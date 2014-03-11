Home & Garden

Aparatele de curatat din gama Home & Garden sunt in primul rand mai mici decat cele din gama Professional. Cel mai faimos aparat Kärcher este curatitorul cu apa sub presiune desi compania noastra ofera o varietate de alte solutii de curatare in gama Home & Garden, inclusiv curatitorul cu abur si aspiratorul pentru geamuri. Gama Garden include in principal sisteme de udare, care sunt extrem de eficiente si asigura consum redus de resurse. Produsele Kärcher sunt solutia perfecta pentru orice vreti sa curatati.

Kärcher Aparate de spălat cu presiune

Aparate de spălat cu presiune

Kärcher Pompe

Pompe

Kärcher Sisteme de irigații

Sisteme de irigații

Kärcher Mașini de măturat

Mașini de măturat

Kärcher Aspiratoare

Aspiratoare

Kärcher Aspiratoare umed-uscate

Aspiratoare umed-uscate

Kärcher Aspiratoare cu spălare

Aspiratoare cu spălare

Kärcher Aspiratoare pentru cenușă

Aspiratoare pentru cenușă

Kärcher Aparate de curățat cu abur

Aparate de curățat cu abur

Kärcher Aspiratoare și mopuri robot

Aspiratoare și mopuri robot

Kärcher Roboți pentru curățarea geamurilor

Roboți pentru curățarea geamurilor

Kärcher Mături electrice cu acumulator

Mături electrice cu acumulator

Kärcher Aspirator cu abur

Aspirator cu abur

Kärcher Aspiratoare pentru geamuri

Aspiratoare pentru geamuri

Kärcher Aparate de spălat cu acumulator

Aparate de spălat cu acumulator

Kärcher Mopuri electrice

Mopuri electrice

Kärcher Aspiratoare verticale cu spălare

Aspiratoare verticale cu spălare

Kärcher Purificatoare de aer

Purificatoare de aer

Kärcher Aparat de curățat terase

Aparat de curățat terase

Kärcher Aparate pentru grădină

Aparate pentru grădină

Kärcher Roboți de tuns iarba

Roboți de tuns iarba

Kärcher Aparat electric de curățat gheața

Aparat electric de curățat gheața

Kärcher Filtre de apă

Filtre de apă

Kärcher Merchandising

Merchandising

Home & Garden Zubehör
Home & Garden Reinigungsmittel
Kärcher Know How

Sfaturi de curatenie

Aici vei gasi sfaturi si exemple care te vor ajuta sa folosesti mai usor aparatele de curatat Kärcher, dar si recomandari de solutii casnice de curatare.

Harta distribuitor si service Karcher

Cauta distribuitor

Gaseste-ti cel mai apropiat distribuitor si service Karcher rapid si usor.

Garantie extinsa pompe de gradina Karcher

INREGISTREAZA-TE SI EXTINDE-TI GARANTIA PANA LA 5 ANI

Profita de Garantia extinsa pana la 5 ani doar la pompele de gradina Kärcher.

ecologic frog 2015

Eeco!ogic

Galbenul este noul verde. Sustenabilitate si protectia mediului in gama Home & Garden.

Fragen und Antworten zu Produkten

Intrebari frecvente

Intrebari si raspunsuri cu privire la produsele noastre.