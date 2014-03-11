Home & Garden

Aparatele de curatat din gama Home & Garden sunt in primul rand mai mici decat cele din gama Professional. Cel mai faimos aparat Kärcher este curatitorul cu apa sub presiune desi compania noastra ofera o varietate de alte solutii de curatare in gama Home & Garden, inclusiv curatitorul cu abur si aspiratorul pentru geamuri. Gama Garden include in principal sisteme de udare, care sunt extrem de eficiente si asigura consum redus de resurse. Produsele Kärcher sunt solutia perfecta pentru orice vreti sa curatati.