații înguste, duza 2 în 1 este instrumentul perfect pentru curățarea mobilei și a tapițeriei, iar peria moale este ideală pentru curățarea suprafețelor delicate. Alte caracteristici practice ale aspiratorului vertical VC 7 includ indicatorul de stare a acumulatorului și suportul de perete cu funcție de încărcare.
Aspiratorul vertical VC 6 Cordless ourFamily
Curățenia poate fi cu adevărat simplă, mai ales cu un aspirator vertical performant, precum VC 6 Cordless yourFamily. Cu acest aspirator vertical, aspirarea devine o activitate plăcută. Funcțiile inteligente includ: golirea recipientului de praf printr-o singură apăsare, funcția boost, un design ergonomic care îți permite să ajungi ușor în locurile greu accesibile și lumini LED pe duza activă pentru podea, care fac praful mai vizibil și asigură o curățare perfectă.
Alte beneficii ale acestui aspirator vertical includ un timp de funcționare al acumulatorului de 50 de minute, un instrument de curățare a filtrelor și un indicator ușor de citit pentru starea acumulatorului. Zgomotul redus este un alt avantaj, care face aspirarea cu VC 6 Cordless o experiență și mai plăcută.
Aspiratorul vertical VC 4 Cordless myHome
Libertatea maximă de mișcare se combină cu confortul suprem: Aspiratorul vertical VC 4 Cordless myHome, cu o durată de funcționare a acumulatorului de până la 30 de minute, îți oferă posibilitatea de a curăța fără a trage după tine un aparat mare.
Funcțiile inteligente ale acestui aspirator vertical fără fir fac din aspirare o experiență cu adevărat plăcută: golirea recipientului de praf printr-o simplă apăsare de buton, funcția Boost, modul silențios, designul ergonomic și duza activă pentru podea, care asigură o aspirare perfectă a murdăriei de pe podelele dure și covoare, de fiecare dată.
Aspiratoare cu sac
Aspirator cu sac VC 2
Aspiratorul cu sac compact VC 2 de la Kärcher este perfect pentru a fi utilizat în apartamente sau locuințe mai mici. Poate fi depozitat în spații mici și oferă rezultate de curățare eficiente. Mai mult, aspiratorul cu sac VC 2 impresionează prin numeroasele funcții convenabile, precum debobinarea automată a cablului, mânerul de transport pliabil, controlul puterii variabile de pe aparat și compartimentul de depozitare al accesoriilor. Debobinarea automată îți permite să ascunzi cu ușurință cablul aspiratorului cu sac după utilizare, iar mânerul de transport pliabil îți oferă posibilitatea de a căra acest aspirator cu sac cu ușurință, pe scări și în orice situație. Modelul Premium include și o duză de parchet pentru a asigura o curățare delicată a parchetului și a podelelor dure.
Tehnologia cu sac
Aspiratoarele cu sac Kärcher sunt foarte igienice, deoarece murdăria și praful aspirate sunt prinse eficient în sac. Când sacul este plin, acesta poate fi scos rapid și curățat fără a intra în contact cu murdăria sau a genera praf. Această caracteristică este apreciată în special de persoanele care suferă de alergii.
Înfășurarea automată a cablului
După utilizare, cablul poate fi debobinat rapid și ușor.
Mâner de transport rabatabil
Mânerul de transport pliabil face ca acest aspirator să fie ușor de cărat, chiar și pe scări.
Reglarea puterii de pe aparat
Putere adaptată: puterea de aspirare a acestui aspirator poate fi setată la orice nivel pentru a se potrivi cerințelor tale.
Compartiment de depozitare pentru accesorii
Accesoriile acestui aspirator pot fi depozitate pe dispozitiv pentru a fi întotdeauna la îndemână.
Aspiratoare fără sac
Aspiratorul fără sac VC 3
Noul aspirator fără sac VC 3 cu tehnologie multi-ciclon de la Kärcher este perfect pentru apartamente și locuințe mai mici datorită dimensiunii sale compacte. Poate curăța eficient podelele dure și covoarele, iar duza pentru spații înguste a acestui aspirator fără sac și peria moale de praf asigură o curățenie impecabilă, chiar și în cele mai înguste spații și pe suprafețele delicate.
Alte avantaje ale acestui aspirator fără sac includ filtrul igienic HEPA, care captează chiar și cea mai fină murdărie, precum polenul sau alți alergeni, precum și poziția sa de parcare, care facilitează depozitarea.
Tehnologia multi-ciclon
Gama de aspiratoare fără sac cu tehnologie multi-ciclon Kärcher colectează murdăria într-un recipient transparent ce poate fi golit cu uşurinţă, spre deosebire de alte aspiratoare ce colectează murdăria în saci de filtrare. Nu necesită înlocuirea sacilor filtranți scumpi, iar coşul colector se curăţă simplu şi rapid, acesta arătându-ţi şi când este necesară golirea lui.
Poziție de parcare
Funcția practică a poziției de parcare îţi permite să depozitezi aspiratorul rapid și sigur în timpul pauzelor de lucru.
Recipient transparent pentru murdărie
Nu numai că recipientul pentru murdărie arată când trebuie golit, dar conținutul său poate fi eliminat în cel mai scurt timp.
Înfășurarea automată a cablului
După utilizare, cablul poate fi debobinat rapid și ușor.
Duză de podea detașabilă
Posibilitarea de a atașa accesorii pentru curăţarea eficientă a fiecărei zone din locuinţa ta.
Aspiratoare de mână
Ajutor de nădejde în sarcinile de zi cu zi
Murdăria nu are nicio șansă în fața acestui aspirator cu baterie. Cu o greutate redusă, aspiratorul de mână CVH 2 este compact, ușor de manevrat și un adevărat ajutor în gospodărie, fie în bucătărie, sufragerie, dormitor sau chiar în mașină.
Cereale sub masă? Nisip din litiera pisicii? Murdărie persistentă pe covoare? Toate acestea devin istorie cu ajutorul acestui aspirator de mână. Acesta este reîncărcabil și îmbină designul compact cu performanță de top și putere, asigurând aspirarea chiar și a resturilor mai mari, oriunde, oricând și cu maximă mobilitate.
Sistem de filtrare eficient
Blocarea eficientă a murdăriei este garantată de sistemul nostru de filtrare în doi paşi, care utilizează un pre-filtru cu plasă din metal fin pentru a reţine eficient particulele mai mari de praf. O funcţie specială este filtrul de igienă HEPA 12 (EN 1822: 1998) ce asigură un aer emis curat, capturând cu succes chiar şi cele mai fine particule. Acest filtru poate fi curăţat şi înlocuit cu uşurinţă, prelungind astfel durata de viaţă a acestui aspirator de mână.
Curățarea interiorului mașinii
Manevrabilitatea acestui aspirator de mână se îmbină perfect cu funcția puternică de aspirare: aspiratorul cu baterie curăță rapid suprafețele din mașină precum: panouri de bord, scaune de mașină și covorașe, ajungând chiar și în zonele greu accesibile și revigorând interiorul mașinii tale.
Duză pentru spații înguste 2 în 1
De la rafturi și tastaturi până la îmbinări și spații înguste: Duza pliabilă este potrivită în special pentru suprafețe delicate și zone dificil de ajuns.
Curățare simplă
Răsuceşti, scoţi filtrul şi goleşti: recipientul pentru deşeuri din plastic poate fi scos uşor din aspirator şi clătit cu apă curată.
Motor de putere
Motorul BLDC se remarcă prin tehnologia sa fără perii, făcând aparatul mai uşor, mai durabil şi mai puternic. Acest lucru înseamnă că acest aspirator poate îndepărta rapid murdăria, fără reziduuri.
Stație de încărcare practică
Depozitare practică, încărcare eficientă. Foloseşte staţia economică şi modernă pentru a depozita şi încărca aspiratorul de mână. Astfel, economiseşti spaţiu şi ai şi aspiratorul mereu la îndemână, gata de utilizare.
Aspiratoare cu filtrare prin apă
Aspiratorul cu filtrare prin apă DS 6
Aspiratorul cu filtrare prin apă DS 6 garantează podele curate și asigură un aer emis mult mai curat, cu până la 99,5% mai puțin praf. Acesta îmbunătățește în mod semnificativ calitatea aerului și, implicit, clima din interior, fiind ideal în special pentru persoanele cu alergii.
Cum funcționează aspiratorul cu filtrare prin apă
Aspiratorul cu filtrare prin apă DS 6 este o alegere inovatoare și igienică față de aspiratoarele standard cu sac de filtrare. Acest aspirator cu filtrare prin apă funcționează folosind puterea naturală a apei, obținând rezultate excelente în eliminarea alergenilor și îmbunătățirea calității aerului. Prin această tehnologie inovatoare, apa din filtru este pusă în mișcare la viteză mare, filtrând eficient praful aspirat din aer. Rezultatul? Un aer evacuat extrem de proaspăt, ideal chiar și pentru cei care suferă de alergii, deoarece nu mai există saci de filtrare care să permită multiplicarea alergenilor. Un alt beneficiu pentru persoanele alergice este faptul că nu mai este generat praf atunci când aspiratorul este golit.
- Filtrul cu apă transparent reţine murdăria grosieră în siguranţă, prevenind generarea de praf şi menţinând puterea de aspirare.
- Filtrul intermediar, lavabil şi de lungă durată, reţine particulele aeriene mici din aerul umed condensat.
- Filtrul special HEPA 13 blochează 99,5% din polen, spori de ciuperci, bacterii și excreții ale acarienilor de praf.
Filtru de apă puternic
Filtrul de apă asigură un aer emis extrem de curat și este ușor de golit și de păstrat curat datorită designului său practic.
Tub de aspirare telescopic variabil
Tubul de aspirare telescopic variabil poate fi reglat în funcție de înălțimea utilizatorului, pentru un confort sporit în timpul aspirării.
Înfășurarea automată a cablului
După utilizare, cablul poate fi derulat rapid și ușor.
Poziție practică de parcare
Dispozitivul poate fi parcat rapid și ușor atunci când luați o pauză de lucru.
Curățare simplă
Filtrul de apă detașabil este simplu de umplut și de curățat.
Poziție de parcare pentru depozitare verticală
Aspiratorul cu filtrare prin apă DS 6 poate fi depozitat și vertical pentru a economisi spațiu.
Depozitare practică a accesoriilor
Toate accesoriile pot fi depozitate ordonat, la îndemână, în compartimentul pentru accesorii.
Mâner de transport ergonomic
Mânerul ergonomic de transport de pe aspiratorul cu filtrare prin apă DS 6 îl face ușor de transportat dintr-un loc în altul.
Filtru intermediar lavabil
Filtrul intermediar se poate spăla pentru o durată lungă de funcționare și rezultate optime de curățare.
Suprafețe acoperite de praf
De unde vine tot acest praf? Nu există nimeni care să nu-și fi pus această întrebare în timp ce privea în jurul casei sale. Casa este proaspăt curățată - și totuși, în scurt timp, un strat subțire de praf se depune pe mobilă, plante, cărți și podea. Adevărul este că praful se agită constant în spațiile de locuit și se răspândește pe o suprafață mare. Acest lucru nu poate fi evitat - dar cel puțin poate fi rectificat rapid. Cu noile modele de aspiratoare fără fir, puteți elimina fără efort praful neplăcut din casă, cu manevrabilitate maximă.
Din ce este compus praful?
De la celulele moarte ale pielii și fibrele covorului până la polen și părul animalelor de companie, praful este un întreg amestec de particule de dimensiuni diferite, care se amestecă și se combină între ele. În funcție de mărimea și greutatea particulelor, praful va fi fie transportat în fiecare colț de aerul care circulă, fie se va învârti constant fără a se depune nicăieri.
Cea mai mare parte a murdăriei o transportăm în casă pe pantofi. Prin urmare, merită să avem covorașe care să acționeze ca capcane pentru murdărie, care rețin majoritatea murdăriei.
Curățați mai des într-o locuință cu animale de companie
Atunci când locuiești cu câini, pisici, porcușori de Guineea sau iepuri, o curățenie generală pe săptămână nu este suficientă: urme de labe murdare pe podea, mâncare în jurul bolului de mâncare și fire de păr ale animalelor de companie își găsesc drumul prin toată casa. Aspiratoarele noastre fără fir sunt întotdeauna la îndemână și gata să depășească orice provocare de curățare, chiar și în zonele greu accesibile, ajutându-te să cureți casa într-un mod rapid și flexibil, potrivit nevoilor tale.
Adio, fire de păr!
Dacă ai un animal de companie, vei fi familiarizat cu această situație: părul de la prietenul patruped se răspândește rapid în întreaga casă - chiar și atunci când tocmai ai terminat de măturat și de curățat. Firele de păr ale animalelor de companie sunt deosebit de rezistente în covoare și preșuri. O mătură convențională nu este de ajutor aici, deoarece nu îndepărtează în mod fiabil firele fine de păr. Noile aspiratoare verticale de la Kärcher cu duza activă de podea sunt foarte eficiente pentru îndepărtarea firelor de păr de animale de companie de pe mochetele din material textil.
Nisip pentru pisici? Nicio problemă!
Nisipul din litieră ajunge să fie împrăștiat cu generozitate în afara acesteia. Aceasta este o sarcină de curățare pe care aspiratorul nostru o poate face în cel mai scurt timp. Granulele mici pot fi aspirate rapid și ușor. Acest lucru este foarte recomandat deoarece granulele pot zgâria podelele dacă sunt călcate accidental.