ASPIRATOARE ROBOT CU FUNCȚIE DE MOP
Aspiratorul robot cu funcție de mop de la Kärcher este proiectat să curățe eficient și fără efort. Cu designul său circular și plat, se mișcă silențios în spațiul tău de locuit, urmând un tipar sistematic și evitând obstacolele pe măsură ce funcționează. Astfel, îți preia din sarcini și îți face viața mai ușoară. Acest aspirator robot cu funcție de spălare curăță automat podelele, suprafețele dure și covoarele cu fire scurte. Acestea pot să și aspire, dar să și șteargă umed podeaua. Datorită designului său, curăță perfect și de-a lungul marginilor, poate insista în zonele mai murdare și trece cu ușurință peste praguri și marginile covoarelor. Folosind aplicația, poți personaliza setările aspiratorului robot cu spălare pentru a-l face să lucreze exact așa cum îți dorești.
TU FACI CE-ȚI PLACE. ÎN TIMP CE RCF 3 FACE TREABA PENTRU TINE.
Dragostea plutește în aer. Așa că, de ce să îți pierzi timpul gândindu-te la curățarea podelei? Mopul robot RCF 3 poate face treaba în locul tău: curăță automat și eficient pardoselile din materiale dure. Performanțele sale sunt superioare față de alți roboți, datorită tehnologiei cu role Kärcher și a alimentării continue cu apă curată. Modelul RCF 3 menține curățenia completă a tuturor pardoselilor dure. Iar tu vei avea mai mult timp pentru lucrurile frumoase din viața ta.
Animalele de companie nu trebuie să stea afară din cauza murdăriei, iar cu mopul robot RCF 3, nu mai trebuie să îți faci griji pentru urmele lăsate de lăbuțele lor. Datorită tehnologiei sale inovative cu rolă, mopul robot curăță eficient atât murdăria uscată, cât și cea umedă, folosind apă curată pentru a umezi rola rotativă. Este aproape incredibil, dar funcționează perfect!
Cât de mult murdăresc copiii când mănâncă? Destul de mult. De ce să îți faci griji când mopul robot RCF 3 poate să te ajute? Bun venit în universul curățeniei fără stres! Datorită tehnologiei sale inovative cu rolă și alimentare continuă cu apă curată, mopul robot RCF 3 curăță rapid și eficient aproape orice tip de murdărie, fără să se oprească, mai ales după cei mici.
CARACTERISTICI PRINCIPALE
Robot, cloud și aplicație - 3 elemente într-un sistem complet
Aspiratoarele robot Kärcher oferă o gamă variată de funcții și opțiuni de configurare, fiind în același timp extrem de ușor de utilizat.
Combinația dintre robot, cloud și controlul prin aplicația mobilă garantează cele mai bune rezultate de curățare. Poți folosi funcțiile de temporizator și să îți personalizezi programele de curățare pentru a se potrivi perfect cu nevoile tale.
În plus, vei fi notificat automat prin aplicație când sunt disponibile actualizări de securitate sau noi funcții. Descoperă soluțiile noastre de curățare autonome și câștigă mai mult timp pentru activitățile tale preferate.
Viitorul este aici, acum: Curățare complet autonomă
Pornirea aspiratorului robot de la distanță se face foarte simplu prin aplicația mobilă. Astfel, când te întorci acasă, locuința va fi deja curată. Aspiratoarele robot cu spălare se vor ocupa de curățenie între timp, asigurându-se că totul este impecabil.
Robotul utilizează tehnologia de navigație cu laser LiDAR de ultimă generație pentru a crea un plan detaliat al locuinței. După pornire, senzorii săi de mare precizie îi permit să știe în permanență unde se află, să evite obstacolele din cameră și să identifice exact drumul de întoarcere atunci când ajunge la trepte sau scări.
Robotul aspiră și spală podelele și suprafețele dure complet autonom și se întoarce la stația de încărcare. Cu funcția de mapare live veți putea verifica oricând progresul curățeniei.
Modelul cu specificații superioare, RCV 5, dispune, de asemenea, de funcția de detectare a obiectelor cu AI, astfel încât să poată circula sau ocoli automat chiar și obiectele mai joase, cum ar fi pantofii sau cablurile din drum. Detectează chiar și covoarele și asigură o curățare completă suplimentară în modul de aspirare sau dimpotrivă, le evită cu totul atunci când este folosit în modul mop.
Alegerea vă aparține: adaptați nivelul de curățare și alegeți dintre diverse metode de curățare
Aspiratoarele și mopurile robot de la Kärcher sunt cu adevărat universale. Fie că dorești o aspirare uscată, folosind peria încorporată, fie o aspirare umedă, cu ajutorul funcției suplimentare de ștergere a podelelor, folosind laveta din microfibră și rezervorul cu apă, totul este la îndemână.
Mai mult, datorită funcției convenabile de control a aplicației, curățenia este mereu simplu de realizat. Setările de curățare, cum ar fi puterea de aspirare sau cantitatea de apă pentru ștergere, pot fi ajustate pentru a se potrivi cerințelor individuale. Zonele cu un grad mai mare murdărie pot fi accesate de mai multe ori pentru o curățare temeinică.
Tehnologia cu role FC de la Kärcher: acum disponibilă și în versiunea robot
Descoperă tehnologia avansată cu rolă Kärcher, testată și eficientă, disponibilă acum în mopul robot RCF 3. Acesta oferă performanțe excepționale de curățare pe diverse tipuri de pardoseli dure, făcând curățenia mai simplă și mai eficientă ca niciodată.
În timpul curățeniei, rola este umezită în mod continuu cu apă curată și detergent. Grație sistemului cu două rezervoare, apa cu murdărie este transportată către rezervorul de apă reziduală.
Rotația continuă a rolei îndepărtează apa murdară și particulele de murdărie și păstrează rola curată timp îndelungat (murdăria nu se mai acumulează pe rolă), ceea ce permite o curățare igienică și rapidă, chiar și pe suprafețele mai mari, fără să împrăștie mizeria dintr-un loc în altul.
Spălatul cu mopul și aspirarea murdăriei uscate, într-un singur pas
Datorită rolei sale de curățare, RCF 3 garantează rezultate de spălare complete și este extrem de convenabil. Uită de frecatul obositor – mopul robot se ocupă automat de tot ce trebuie.
Un alt avantaj este că mopul robot RCF 3 aspiră și murdăria uscată neîncrustată, în timp ce curăță cu apă curată. Utilizând frecvent modelul RCF 3 și pentru un nivel de murdărie superficial în locuință, nici nu mai e cazul să scoți aspiratorul din dulap.
Curățarea ulterioară a aparatului este și ea o joacă de copil: toate piesele detașabile pot fi, pur și simplu, clătite sub jet de apă, iar rola poate fi spălată la 60 °C în mașina de spălat rufe.
Aspiratoare robot și mopuri robot – Diferențe
Aspirator robot cu funcție de ștergere umedă sau mop robotizat cu funcție de îndepărtare a murdăriei uscate? RCV sau RCF? Iată mai jos o prezentare generală a diferențelor dintre cele două sisteme de curățare robotizate.
RCV: ASPIRATOARE ROBOT CU FUNCȚIE DE ȘTERGERE UMEDĂ
Noțiuni generale
- Aplicația principală: curățarea uscată
- Zone de aplicare: pardoseli tari, covoare
- Rezervoare: rezervor de apă curată, rezervor de murdărie uscată
Aspirare/îndepărtarea murdăriei uscate
- Tipuri de murdărie (uscată): numeroase particule de murdărie uscată
- Unitatea pentru murdărie uscată: perie și funcție de aspirare
- Îndepărtarea murdăriei uscate: cu peria și funcția de aspirare, în recipientul pentru murdăria uscată
Ștergere umedă
- Tipuri de murdărie (murdărie aderentă): praf fin și murdărie aderentă neîncrustată
- Unitatea de ștergere: lavetă (statică)
- Funcția de ștergere umedă: curățare umedă cu lavetă, pentru a îndepărta praful fin și murdăria aderentă neinscrustată
RCF: MOP ROBOT
Noțiuni generale
- Aplicația principală: curățarea umedă
- Zone de aplicare: pardoseli dure
- Rezervoare: rezervor de apă curată, rezervor de apă murdară
Aspirare/îndepărtarea murdăriei uscate
- Tipuri de murdărie (murdărie uscată): cantități mai mici de murdărie uscată, cum ar fi praf, firimituri
- Unitate de murdărie uscată: nu este prevăzut cu o unitate separată de murdărie uscată
- Îndepărtarea murdăriei uscate: cu rola din microfibră, în rezervorul de apă murdară, în timpul ștergerii umede
Ștergere umedă
- Tipurile de murdărie (aderentă): murdărie persistentă precum petele de sos, urmele, petele de cafea
- Unitatea de ștergere: role cu microfibră (rotative)
- Funcția de ștergere umedă: tehnologia eficientă cu role pentru curățare umedă în profunzime, deja utilizată la mopurile electrice Kärcher
ASPIRATOR ROBOT RCV 3 – MODELUL DE BAZĂ
Aspiră sau spală - modelul nostru de bază le poate face pe amândouă.
Câștigă mai mult timp liber pentru tine, în timp ce aspiratorul robot cu funcție de mop se ocupă de aspirarea și spălarea podelelor. Modelul nostru entry-level, RCV 3, curăță eficient și autonom toate tipurile de podele dure, dar și zonele acoperite cu mochete sau covoare – chiar și atunci când nu ești acasă. Cu ajutorul aplicației, poți personaliza setările de curățare, adaptându-le nevoilor specifice ale locuinței tale. Tu decizi! Poți seta programe de curățare dedicate fiecărei camere în parte. Dacă sunt zone unde nu vrei ca aspiratorul să intre, le poți defini ca zone interzise. De asemenea, poți activa funcția de curățare în perimetru, ghidând robotul să se concentreze pe zonele care necesită mai multă atenție. Camerele sunt mapate cu ajutorul sistemului de navigare LiDAR de înaltă precizie, iar senzorii ultra-sensibili detectează treptele și diferențele de nivel pentru o curățenie sigură.
Date tehnice
- Putere de aspirare: 2500 Pa
- Autonomie: 120 min.
- 2-in-1 recipient murdărie (330 ml) incl. rezervor de apă curată (170 ml)
- Recipient murdărie: 500 ml
Caracteristici aspirator robot RCV 3
ASPIRATOR ROBOT RCV 5 – MODELUL INTELIGENT
La fel de minuțios ca RCV 3 – dar dotat cu inteligență artificială
Dacă vrei să te asiguri că pantofii și cablurile din apropiere nu vor fi atinse de aspiratorul robot, alege modelul RCV 5 cu inteligență artificială. Modelul nostru de top, cu specificații superioare, elimină orice problemă legată de curățarea podelelor. Pe lângă navigația LiDAR, acest aspirator robot cu spălare dispune de un sistem dublu de navigare, cu laser și cameră, asigurându-se că detectează și ocolește orice obstacol în mod eficient. Datorită modului său de funcționare silențios, RCV 5 se integrează perfect în locuința ta. Podelele și suprafețele dure pot fi aspirate sau spălate, în funcție de programul selectat. Pentru o curățare mai profundă a covoarelor, RCV 5 este echipat cu funcția Auto Boost, care asigură o putere suplimentară pentru a îndepărta praful din țesături. În modul de spălare, aspiratorul robot cu funcție de mop nu va trece peste covoare. Controlul RCV 5 este extrem de simplu grație aplicației pentru mobil.
Date tehnice:
- Putere de aspirare: 5000 Pa
- Autonomie: 120 min.
- Recipient murdărie: 330 ml
- Rezervor de apă proaspătă: 240 ml
Caracteristici aspirator robot RCV 5
Mop robot RCF 3 – profesionistul pardoselilor dure
O nouă eră a spălării robotizate a pardoselilor!
Descoperă mopul robot inovator, RCF 3, pentru curățarea fără efort a pardoselilor. Cu tehnologia testată ce include role FC, acesta îndepărtează murdăria persistentă și ocolește automat covoarele. Cele două rezervoare asigură o alimentare continuă cu apă curată și colectarea eficientă a apei reziduale. Controlul robotului îți este la îndemână, prin intermediul aplicației sau prin atingerea unui buton. Modurile de curățare flexibile și personalizabile îți oferă întrebuințări versatile. RCF 3 este asistentul tău de încredere, care îți vine în ajutor cu sfaturi și comenzi vocale utile în cadrul aplicației. Descoperă viitorul curățeniei, cu mopul robot RCF 3!
Date tehnice:
- Performanță suprafață: 80 m² (în funcție de parametri de curățare)
- Autonomie: 120 min (mod sensibil)
- Rezervor de apă murdară: 115 ml
- Rezervor de apă curată: 430 ml
Caracteristici mop robot RCF 3
CURĂȚAREA AUTONOMĂ DEVINE REALITATE CU APLICAȚIA HOME ROBOTS
Aplicația Kärcher Home Robots îți oferă acces la toate funcțiile importante ale aspiratorului și mopului robot. Curățarea autonomă oferă o mulțime de funcții noi, cum ar fi setarea timpilor de curățare și crearea hărților locuințelor – indiferent unde te afli. Dacă nu ești acasă, însă dorești să începi curățenia, poți face acest lucru de la distanță! Pur și simplu activezi robotul din aplicația de pe smartphone și, când revii acasă, locuința va fi curată. Aplicația Kärcher Home & Garden este disponibilă gratuit din Apple Store sau din Google Play Store. Tot ce trebuie să faci este să o descarci și să începi prima curățare autonomă.
Protecția datelor
Întregul transfer de date dintre aplicația mobilă Home Robots și aspiratorul robot se desfășoară prin intermediul unui cloud către serverele localizate doar în Germania. În calitate de producător cu sediul în Germania, Kärcher acordă o mare importanță protecției datelor și are extrem de multă grijă pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate cerințele legale aplicabile în acest sens. Sunt furnizate actualizări regulate de software și de securitate pentru ca aplicația dvs. să fie mereu actualizată și datele întotdeauna în siguranță.
Setarea zonelor de curățare
Aspiratoarele robot cu mop de la Kärcher curăță complet autonom și sistematic. „Zonele interzise” pot fi setate din aplicație pentru a te asigura că robotul le evită. Dacă, totuși, există unele zone care trebuie aspirate, fără a folosi însă funcția de mop, atunci există și opțiunea de a seta „zone fără mop”. Iar dacă dorești ca robotul să evite complet anumite încăperi, poți realiza acest lucru prin setarea așa-numiților „pereți virtuali”. Toate acestea sunt ușor și intuitiv de configurat cu ajutorul aplicației.
Varietate de moduri de curățare
Aplicația noastră Home Robots asigură mult mai multe funcționalități, pe lângă programul de bază pentru curățarea autonomă. Fie că dorești o aspirare uscată, umedă sau o combinație a ambelor programe de curățare – cu aplicația, totul este la îndemână, permițându-ți să definești cu ușurință modul de curățare pentru anumite încăperi sau zone. De asemenea, poți configura numeroși parametri în funcție de cerințele tale individuale – de la puterea de aspirare până la debitul de apă când folosești programul de spălare.
Program de curățare 2.0
Cu funcția de cronometru din aplicația Home Robots, îți poți crea propriul program de curățare pentru aspiratorul robot Kärcher. Acest lucru îți permite să specifici nu numai zilele și orele în care dorești să funcționeze robotul, ci și zonele și programele de curățare specifice. Deoarece toate camerele sunt mapate, poți ajusta setările de curățare pentru fiecare cameră în parte.
Curățare punctuală și a suprafețelor mari
Atunci când firimiturile sunt scăpate pe podea sau apar alte tipuri de murdărie, există două soluții flexibile. Dacă există murdărie într-un loc foarte specific, poți utiliza aplicația pentru a seta locația respectivă și activa curățarea la fața locului. În ceea ce privește suprafețele mai mari, pentru o curățare intermediară rapidă, dar direcționată, folosește aplicația pentru a defini dimensiunea suprafeței de curățat.
Activarea și dezactivarea funcțiilor
O gamă largă de funcții, cum ar fi Auto Boost, detectarea covorului sau inteligența artificială pot fi activate sau dezactivate una câte una, pentru a se potrivi nevoilor sau preferințelor utilizatorului. De exemplu, Auto Boost poate fi dezactivat pe mochete și covoare pentru a menține curățarea la o putere de aspirare scăzută, atunci când este puțină murdărie. Acest lucru economisește energie și prelungește timpul de curățare, înainte ca robotul să se întoarcă la stația de încărcare.
Statistici accesorii
Cerințele impuse unui aspirator robot variază de la o gospodărie la alta, în funcție de factori precum dimensiunea zonei de curățat, nivelul de murdărie și frecvența de curățare. Ca atare, rata de uzură a accesoriilor variază foarte mult. Acesta este motivul pentru care aplicația Home Robots vă arată gradul de uzură a periilor, indicând inclusiv când ar trebui înlocuite. Astfel, robotul este întotdeauna perfect echipat pentru a funcționa la maximum, iar rezultatele sunt mereu pe măsură.
Istoric curățenie
De fiecare dată când faci curățenie, aplicația Home Robots înregistrează informațiile în timp real și le salvează. Acest lucru oferă perspective interesante asupra vieții aspiratorului robot. În ce cameră a fost, ce distanțe a acoperit și câți metri pătrați de pardoseală au fost aspirați sau spălați? În acest fel, poți urmări îndeaproape ce a făcut aspiratorul robot – chiar și atunci când nu ești acasă.
Alte funcții
Aplicația Kärcher Home Robots iți oferă acces la toate funcțiile importante ale aspiratorului robot. Aceasta include o mulțime de funcții suplimentare care se pot dovedi utile într-o situație sau alta. De exemplu, aplicația poate fi folosită ca telecomandă pentru robotul tău, dacă, să spunem, trebuie să îl direcționezi într-o poziție deosebit de dificilă. Smartphone-ul poate fi folosit și pentru a seta limba și volumul funcției vocale sau pentru a oferi răspunsuri la întrebările frecvente.
App Store
Aplicația noastră Kärcher Home & Garden pentru gestionarea și monitorizarea tuturor dispozitivelor inteligente pentru utilizarea privată la domiciliu este disponibilă pentru descărcare prin App Store și este compatibilă cu versiunea iOS 9 sau o versiune ulterioară.
Google Play
Aplicația noastră Kärcher Home & Garden pentru gestionarea și monitorizarea tuturor dispozitivelor inteligente pentru uz casnic este disponibilă pentru descărcare prin Google Play și este compatibilă cu Android 4.4.2 sau o versiune ulterioară.