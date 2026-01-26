ASPIRATOARE ROBOT CU FUNCȚIE DE MOP

Aspiratorul robot cu funcție de mop de la Kärcher este proiectat să curățe eficient și fără efort. Cu designul său circular și plat, se mișcă silențios în spațiul tău de locuit, urmând un tipar sistematic și evitând obstacolele pe măsură ce funcționează. Astfel, îți preia din sarcini și îți face viața mai ușoară. Acest aspirator robot cu funcție de spălare curăță automat podelele, suprafețele dure și covoarele cu fire scurte. Acestea pot să și aspire, dar să și șteargă umed podeaua. Datorită designului său, curăță perfect și de-a lungul marginilor, poate insista în zonele mai murdare și trece cu ușurință peste praguri și marginile covoarelor. Folosind aplicația, poți personaliza setările aspiratorului robot cu spălare pentru a-l face să lucreze exact așa cum îți dorești.

TU FACI CE-ȚI PLACE. ÎN TIMP CE RCF 3 FACE TREABA PENTRU TINE.

Kärcher RCF 3

Dragostea plutește în aer. Așa că, de ce să îți pierzi timpul gândindu-te la curățarea podelei? Mopul robot RCF 3 poate face treaba în locul tău: curăță automat și eficient pardoselile din materiale dure. Performanțele sale sunt superioare față de alți roboți, datorită tehnologiei cu role Kärcher și a alimentării continue cu apă curată. Modelul RCF 3 menține curățenia completă a tuturor pardoselilor dure. Iar tu vei avea mai mult timp pentru lucrurile frumoase din viața ta.

Kärcher RCF 3

Animalele de companie nu trebuie să stea afară din cauza murdăriei, iar cu mopul robot RCF 3, nu mai trebuie să îți faci griji pentru urmele lăsate de lăbuțele lor. Datorită tehnologiei sale inovative cu rolă, mopul robot curăță eficient atât murdăria uscată, cât și cea umedă, folosind apă curată pentru a umezi rola rotativă. Este aproape incredibil, dar funcționează perfect!

Kärcher RCF 3

Cât de mult murdăresc copiii când mănâncă? Destul de mult. De ce să îți faci griji când mopul robot RCF 3 poate să te ajute? Bun venit în universul curățeniei fără stres! Datorită tehnologiei sale inovative cu rolă și alimentare continuă cu apă curată, mopul robot RCF 3 curăță rapid și eficient aproape orice tip de murdărie, fără să se oprească, mai ales după cei mici.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Robot, cloud și aplicație - 3 elemente într-un sistem complet

 

Aspiratoarele robot Kärcher oferă o gamă variată de funcții și opțiuni de configurare, fiind în același timp extrem de ușor de utilizat.

Combinația dintre robot, cloud și controlul prin aplicația mobilă garantează cele mai bune rezultate de curățare. Poți folosi funcțiile de temporizator și să îți personalizezi programele de curățare pentru a se potrivi perfect cu nevoile tale.

În plus, vei fi notificat automat prin aplicație când sunt disponibile actualizări de securitate sau noi funcții. Descoperă soluțiile noastre de curățare autonome și câștigă mai mult timp pentru activitățile tale preferate.

Person controlling robotic vacuum cleaner by smartphone app

Viitorul este aici, acum: Curățare complet autonomă

 

Pornirea aspiratorului robot de la distanță se face foarte simplu prin aplicația mobilă. Astfel, când te întorci acasă, locuința va fi deja curată. Aspiratoarele robot cu spălare se vor ocupa de curățenie între timp, asigurându-se că totul este impecabil.

Robotul utilizează tehnologia de navigație cu laser LiDAR de ultimă generație pentru a crea un plan detaliat al locuinței. După pornire, senzorii săi de mare precizie îi permit să știe în permanență unde se află, să evite obstacolele din cameră și să identifice exact drumul de întoarcere atunci când ajunge la trepte sau scări.

Robotul aspiră și spală podelele și suprafețele dure complet autonom și se întoarce la stația de încărcare. Cu funcția de mapare live veți putea verifica oricând progresul curățeniei.

Modelul cu specificații superioare, RCV 5, dispune, de asemenea, de funcția de detectare a obiectelor cu AI, astfel încât să poată circula sau ocoli automat chiar și obiectele mai joase, cum ar fi pantofii sau cablurile din drum. Detectează chiar și covoarele și asigură o curățare completă suplimentară în modul de aspirare sau dimpotrivă, le evită cu totul atunci când este folosit în modul mop.

Robot vacuuming and mopping in front of stairs

Alegerea vă aparține: adaptați nivelul de curățare și alegeți dintre diverse metode de curățare

 

Aspiratoarele și mopurile robot de la Kärcher sunt cu adevărat universale. Fie că dorești o aspirare uscată, folosind peria încorporată, fie o aspirare umedă, cu ajutorul funcției suplimentare de ștergere a podelelor, folosind laveta din microfibră și rezervorul cu apă, totul este la îndemână.

Mai mult, datorită funcției convenabile de control a aplicației, curățenia este mereu simplu de realizat. Setările de curățare, cum ar fi puterea de aspirare sau cantitatea de apă pentru ștergere, pot fi ajustate pentru a se potrivi cerințelor individuale. Zonele cu un grad mai mare murdărie pot fi accesate de mai multe ori pentru o curățare temeinică.

Robot mopping up footprints

Tehnologia cu role FC de la Kärcher: acum disponibilă și în versiunea robot

 

Descoperă tehnologia avansată cu rolă Kärcher, testată și eficientă, disponibilă acum în mopul robot RCF 3. Acesta oferă performanțe excepționale de curățare pe diverse tipuri de pardoseli dure, făcând curățenia mai simplă și mai eficientă ca niciodată.

În timpul curățeniei, rola este umezită în mod continuu cu apă curată și detergent. Grație sistemului cu două rezervoare, apa cu murdărie este transportată către rezervorul de apă reziduală.

Rotația continuă a rolei îndepărtează apa murdară și particulele de murdărie și păstrează rola curată timp îndelungat (murdăria nu se mai acumulează pe rolă), ceea ce permite o curățare igienică și rapidă, chiar și pe suprafețele mai mari, fără să împrăștie mizeria dintr-un loc în altul.

Cross-section of the Kärcher FC roller technology

Spălatul cu mopul și aspirarea murdăriei uscate, într-un singur pas

 

Datorită rolei sale de curățare, RCF 3 garantează rezultate de spălare complete și este extrem de convenabil. Uită de frecatul obositor – mopul robot se ocupă automat de tot ce trebuie.

Un alt avantaj este că mopul robot RCF 3 aspiră și murdăria uscată neîncrustată, în timp ce curăță cu apă curată. Utilizând frecvent modelul RCF 3 și pentru un nivel de murdărie superficial în locuință, nici nu mai e cazul să scoți aspiratorul din dulap.

Curățarea ulterioară a aparatului este și ea o joacă de copil: toate piesele detașabile pot fi, pur și simplu, clătite sub jet de apă, iar rola poate fi spălată la 60 °C în mașina de spălat rufe.

RCF 3 mops and picks up dry dirt

Aspiratoare robot și mopuri robot – Diferențe

Aspirator robot cu funcție de ștergere umedă sau mop robotizat cu funcție de îndepărtare a murdăriei uscate? RCV sau RCF? Iată mai jos o prezentare generală a diferențelor dintre cele două sisteme de curățare robotizate.

RCV vacuums the floor
RCV: ASPIRATOARE ROBOT CU FUNCȚIE DE ȘTERGERE UMEDĂ

Noțiuni generale

  • Aplicația principală: curățarea uscată
  • Zone de aplicare: pardoseli tari, covoare
  • Rezervoare: rezervor de apă curată, rezervor de murdărie uscată


Aspirare/îndepărtarea murdăriei uscate

  • Tipuri de murdărie (uscată): numeroase particule de murdărie uscată
  • Unitatea pentru murdărie uscată: perie și funcție de aspirare
  • Îndepărtarea murdăriei uscate: cu peria și funcția de aspirare, în recipientul pentru murdăria uscată


Ștergere umedă

  • Tipuri de murdărie (murdărie aderentă): praf fin și murdărie aderentă neîncrustată
  • Unitatea de ștergere: lavetă (statică)
  • Funcția de ștergere umedă: curățare umedă cu lavetă, pentru a îndepărta praful fin și murdăria aderentă neinscrustată
RCF mops the floor
RCF: MOP ROBOT

Noțiuni generale

  • Aplicația principală: curățarea umedă
  • Zone de aplicare: pardoseli dure
  • Rezervoare: rezervor de apă curată, rezervor de apă murdară


Aspirare/îndepărtarea murdăriei uscate

  • Tipuri de murdărie (murdărie uscată): cantități mai mici de murdărie uscată, cum ar fi praf, firimituri
  • Unitate de murdărie uscată: nu este prevăzut cu o unitate separată de murdărie uscată
  • Îndepărtarea murdăriei uscate: cu rola din microfibră, în rezervorul de apă murdară, în timpul ștergerii umede


Ștergere umedă

  • Tipurile de murdărie (aderentă): murdărie persistentă precum petele de sos, urmele, petele de cafea
  • Unitatea de ștergere: role cu microfibră (rotative)
  • Funcția de ștergere umedă: tehnologia eficientă cu role pentru curățare umedă în profunzime, deja utilizată la mopurile electrice Kärcher

ASPIRATOR ROBOT RCV 3 – MODELUL DE BAZĂ

Aspiră sau spală - modelul nostru de bază le poate face pe amândouă.

Câștigă mai mult timp liber pentru tine, în timp ce aspiratorul robot cu funcție de mop se ocupă de aspirarea și spălarea podelelor. Modelul nostru entry-level, RCV 3, curăță eficient și autonom toate tipurile de podele dure, dar și zonele acoperite cu mochete sau covoare – chiar și atunci când nu ești acasă. Cu ajutorul aplicației, poți personaliza setările de curățare, adaptându-le nevoilor specifice ale locuinței tale. Tu decizi! Poți seta programe de curățare dedicate fiecărei camere în parte. Dacă sunt zone unde nu vrei ca aspiratorul să intre, le poți defini ca zone interzise. De asemenea, poți activa funcția de curățare în perimetru, ghidând robotul să se concentreze pe zonele care necesită mai multă atenție. Camerele sunt mapate cu ajutorul sistemului de navigare LiDAR de înaltă precizie, iar senzorii ultra-sensibili detectează treptele și diferențele de nivel pentru o curățenie sigură.


Date tehnice

  • Putere de aspirare: 2500 Pa
  • Autonomie: 120 min.
  • 2-in-1 recipient murdărie (330 ml) incl. rezervor de apă curată (170 ml)
  • Recipient murdărie: 500 ml

Caracteristici aspirator robot RCV 3

ASPIRATOR ROBOT RCV 5 – MODELUL INTELIGENT

La fel de minuțios ca RCV 3 – dar dotat cu inteligență artificială

Dacă vrei să te asiguri că pantofii și cablurile din apropiere nu vor fi atinse de aspiratorul robot, alege modelul RCV 5 cu inteligență artificială. Modelul nostru de top, cu specificații superioare, elimină orice problemă legată de curățarea podelelor. Pe lângă navigația LiDAR, acest aspirator robot cu spălare dispune de un sistem dublu de navigare, cu laser și cameră, asigurându-se că detectează și ocolește orice obstacol în mod eficient. Datorită modului său de funcționare silențios, RCV 5 se integrează perfect în locuința ta. Podelele și suprafețele dure pot fi aspirate sau spălate, în funcție de programul selectat. Pentru o curățare mai profundă a covoarelor, RCV 5 este echipat cu funcția Auto Boost, care asigură o putere suplimentară pentru a îndepărta praful din țesături. În modul de spălare, aspiratorul robot cu funcție de mop nu va trece peste covoare. Controlul RCV 5 este extrem de simplu grație aplicației pentru mobil.

Date tehnice:

  • Putere de aspirare: 5000 Pa
  • Autonomie: 120 min.
  • Recipient murdărie: 330 ml
  • Rezervor de apă proaspătă: 240 ml

Caracteristici aspirator robot RCV 5

Mop robot RCF 3 – profesionistul pardoselilor dure

O nouă eră a spălării robotizate a pardoselilor!

Descoperă mopul robot inovator, RCF 3, pentru curățarea fără efort a pardoselilor. Cu tehnologia testată ce include role FC, acesta îndepărtează murdăria persistentă și ocolește automat covoarele. Cele două rezervoare asigură o alimentare continuă cu apă curată și colectarea eficientă a apei reziduale. Controlul robotului îți este la îndemână, prin intermediul aplicației sau prin atingerea unui buton. Modurile de curățare flexibile și personalizabile îți oferă întrebuințări versatile. RCF 3 este asistentul tău de încredere, care îți vine în ajutor cu sfaturi și comenzi vocale utile în cadrul aplicației. Descoperă viitorul curățeniei, cu mopul robot RCF 3!


Date tehnice:

  • Performanță suprafață: 80 m² (în funcție de parametri de curățare)
  • Autonomie: 120 min (mod sensibil)
  • Rezervor de apă murdară: 115 ml
  • Rezervor de apă curată: 430 ml

Caracteristici mop robot RCF 3

CURĂȚAREA AUTONOMĂ DEVINE REALITATE CU APLICAȚIA HOME ROBOTS

Aplicația Kärcher Home Robots îți oferă acces la toate funcțiile importante ale aspiratorului și mopului robot. Curățarea autonomă oferă o mulțime de funcții noi, cum ar fi setarea timpilor de curățare și crearea hărților locuințelor – indiferent unde te afli. Dacă nu ești acasă, însă dorești să începi curățenia, poți face acest lucru de la distanță! Pur și simplu activezi robotul din aplicația de pe smartphone și, când revii acasă, locuința va fi curată. Aplicația Kärcher Home & Garden este disponibilă gratuit din Apple Store sau din Google Play Store. Tot ce trebuie să faci este să o descarci și să începi prima curățare autonomă.

Data protection

Protecția datelor

Întregul transfer de date dintre aplicația mobilă Home Robots și aspiratorul robot se desfășoară prin intermediul unui cloud către serverele localizate doar în Germania. În calitate de producător cu sediul în Germania, Kärcher acordă o mare importanță protecției datelor și are extrem de multă grijă pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate cerințele legale aplicabile în acest sens. Sunt furnizate actualizări regulate de software și de securitate pentru ca aplicația dvs. să fie mereu actualizată și datele întotdeauna în siguranță.

Setting up cleaning areas

Setarea zonelor de curățare

Aspiratoarele robot cu mop de la Kärcher curăță complet autonom și sistematic. „Zonele interzise” pot fi setate din aplicație pentru a te asigura că robotul le evită. Dacă, totuși, există unele zone care trebuie aspirate, fără a folosi însă funcția de mop, atunci există și opțiunea de a seta „zone fără mop”. Iar dacă dorești ca robotul să evite complet anumite încăperi, poți realiza acest lucru prin setarea așa-numiților „pereți virtuali”. Toate acestea sunt ușor și intuitiv de configurat cu ajutorul aplicației.

Variety of cleaning modes

Varietate de moduri de curățare

Aplicația noastră Home Robots asigură mult mai multe funcționalități, pe lângă programul de bază pentru curățarea autonomă. Fie că dorești o aspirare uscată, umedă sau o combinație a ambelor programe de curățare – cu aplicația, totul este la îndemână, permițându-ți să definești cu ușurință modul de curățare pentru anumite încăperi sau zone. De asemenea, poți configura numeroși parametri în funcție de cerințele tale individuale – de la puterea de aspirare până la debitul de apă când folosești programul de spălare.

Cleaning schedule 2.0

Program de curățare 2.0

Cu funcția de cronometru din aplicația Home Robots, îți poți crea propriul program de curățare pentru aspiratorul robot Kärcher. Acest lucru îți permite să specifici nu numai zilele și orele în care dorești să funcționeze robotul, ci și zonele și programele de curățare specifice. Deoarece toate camerele sunt mapate, poți ajusta setările de curățare pentru fiecare cameră în parte.

Spot cleaning and area cleaning

Curățare punctuală și a suprafețelor mari

Atunci când firimiturile sunt scăpate pe podea sau apar alte tipuri de murdărie, există două soluții flexibile. Dacă există murdărie într-un loc foarte specific, poți utiliza aplicația pentru a seta locația respectivă și activa curățarea la fața locului. În ceea ce privește suprafețele mai mari, pentru o curățare intermediară rapidă, dar direcționată, folosește aplicația pentru a defini dimensiunea suprafeței de curățat.

Activating and deactivating functions

Activarea și dezactivarea funcțiilor

O gamă largă de funcții, cum ar fi Auto Boost, detectarea covorului sau inteligența artificială pot fi activate sau dezactivate una câte una, pentru a se potrivi nevoilor sau preferințelor utilizatorului. De exemplu, Auto Boost poate fi dezactivat pe mochete și covoare pentru a menține curățarea la o putere de aspirare scăzută, atunci când este puțină murdărie. Acest lucru economisește energie și prelungește timpul de curățare, înainte ca robotul să se întoarcă la stația de încărcare.

Accessory statistics

Statistici accesorii

Cerințele impuse unui aspirator robot variază de la o gospodărie la alta, în funcție de factori precum dimensiunea zonei de curățat, nivelul de murdărie și frecvența de curățare. Ca atare, rata de uzură a accesoriilor variază foarte mult. Acesta este motivul pentru care aplicația Home Robots vă arată gradul de uzură a periilor, indicând inclusiv când ar trebui înlocuite. Astfel, robotul este întotdeauna perfect echipat pentru a funcționa la maximum, iar rezultatele sunt mereu pe măsură.

Cleaning history

Istoric curățenie

De fiecare dată când faci curățenie, aplicația Home Robots înregistrează informațiile în timp real și le salvează. Acest lucru oferă perspective interesante asupra vieții aspiratorului robot. În ce cameră a fost, ce distanțe a acoperit și câți metri pătrați de pardoseală au fost aspirați sau spălați? În acest fel, poți urmări îndeaproape ce a făcut aspiratorul robot – chiar și atunci când nu ești acasă.

Other functions

Alte funcții

Aplicația Kärcher Home Robots iți oferă acces la toate funcțiile importante ale aspiratorului robot. Aceasta include o mulțime de funcții suplimentare care se pot dovedi utile într-o situație sau alta. De exemplu, aplicația poate fi folosită ca telecomandă pentru robotul tău, dacă, să spunem, trebuie să îl direcționezi într-o poziție deosebit de dificilă. Smartphone-ul poate fi folosit și pentru a seta limba și volumul funcției vocale sau pentru a oferi răspunsuri la întrebările frecvente.

App Store

App Store

Aplicația noastră Kärcher Home & Garden pentru gestionarea și monitorizarea tuturor dispozitivelor inteligente pentru utilizarea privată la domiciliu este disponibilă pentru descărcare prin App Store și este compatibilă cu versiunea iOS 9 sau o versiune ulterioară.

Descarcă aplicația pentru IOS de pe App Store

Google Play

Google Play

Aplicația noastră Kärcher Home & Garden pentru gestionarea și monitorizarea tuturor dispozitivelor inteligente pentru uz casnic este disponibilă pentru descărcare prin Google Play și este compatibilă cu Android 4.4.2 sau o versiune ulterioară.

Descarcă aplicația de pe Google Play

PORNIRE INIȚIALĂ ȘI ÎNTREȚINERE

ACCESORII

Seturi accesorii

RCV - ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Întrebări despre robot:

Pentru toate podelele și suprafețele dure convenționale și covoarele sau mochetele cu fir scurt. Când utilizezi aspiratorul robot pe suprafețe din lemn, te rugăm să nu uiți să îndepărtezi laveta, pentru a preveni deteriorarea lemnului la finalul curățării umede.

În general, lumina nu afectează comportamentul aspiratorului robot, deși umbrele și zonele întunecate pot declanșa detectarea obiectelor în RCV 5.

Te rugăm să te asiguri că stația de încărcare este conectată. Recomandăm plasarea stației de încărcare pe un perete cu un spațiu liber de 1,5 m în față și 0,5 m în stânga și în dreapta.

Dacă stația de încărcare este mutată în timpul curățării, aspiratorul robot poate avea dificultăți să o găsească odată ce a terminat sarcina de curățare.

Nu. Tensiunea maximă transportată de contactele de încărcare este în intervalul sigur pentru corpul uman.

Asigurați-vă că priza este alimentată cu curent și în contact complet cu sursa de alimentare a stației de încărcare. Vă rugăm să verificați, de asemenea, dacă contactele de încărcare ale robotului sunt în contact cu cele ale stației de încărcare. Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problemele, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți.

Înainte ca aspiratorul robot să înceapă curățenia, acesta se rotește pe axa sa de două ori pentru a se calibra. Acest proces este rulat în mod implicit. Dacă totuși robotul se mișcă într-un mod necoordonat, verifică următoarele:

  • Senzorul de cădere este acoperit cu praf sau murdărie, ceea ce declanșează un semnal de eroare. Curăță senzorul de cădere cu o lavetă de bumbac ușor umedă.
  • Roata are ceva prins în ea, ceea ce face ca robotul să se miște în cerc. Îndepărtează corpul străin de pe roată.
  • Senzorul de coliziune este defect. Atinge și apăsă senzorii de coliziune de pe partea frontală și laterală a robotului pentru a verifica dacă placa se poate retrage automat.

Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problemele, te rugăm să contactezi serviciul nostru pentru clienți.

  • Te rugăm să reîncarci bateria dacă nu ați folosit robotul de ceva timp. Încărcați robotul în stația de încărcare timp de 3-5 ore.
  • Durata de funcționare a bateriei scade când se apropie de sfârșitul duratei de viață.

Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problemele, te rugăm să contactezi serviciul nostru pentru clienți.

  • Nivelul bateriei este prea mic pentru curățarea programată.
  • Ora de curățare programată nu a fost salvată. Verifică dacă sarcina de curățare a fost salvată sau dacă aceasta corespunde cerințelor tale.

Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problemele, te rugăm să contactezi serviciul nostru pentru clienți.

Verifică mai întâi dacă senzorul de cădere al robotului este acoperit cu praf. Dacă problema persistă după ce ai curățat senzorul, este posibil să existe o defecțiune la nivelul acestuia. Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problemele, te rugăm să contactezi serviciul nostru pentru clienți.

  • Verificați nivelului bateriei. Dacă este prea scăzut, încărcați robotul și încercați din nou.
  • Robotul nu va porni dacă temperatura ambientală este sub 0°C sau peste 35°C.

Ține apăsat butonul de pornire. Robotul nu trebuie să se afle în stația de încărcare.

  • Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul stației de încărcare (0,5 m pe fiecare parte și 1,5 m în față) și că nu există praf și alte obiecte străine în jurul contactelor de încărcare.
  • Temperatura ambientală poate fi prea scăzută (mai puțin de 0°C) sau prea ridicată (mai mult de 35°C).

Da, poți porni robotul de la buton. Cu toate acestea, unele dintre funcții pot fi utilizate numai cu o conexiune Wi-Fi activă, prin intermediul aplicației.

  1. Deschide aplicația Google Home
  2. Apasă „Configurați dispozitivul” și selectează „Serviciul Google”
  3. Găsește „aptitudinile”
  4. Conectează-te în cont
  5. Selectează dispozitivul conform instrucțiunilor
  1. Deschide aplicația Alexa și apăsați pe „Mai multe” pentru a ajunge la Skill & Gamess
  2. Gasește „aptitudinile”
  3. Clic pe „Activați”
  4. Conectează-te în cont
  5. Finalizează conexiunea la contul tău
  6. Clic pe „Găsiți dispozitive” și selectează dispozitivul conform instrucțiunilor

RCV 3:
Apasă butonul de pornire timp de 5 secunde. Eliberează butonul de pornire când auziți un bip, apoi apăsați butonul de pornire pentru încă 5 secunde. După ce auzi un bip, sistemul a fost resetat. Informațiile utilizatorului și istoricul de curățare sunt șterse, dar versiunea și întreținerea accesoriilor rămân neschimbate.

RCV 5:
Apasă butonul de pornire timp de 3 secunde. După ce auzi un bip, sistemul a fost resetat. Informațiile utilizatorului și istoricul de curățare sunt șterse, dar versiunea și întreținerea accesoriilor rămân neschimbate.

La prima sa utilizare, aspiratorul robot cu spălare se deplasează prin cameră pentru a se autocalibra, creând o hartă a zonei. În acest timp, nu curăță. Acest proces de calibrare poate fi repetat pentru zone noi prin intermediul aplicației.

Întrebări despre performanța de curățare:

Recomandăm să nu se curețe podelele pe suprafața cărora s-a acumulat apă. Aportul de lichid ar putea deteriora robotul.

Oprește robotul imediat și usucă recipientul, componentele ansamblului filtrului și orificiul de aspirare. Odată ce componentele sunt uscate, pune-le înapoi și repornește aspiratorul robot. Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problemele, te rugăm să contactezi serviciul nostru pentru clienți.

Verifică dacă recipientul de praf este plin, deoarece aceasta poate duce la scăpări ale murdăriei. Golește recipientul de praf înainte ca acesta să se umple prea mult.

Verifică nivelului bateriei. Dacă este prea scăzut, încarcă robotul și încearcă din nou.

  • Asigură-te că robotul nu este în modul „Nu deranjați”, deoarece acest lucru va împiedica curățarea.
  • Robotul nu va relua curățarea dacă a fost plasat manual în stația de încărcare.
  • Recipientul de praf este plin. Te rugăm să îl golești.
  • Filtrul este blocat. Te rugăm să îl cureți.
  • Un corp străin/obiect este prins în perie. Te rugăm să îl îndepărtezi.

Scoate suportul pentru lavetă și selectează „Aspirator” în aplicație.

Rezervorul de apă trebuie umplut numai cu apă.

Robotul poate curăța sub mobilier doar dacă există suficient spațiu între podea și mobilier.

Întrebări despre aplicație:

Poți găsi codul QR pentru aplicația „Kärcher Home Robots” în manualul de utilizare. Scanează-l cu smartphone-ul pentru a descărca aplicația.

Verifică dacă rețeaua Wi-Fi funcționează la 2,4 GHz. Dacă rețeaua Wi-Fi este în bandă duală (2,4 GHz și 5 GHz), încearcă să o setezi la 2,4 GHz.

Asigură-te că robotul este cât mai aproape de router.

Da, poți folosi aplicația pentru a configura camere individuale și pentru a le selecta pentru curățare pe hartă.

Plasează robotul și stația de încărcare într-o zonă nouă. Deschide lista de hărți din aplicație și selectează opțiunea de a crea o hartă nouă.

Asigură-te că robotul este conectat la rețea și se află în raza de acțiune a rețelei WLAN.

Da, poți controla robotul de la distanță folosind aplicația.

Întrebări despre întreținerea dispozitivului:

Nu. Odată ce robotul este încărcat complet, trece la modul de încărcare suplimentară pentru a preveni supraîncărcarea. De asemenea, asigură-te că niciun copil nu se joacă cu robotul, chiar dacă acesta este încărcat complet.

Da. Odată ce robotul este încărcat complet, trece la modul de încărcare suplimentară pentru a preveni supraîncărcarea. De asemenea, asigură-te că niciun copil nu se joacă cu robotul, chiar dacă acesta este încărcat complet. Dacă nu vei folosi aspiratorul robotul pentru o perioadă de timp, recomandăm oprirea acestuia.

Depanare:

Verifică și îndepărtează obiectul străin din jurul radarului sau mută robotul în altă parte pentru a-l reporni.

Șterge senzorul de cădere al robotului și să încearcă din nou (informații despre locația senzorului în manualul de utilizare).

Mută aspiratorul robot în altă parte și încearcă din nou.

Încearcă să apeși senzorul de coliziune și să verifici dacă există obiecte străine. Repornește robotul după ce ai îndepărtat obiectele străine.

Dacă aspiratorul robot este prea fierbinte sau prea rece, te rugăm să începi să-l utilizezi din nou numai după ce temperatura a revenit la normal.

Repornește dispozitivul sau contactează serviciul pentru clienți.

Oprește și repornește aspiratorul robot.

Un corp străin/obiect poate fi prins în peria centrală, laterală sau la nivelul roților. Oprește aspiratorul robot și îndepărtează orice obiecte străine.

RCF - ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Întrebări despre mopul robot:

RCF 3 nu are o funcție activă de aspirare. Murdăria este îndepărtată de pe pardosea cu ajutorul rolei cu microfibre și trimisă în rezervorul de apă murdară sau colectată în marginea de ștergere a robotului.

Rola este doar ușor curățată în dispozitiv. Reziduurile de murdărie se pot acumula în rolă și pot duce la apariția mirosurilor neplăcute. Utilizatorul trebuie să scoată rola și să o spele frecvent.

Rola poate fi spălată la mașina de spălat, la temperaturi de până la 60°C.

Recomandăm utilizarea unui săculeț pentru spălat.

Nu este necesar să deconectezi robotul și stația de încărcare de la sursa de alimentare, deoarece robotul este prevăzut cu o tehnologie inteligentă de încărcare, care oprește automat încărcarea atunci când procesul s-a încheiat.

Rezervorul de apă murdară este prevăzut cu un senzor pentru nivelul de umplere. Când rezervorul de apă murdară este plin, robotul va afișa un semnal LED, iar utilizatorul va primi o notificare prin intermediul aplicației.

Da. Senzorii de cădere integrați detectează diferențele de nivel și previn alunecarea robotului.

Pentru a preveni scurgerea apei murdare, este indicat ca utilizatorul să nu întoarcă carcasa și să nu o încline prea mult atunci când rezervorul de apă murdară este montat. Înainte de a curăța sau de a inspecta robotul, acesta va trebui oprit pentru a împiedica pornirea accidentală. Rezervoarele de apă curată și murdară trebuie scoase și utilizatorul trebuie să se asigure că nu există apă în robot.

Recomandăm amplasarea stației lângă perete, pe o suprafață plană, care nu este sensibilă la umiditate (plăci, beton etc.). Lasă un spațiu de cel puțin 0,5 m pe laterale, 1,5 m în față și 1 m deasupra stației de încărcare.

RCF este prevăzut cu un senzor de covoare integrat, pentru a detecta covoarele. În funcție de setarea pe care o face utilizatorul în aplicație, robotul va traversa covorul sau îl va exclude din traseul de curățare.

Diametru 340 mm / Înălțime: 120 mm

Da, rezervorul de apă curată dispune de un senzor integrat în acest scop. Imediat ce rezervorul de apă curată s-a golit, robotul va afișa un semnal LED, iar utilizatorul va primi o notificare prin intermediul aplicației.

Pentru a putea utiliza toate funcțiile (urmărirea în direct a hărții, reglarea parametrilor de curățare etc.), robotul trebuie să fie conectat la internet. Cu toate acestea, robotul poate curăța și fără o conexiune la internet.

RCF 3 nu dispune de un filtru HEPA.

Dacă unghiul este mult prea abrupt pentru mopul robot, este posibil ca dispozitivul să detecteze o posibilă alunecare.

În general, lumina nu afectează comportamentul robotului.

a) Utilizatorul trebuie să verifice dacă stația de încărcare este conectată la priză și este corect amplasată (spațiu de 0,5 m pe laterale, 1,5 m în față și 1 m deasupra stației de încărcare).

b) Dacă stația de încărcare este mutată în timpul procesului de curățare, robotul poate avea dificultăți să o găsească, odată ce a terminat sarcina.

Nu. Tensiunea maximă transportată de bornele bateriei robotului și stației de încărcare este în intervalul sigur pentru corpul uman.

a) Utilizatorul trebuie să verifice dacă există suficient spațiu în jurul stației de încărcare, astfel încât robotul să poată andoca, în mod corect, (spațiu de 0,5 m pe laterale, 1,5 m în față și 1 m deasupra stației de încărcare) și dacă toate contactele de încărcare sunt curate și nu sunt blocate de obiecte străine.

b) Utilizatorul trebuie să se asigure că priza este alimentată cu curent și este în contact cu sursa de alimentare a stației de încărcare.

c) Utilizatorul trebuie să verifice și dacă toate contactele de încărcare ale robotului sunt în contact cu cele ale stației de încărcare.

d) Utilizatorul trebuie să se asigure că toate contactele de încărcare ale robotului și ale stației de încărcare sunt curate.

e) Temperatura ambientală poate fi prea scăzută (mai puțin de 0°C) sau prea ridicată (mai mult de 35°C).

Dacă verificările de mai sus nu rezolvă problemele, rugăm utilizatorii să contacteze serviciul nostru pentru clienți.

Înainte ca robotul să înceapă procesul de curățare, se rotește de două ori în jurul axei sale, pentru a identifica poziția în cameră. În același timp, rola este umezită pentru a putea începe curățarea. Acest proces este rulat implicit. Dacă totuși robotul se mișcă într-un mod necoordonat, rugăm utilizatorii să verifice următoarele:

a) Senzorul de alunecare este plin de praf sau murdărie? Acest lucru declanșează un semnal de eroare. Senzorul de alunecare trebuie curățat cu o lavetă uscată din bumbac.

b) Roata are ceva prins în ea, ceea ce face ca robotul să se miște în cerc? Corpul străin trebuie îndepărtat de pe roată.

c) S-au defectat senzorii de ciocnire? Senzorii de coliziune de pe partea frontală și laterală a robotului trebuie apăsați pentru a verifica dacă placa se poate retrage automat.

Dacă verificările de mai sus nu rezolvă problema, rugăm utilizatorii să contacteze serviciul nostru pentru clienți.

a) Nivelul bateriei este prea scăzut pentru curățarea programată.

b) Ora de curățare programată nu a fost salvată. În același timp, trebuie verificat dacă sarcina de curățare a fost salvată sau dacă aceasta corespunde cerințelor utilizatorului.

c) Rezervorul de apă murdară este plin sau rezervorul de apă curată este gol.

d) Rola sau rezervoarele nu sunt la locul lor.

Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problemele, rugăm utilizatorii să contacteze serviciul nostru pentru clienți.

Trebuie verificat, mai întâi, dacă senzorii de alunecare ai robotului sunt acoperiți cu praf și murdărie. Dacă problema persistă după ce senzorii sunt curățați, este posibil să existe o defecțiune la nivelul acestora. Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problemele, rugăm utilizatorii să contacteze serviciul nostru pentru clienți.

a) Înainte de a folosi pentru prima dată robotul, acesta trebuie să fie amplasat pe stația de încărcare, înainte de a putea fi pornit fără aceasta.

b) Nivelului bateriei trebuie verificat. Dacă este prea scăzut, robotul trebuie încărcat și utilizatorul poate încerca din nou.

c) Robotul nu va porni dacă temperatura ambientală este sub 0°C sau peste 35°C.

Utilizatorul trebuie să apese și să mențină apăsat butonul Pornire/Oprire/Pauză, timp de cinci secunde. Robotul nu trebuie să se afle în stația de încărcare în timpul acestui proces.

La prima utilizare, mopul robotizat se deplasează prin cameră pentru a se autocalibra, creând o hartă a zonei. În acest timp, nu va curăța. Acest proces de calibrare poate fi repetat pentru zone noi, prin intermediul aplicației.

Întrebări despre performanța de curățare:

Da, dar doar cu detergent Kärcher RM 536.

Pentru rezultate de curățare optime, este indicat să se utilizeze doar detergentul Kärcher RM 536, în doza corectă.

Folosirea unor detergenți de la alți producători sau utilizarea unei cantități excesive de detergent poate deteriora dispozitivul și poate duce la anularea garanției.

De asemenea, poate produce spumă în exces. Acest lucru poate duce la apariția unei urme de spumă pe podea sau la umplerea rapidă a rezervorului de apă murdară cu spumă, fiind necesară astfel golirea acestuia.

Pentru rezultate de curățare optime, trebuie utilizat doar detergentul Kärcher RM 536, în doza corectă.

Folosirea unor detergenți de la alți producători sau utilizarea unei cantități excesive de detergent poate duce la producerea spumei. Acest lucru poate duce la apariția unui urme de spumă pe podea sau la umplerea rapidă a rezervorului de apă murdară cu spumă, fiind necesară, astfel, golirea acestuia.

Producerea spumei poate fi cauzată de resturile de detergenții folosiți anterior, de la alți producători, care sunt încă prezenți pe pardoseală. Prin urmare, la primele utilizări ale mopului robotizat se poate produce spumă, care va persista până când resturile altor detergenți vor fi eliminate prin curățarea pe care o efectuează robotul.

Pentru rezultate de curățare optime, trebuie utilizat doar detergentul Kärcher RM 536, în doza corectă.

Folosirea unor detergenți de la alți fabricanți sau utilizarea unei cantități excesive de detergent poate duce la producerea spumei. Acest lucru poate duce la apariția unui urme de spumă pe podea sau la umplerea rapidă a rezervorului de apă murdară cu spumă, fiind necesară, astfel, golirea acestuia.

Producerea spumei poate fi cauzată de resturile de detergenți folosiți anterior, de la alți producători, care sunt încă prezenți pe pardoseală. Prin urmare, la primele utilizări ale mopului robotizat se poate produce spumă, care va persista până când resturile altor detergenți vor fi eliminate, prin curățarea pe care o efectuează robotul.

Mopul robot RCF 3 este utilizat pentru curățarea umedă a suprafețelor dure. Îndepărtează murdăria întărită precum urme de încălțăminte, pete de cafea și suc sau alte urme întărite provenind de la lichide vărsate. În timpul curățării umede, aspiră și murdăria uscată neîncrustată și particulele de murdărie uscată mai mici, precum fulgi de cereale, boabe de orez, firimituri, praf sau scame.

Mopul robot trebuie utilizat numai în scopul curățării pardoselilor dure din locuințe private, în special pardoselile tari, care nu sunt sensibile la apă. Nu este indicată curățarea pardoselilor sensibile la apă, cum ar fi podelele din plută netratată, deoarece umiditatea poate pătrunde și deteriora podeaua. Dispozitivul poate fi utilizat pentru curățarea PVC-ului, linoleumului, plăcilor ceramice, pietrei, parchetului uleiat și cerat, laminatului și a tuturor celorlalte materiale pentru acoperirea podelei care nu sunt sensibile la apă. Volumul apei poate fi ajustat din aplicație. Pentru podele mai delicate, recomandăm folosirea unui volum mai mic de apă.

Pentru a proteja podeaua care se află sub robot, rola trebuie scoasă și curățată atunci când robotul a terminat curățarea. Astfel, va putea fi prevenită și formarea mirosurilor neplăcute.

Stația de încărcare nu trebuie amplasată pe pardoseli sensibile la apă, precum pardoselile din plută netratată. Există riscul ca umiditatea să pătrundă și să deterioreze pardoseala.

Acest lucru depinde de cât de des este utilizat RCF 3 și în ce mod. Recomandăm umplerea rezervorului cu apă curată după fiecare sesiune de curățare, atunci când rezervorul de apă murdară este golit.

Pentru rezultate de curățare optime, recomandăm doar utilizarea detergentului Kärcher RM 536, în doza corectă.

Folosirea unor detergenți de la alți producători sau utilizarea unei cantități excesive de detergent poate deteriora dispozitivul și poate duce la anularea garanției.

De asemenea, poate produce spumă în exces. Acest lucru poate duce la apariția unui urme de spumă pe podea sau la umplerea rapidă a rezervorului de apă murdară cu spumă, fiind necesară, astfel, golirea acestuia.

Utilizați robotul numai pentru a curăța pardoseli dure din locuințe private, în special pardoselile tari, care nu sunt sensibile la apă. Nu recomandăm utilizarea acestuia pentru a curăța pardoseli sensibile la apă, cum ar fi podelele din plută netratată, deoarece umiditatea poate pătrunde și deteriora podeaua.

Dispozitivul poate fi utilizat pentru curățarea PVC-ului, linoleumului, plăcilor ceramice, pietrei, parchetului uleiat și cerat, laminatului și a tuturor celorlalte materiale pentru acoperirea podelei care nu sunt sensibile la apă.

Volumul apei poate fi ajustat din aplicație. Pentru podele mai delicate, recomandăm folosirea unui volum mai mic de apă.

Robotul poate fi utilizat la temperaturi cuprinse între 0 și 35°C.

Volumul de apă se poate ajusta din aplicație (trei nivele).

Robotul poate fi utilizat numai pentru a curăța pardoseli dure din locuințe private, în special pardoselile tari care nu sunt sensibile la apă. Nu recomandăm utilizarea dispozitivului pentru a curăța pardoseli sensibile la apă, cum ar fi podelele din plută netratată, deoarece umiditatea poate pătrunde și deteriora podeaua. Dispozitivul poate fi utilizat pentru curățarea PVC-ului, linoleumului, plăcilor ceramice, pietrei, parchetului uleiat și cerat, laminatului și a tuturor celorlalte materiale pentru acoperirea podelei care nu sunt sensibile la apă. Volumul apei poate fi ajustat din aplicație. Pentru podele mai delicate, recomandăm folosirea unui volum mai mic de apă.

Când este vorba de un dispozitiv nou, evitarea covoarelor este activată automat, ceea ce înseamnă că robotul va evita toate covoarele și nu va călca pe ele.

Această opțiune poate fi dezactivată din aplicație, astfel încât RCF 3 să le traverseze.

Mopul robot RCF 3 poate curăța apa acumulată în cantități limitate. Imediat ce rezervorul de apă murdară se umple, robotul se oprește, iar rezervorul trebuie golit.

Robotul trebuie oprit imediat! Componentele detașabile trebuie scoase și uscate. Odată ce componentele sunt uscate, acestea pot fi puse înapoi și robotul poate fi repornit. Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problemele, rugăm utilizatorii să contacteze serviciul nostru pentru clienți.

a) Nivelul bateriei este prea scăzut pentru a finaliza operațiunea de curățare programată. Robotul trebuie încărcat.

b) Rezervorul de apă murdară este plin sau rezervorul de apă curată este gol.

c) Rola sau rezervoarele nu sunt la locul lor.

a) Utilizatorul trebuie să se asigure că robotul nu este în modul „Nu deranjați”, deoarece acest lucru va împiedica curățarea.

b) Robotul nu va relua curățarea dacă este întrerupt în timp ce curăță sau dacă a fost plasat, manual, în stația de încărcare.

a) Rezervorul de apă murdară este plin. Rezervorul de apă trebuie golit.

b) Rezervorul de apă curată este gol.

c) Există ceva prins în rolă. Respectivul obiect trebuie îndepărtat.

d) Rola este uzată sau foarte murdară. Rola trebuie schimbată sau înlocuită.

Recomandăm curățarea rolei înainte de fiecare sesiune de curățare.

Robotul poate curăța sub mobilier, doar dacă există suficient spațiu între podea și mobilier.

Întrebări despre aplicație:

Codul QR pentru aplicația „Kärcher Home Robots” se găsește în manualul de utilizare sau în ghidul de pornire rapidă. Acesta poate fi scanat cu smartphone-ul pentru a descărca aplicația.

Trebuie verificat dacă rețeaua wireless funcționează la 2,4 GHz. Dacă rețeaua wireless este în bandă duală (2,4 GHz și 5 GHz), aceasta trebuie setată la 2,4 GHz. Utilizatorul trebuie să se asigure că robotul este cât mai aproape de router.

În această setare, robotul este programat să nu curețe, pe perioada definită de utilizator. În acest mod, toate LED-urile sunt stinse.

Aplicația include o funcție numită „Găsire robot”. Când este activată, robotul emite un semnal sonor care permite localizarea. Această acțiune poate fi activată oricând.

Da, robotul poate fi controlat de la distanță, folosind aplicația.

Da, robotul poate fi controlat de la distanță. Robotul și dispozitivul final trebuie să aibă conexiune la internet. Acest lucru permite un control facil al robotului atunci când utilizatorul nu este acasă.

Nu, deoarece robotul trebuie să se afle în aceeași rețea wireless ca dispozitivul final, pentru ca funcția de control de la distanță să funcționeze.

Aplicația poate fi descărcată folosind codul QR de pe ambalaj, din manualul de utilizare sau din ghidul de pornire rapidă. Aplicația poate fi căutată direct în Apple Store „Kärcher Home Robots”. Recomandăm urmărirea instrucțiunilor din aplicație.

Aplicația poate fi descărcată folosind codul QR de pe ambalaj, din manualul de utilizare sau din ghidul de pornire rapidă. Aplicația poate fi căutată direct în Play Store „Kärcher Home Robots”. Recomandăm urmărirea instrucțiunilor din aplicație.

Da, dispozitivul poate fi partajat din aplicație, din secțiunea „Eu”.

Utilizatorul trebuie să descarce aplicația pe dispozitivul mobil și să urmeze instrucțiunile de conectare din aplicație.

Setările din fabrică ale robotului se pot restabili din secțiunea Setări robot, din aplicație.

Rețeaua wireless se poate reseta apăsând și menținând apăsat, în același timp, butonul Pornire/Oprire/Pauză și butonul Acasă, timp de câteva secunde.

Programarea permite crearea mai multor perioade de curățare în care robotul operează, întotdeauna, în modul configurat.

Pe dispozitiv se pot configura până la cinci hărți.

Firmware-ul poate fi actualizat din aplicație.

Utilizatorul trebuie să mute robotul și stația de încărcare la etajul respectiv. În următoarele sesiuni de curățare se recomandă programarea robotului, în așa fel încât acesta să înceapă, întotdeauna, din același loc, de pe fiecare hartă, pentru a-i permite să se repoziționeze cu cât mai multă ușurință. Harta trebuie comutată la etajul respectiv din aplicație, înainte de începerea curățeniei.

Robotul nu poate fi conectat la Alexa.

Robotul nu poate fi conectat la Google Home.

Se pot fuziona, împărți sau redenumi încăperile printr-un click pe acestea, în secțiunea Setări din aplicație.

Se pot adăuga, edita sau șterge zone unde robotul nu trebuie să aibă acces sau pereți virtuali, în secțiunea Setări din aplicație.

Da, aplicația poate fi folosită pentru a crea încăperi individuale și pentru a le selecta pentru curățare.

Utilizatorul trebuie să se asigure că robotul este conectat la rețea și se află în raza de acțiune a rețelei wireless.

Întrebări despre întreținerea produsului:

Aplicația afișează procentul de uzură a rolei și momentul când este necesară înlocuirea sa. Această funcție are la bază monitorizarea timpului de rulare (cu control al timpului). Utilizatorul trebuie să verifice rola și să observe dacă există uzură și murdărie. Dacă devine de neutilizat, aceasta trebuie înlocuită înainte de momentul recomandat pentru înlocuire. Depinde, în mare măsură, de frecvența cu care utilizatorul uzează rola (de exemplu, în funcție de tipul de pardoseală și de murdărie)

Următoarele componente pot fi spălate cu apă de la robinet:

  • Rezervor de apă curată
  • Rezervor de apă murdară
  • Suportul rolei
  • Rola

Nu, nu se recomandă curățarea componentelor murdare în mașina de spălat vase. Doar rola este lavabilă la mașina de spălat, la temperaturi de până la 60°C.

Recomandăm utilizarea unui săculeț pentru spălat.

Nu este necesară deconectarea robotului și a stației de încărcare de la sursa de alimentare, deoarece robotul este prevăzut cu o tehnologie inteligentă de încărcare, care oprește, automat, încărcarea atunci când procesul s-a încheiat.

Nu este necesară deconectarea robotului și a stației de încărcare de la sursa de alimentare, deoarece robotul este prevăzut cu o tehnologie inteligentă de încărcare, care oprește, automat, încărcarea atunci când procesul s-a încheiat. De asemenea, utilizatorul trebuie să se asigure că niciun copil nu se joacă cu robotul, chiar dacă acesta este încărcat complet. Dacă utilizatorul nu folosește robotul de aspirat pentru o perioadă de timp, recomandăm oprirea și păstrarea acestuia în ambalajul său.