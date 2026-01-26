Viitorul este aici, acum: Curățare complet autonomă

Pornirea aspiratorului robot de la distanță se face foarte simplu prin aplicația mobilă. Astfel, când te întorci acasă, locuința va fi deja curată. Aspiratoarele robot cu spălare se vor ocupa de curățenie între timp, asigurându-se că totul este impecabil.

Robotul utilizează tehnologia de navigație cu laser LiDAR de ultimă generație pentru a crea un plan detaliat al locuinței. După pornire, senzorii săi de mare precizie îi permit să știe în permanență unde se află, să evite obstacolele din cameră și să identifice exact drumul de întoarcere atunci când ajunge la trepte sau scări.

Robotul aspiră și spală podelele și suprafețele dure complet autonom și se întoarce la stația de încărcare. Cu funcția de mapare live veți putea verifica oricând progresul curățeniei.

Modelul cu specificații superioare, RCV 5, dispune, de asemenea, de funcția de detectare a obiectelor cu AI, astfel încât să poată circula sau ocoli automat chiar și obiectele mai joase, cum ar fi pantofii sau cablurile din drum. Detectează chiar și covoarele și asigură o curățare completă suplimentară în modul de aspirare sau dimpotrivă, le evită cu totul atunci când este folosit în modul mop.